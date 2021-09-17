Як пенсіонери з НАСА врятували космічний телескоп "Хаббл"

Коли на космічному телескопі "Хаббл", якому вже понад 30 років, раптово вийшов з ладу комп'ютер, НАСА довелося звернутися за допомогою до колишніх співробітників, а ті не сплохували.
Зазвичай подібні історії народжуються десь у Голлівуді - стільки інтриги й нервів, де спочатку безвихідь і розпач від безнадії, що змусили вхопитися за останню - нехай і примарну - можливість, а потім допомога звідти, звідки ніхто й не сподівався, а наприкінці блискучий геппі-енд, радість і тривалі оплески. Однак цього разу готовий до екранізації сюжет народився не завдяки бурхливій фантазії кіносценариста - на допомогу фільморобам прийшла реальність. Точніше - інцидент з космічним телескопом "Хаббл", що ось уже 31 рік кружляє орбітою навколо Землі на висоті близько 550 кілометрів, надсилаючи на Землю неймовірні світлини з глибин Всесвіту.
Наприкінці 1980-тих, коли "Хаббл" готували до запуску на орбіту, передбачалося, що місія триватиме лише 15 років, але телескоп-ветеран ще й досі зазирає своїм дзеркальним оком до далеких галактик. Загалом за час перебування на орбіті "Хаббл" відзняв своїми камерами й передав на Землю близько 1,5 мільйона зображень. Завдяки цьому неймовірно надійному й напрочуд живучому телескопові, як дослідники, так і прості астрономи-аматори значно розширили свої уявлення й знання про ядра галактик, квазари, наднові зірки та їхні залишки - чорні діри, пульсари, білі карлики та безліч інших космічних явищ. Отримані з "Хаббла" яскраві світлини з зірками й туманностями прикрасили безліч видань - і не лише науково-популярні.
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Неймовірна історія успіху тривала аж по 13 червня 2021 року, коли раптово вийшов з ладу один з бортових комп'ютерів "Хаббла", що координує роботу наукових приладів цієї космічної обсерваторії. Коли головний комп'ютер перестав отримувати сигнал від цього дефектного комп'ютера, він автоматично перевів усю наукову апаратуру "Хаббла" в сплячий режим. Численні спроби наземної експлуатаційної команди перезапустити через головний комп'ютер той комп'ютер, що відмовив, були марними.
Утім, не все так катастрофічно, адже всі важливі компоненти на "Хабблі" були продубльовані - про всяк випадок. Є і резервний комп'ютер для того, що вийшов з ладу, тільки він ніколи не використовувався з моменту запуску в 1990 році. І запустити такий комп'ютер не так легко, простим клацанням вимикача тут не зарадиш.
Тож сталося так, що в високотехнічного НАСА вже немає фахівців, які можуть дати раду аналоговим пристроям, котрі широко застосовували в 1980-ті та 1990-ті роки. Це так, ніби знайти в себе в підвалі чи на горищі коробку зі спогадами дитинства, де зібрані касети до магнітофона зі старими улюбленими піснями й дискети з фотографіями. Може трапитися, що хтось із дітей чи онуків не без подиву запитає: "Що це за дивні пластикові штуки?". Воно й не дивно, адже хто має зараз вдома касетник чи флоппі-дисковод?
Це дещо грубі й тривіальні приклади, але вони точно унаочнюють, що в наш мінливий час з його карколомним технологічним летом старі технології й навички легко назавжди втратити.
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А в випадку з телескопом, будь-яка помилка в рятувальній операції НАСА могла виявитися фатальною, що означало б безповоротний кінець місії "Хаббл".
Щоб підстрахуватися, керівниця групи аварійного реагування "Хаббл" Нзінга Тулл покликала на допомогу кілька колишніх співробітників. Для ремонту телескопа, побудованого в 1980-х роках, знадобилися знання й навички співробітників, котрі стояли біля витоків програми "Хаббл" та початку його роботи, повідомили в НАСА.
У двотижневій рятувальній операції було задіяно понад 50 осіб. Створена з нинішніх та колишніх членів програми "Хаббл" команда спочатку склала й переглянула перелік можливих проблемних місць і спробувала звузити пошук імовірних причин технічної халепи.
Колишні співробітники, які брали участь у будівництві та ранньому етапі експлуатації телескопа, приміром, були добре обізнані з блоком команд і обробки даних у комп'ютері, що вийшов з ладу. Інші пенсіонери НАСА знайшли в оригінальній техдокументації до "Хаббла" 30-40-річної давності підказки й рекомендації, що стали вирішальними для проведення ювелірної процедури відновлення роботи апаратури.
"Це одна з переваг програми, що проводиться вже понад 30 років, а саме неймовірна кількість досвіду і знань", - сказала керівниця групи аварійного реагування "Хаббл" Нзінга Тулл. "Це був урок смирення і водночас джерело надхнення - працювати як із нинішньою командою, так і з тими, хто перейшов в інші проєкти. Вони показують таку відданість своїм колегам по програмі "Хаббл", обсерваторії й науці", - додала вона.
Крок за кроком завантаження комп'ютера протестували на реалістичному симуляторі в центрі управління. Завдяки спільним зусиллям 15 липня, після вимушеної п'ятитижневої перерви, резервний комп'ютер було успішно запущено.
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А через два дні прилади вже знову надсилали світлини далеких галактик, від яких перехоплює дух. По-перше, Хаббл сфотографував дві галактики під час злиття в сузірї Козерога, унаслідок чого утворилася спіральна туманність з трьома галатичними рукавами. Космічний телескоп знову повністю готовий до роботи - насамперед, завдяки допомозі пенсіонерів НАСА.
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