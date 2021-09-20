Астрофізик Бен Мур: Без Місяця нас усіх не було б

Чому Місяць відіграє вирішальну роль для всього живого на Землі? Напередодні 50-річчя висадки на Місяць про це в інтерв'ю DW розповів астрофізик та автор наукових праць про наш природній супутник Бен Мур.