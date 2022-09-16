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Енергетична криза
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Панорама
Карла Бляйкер | Луїза Врайт | Гудрун Гейзе | Валерій Сааков
28 жовтня 2022 р.
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