Знімок знаменитих "Стовпів Творіння", відзнятий телескопом "Хаббл" у 2014 році (л), досить непоганий. Та від світлини з космічного телескопа "Джеймс Вебб", яку нещодавно оприлюднило НАСА, просто дух забиває. На цьому фото віддалена від нас на 6500 світлових років туманність з її газовими стовпами й зірками заіскріла небаченими досі барвами, а багатством деталей вона здивувала навіть астрономів.