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Всесвіт

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Всесвіт".

Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Як пенсіонери з НАСА врятували космічний телескоп Хаббл

Як пенсіонери з НАСА врятували космічний телескоп "Хаббл" 20.09.2021

Коли на космічному телескопі "Хаббл", якому вже понад 30 років, раптово вийшов з ладу комп'ютер, НАСА довелося звернутися за допомогою до колишніх співробітників, а ті не сплохували.
Рожевий супермісяць у небі над Німеччиною (фотогалерея)

Рожевий супермісяць у небі над Німеччиною (фотогалерея) 27.04.2021

Перший із трьох супермісяців 2021 року видався рожевим. Прогулянка нічною Німеччиною під час локдауну.
Посадка на Марсі: Сім хвилин жаху та фото з червоної планети (фотогалерея)

Посадка на Марсі: "Сім хвилин жаху" та фото з червоної планети (фотогалерея) 19.02.2021

Після семимісячної подорожі через Всесвіт марсохід Perseverance 18 лютого сів на поверхні Марсу і навіть уже надіслав перше фото з поверхні червоної планети.
Посадка на Марсі: Сім хвилин жаху та фото з червоної планети

Посадка на Марсі: "Сім хвилин жаху" та фото з червоної планети 19.02.2021

Після семимісячної подорожі через Всесвіт марсохід Perseverance 18 лютого сів на Марсу і навіть уже надіслав перше фото з поверхні червоної планети.
Найкрасивіші фотографії космосу 2020 року (фотогалерея)

Найкрасивіші фотографії космосу 2020 року (фотогалерея) 17.09.2020

Зорі, полярне сяйво та місячні ландшафти: Гринвіцька королівська обсерваторія щороку обирає найкращі астрономічні фотографії. Найкрасивіші знімки 2020 року - у фотопідбірці DW.
Вражаючі фото нашого Космосу (фотогалерея)

Вражаючі фото нашого Космосу (фотогалерея) 24.07.2020

Щороку Гринвіцька королівська обсерваторія визначає найкращі астрономічні фото. У добірці DW деякі світлини, які беруть участь у цьогорічному конкурсі.
Всесвіт у фотооб'єктиві: надзвичайні світлини нашого Космосу

Всесвіт у фотооб'єктиві: надзвичайні світлини нашого Космосу 23.07.2020

Щороку Гринвіцька королівська обсерваторія визначає найкращі астрономічні фото. У добірці DW деякі світлини, які беруть участь у цьогорічному конкурсі.
Освоєння Марсу: навіщо летять на Червону планету місії США, Китаю та ОАЕ

Освоєння Марсу: навіщо летять на Червону планету місії США, Китаю та ОАЕ 14.07.2020

До осені 2020 року на Марс вирушать місії одразу з трьох країн: США, Китаю та Об'єднаних Арабських Еміратів. DW розповідає про мету, технічні деталі та відмінності проєктів.
У квітні Трамп говорив із Зеленським про Міс Всесвіт, а не боротьбу з корупцією

У квітні Трамп говорив із Зеленським про "Міс Всесвіт", а не боротьбу з корупцією 15.11.2019

Після перемоги на виборах Володимир Зеленський похвалився Дональду Трампу доброзичливими людьми та смачною іжою в Україні, а президент США згадав, що Україна завжди була добре представлена на його конкурсі краси.

"Апполон-11": фотоальбом першої висадки на Місяць 20.07.2019

20 липня минає рівно 50 років від моменту першої висадки людини на Місяць. Ще й донині це - подія неординарна. І досі відчуваєш захват, переглядаючи фотографії з тої історичної місії.
Астрофізик Бен Мур: Без Місяця нас усіх не було б

Астрофізик Бен Мур: Без Місяця нас усіх не було б 16.07.2019

Чому Місяць відіграє вирішальну роль для всього живого на Землі? Напередодні 50-річчя висадки на Місяць про це в інтерв'ю DW розповів астрофізик та автор наукових праць про наш природній супутник Бен Мур.
Чи дійсно через домашні сонячні панелі подорожчає електроенергія? Фактчек DW (відео)

Чи дійсно через домашні сонячні панелі подорожчає електроенергія? Фактчек DW (відео) 09.05.2019

Через домашні сонячні електростанції тарифи на електроенергію для населення можуть зрости до 4 гривень, заявив міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик. DW перевірила, чи це дійсно так.
Перші супутники зв'язку для широкосмугового інтернету OneWeb виведено на орбіту

Перші супутники зв'язку для широкосмугового інтернету OneWeb виведено на орбіту 28.02.2019

Старт "Союзу" з європейського космодрому Куру у Французькій Гвіані двічі переносився через технічні проблеми. Ракета вивела на навколоземну орбіту шість супутників зв'язку компанії OneWeb.
Ізраїль прагне стати четвертою державою світу, яка висадиться на Місяці

Ізраїль прагне стати четвертою державою світу, яка висадиться на Місяці 18.02.2019

Цього тижня ракета Falcon-9 американської космічної компанії SpaceX має вивести в космос ізраїльський зонд Beresheet. Цей невеличкий космічний апарат повинен сісти на поверхню Місяця.
Вчені виявили загадкові надпотужні сигнали з глибин космосу

Вчені виявили загадкові надпотужні сигнали з глибин космосу 09.01.2019

Потік незвично потужних періодичних радіоімпульсів походить далеко з-за меж нашої рідної галактики Чумацький шлях, кажуть канадські вчені. Природа цього випромінювання незрозуміла.
У Кембриджі попрощались зі Стівеном Гокінгом

У Кембриджі попрощались зі Стівеном Гокінгом 31.03.2018

На церемонію прощання з астрофізиком Стівеном Гокінгом до церкви в Кембриджі зійшлися сотні людей, серед яких родичі, друзі, бізнесмени, зірки шоу-бізнесу, кіно та вчені.
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