Де в Німеччині найяскравіше зоряне небо

У Німеччині є вже вісім зоряних парків, громад і навіть островів. Скоро має з'явитися ще одне таке місце - у Баварському Лісі.

Через світлове забруднення, яке постійно посилюється, у світі залишилося небагато затишних куточків, де астрономи і просто романтики можуть помилуватися нічним небом без сильних перешкод від вуличних ліхтарів, прожекторів та інших штучних джерел світла - зробити фотографії, поспостерігати за зірками і планетами та метеорними потоками. Такі особливі місця можна знайти, зазирнувши до списку Міжнародної асоціації темного неба (IDA) , що видає спеціальні сертифікати "Dark Sky Park" - зоряним паркам або "Dark Sky Place" - окремим громадам.

У Німеччині наразі сертифікати IDA отримали вісім місць:

Зоряний парк Рен (Sternenpark Rhön),

Зоряний парк Вестгафельланд (Sternenpark Westhavelland),

Зоряний парк Айфель (Sternenpark Eifel),

Зоряний парк Вінкльмозальм (Sternenpark Winklmoosalm),

Зоряне місто Фульда (Sternenstadt Fulda),

Зоряне село Айвайлер (Sternendorf Eiweiler),

Зоряний острів Пельворм (Sterneninsel Pellworm),

Зоряний острів Шпікероґ (Sterneninsel Spiekeroog).

Темні ночі в Баварському Лісі

Чумацький шлях у баварському небі Фото: Mario Hommes/Eibner-Pressefoto/picture alliance

На початку серпня незадовго до піку метеорного потоку - зорепаду Персеїди - регіональне видання Passauer Neue Presse повідомило про перебіг реалізації планів зі створення ще одного такого парку в Німеччині - в регіоні Баварський Ліс на кордоні між Німеччиною та Чехією. На території цього регіону розташовані національний парк Баварський Ліс (Nationalpark Bayerischer Wald) та природний парк Баварський Ліс (Naturpark Bayerischer Wald). Підготовка заявки на отримання сертифіката та виконання всіх необхідних умов є спільним проєктом цих двох парків. Загальна площа нового Зоряного парку Баварський Ліс, який нині створюють, становитиме близько 980 квадратних кілометрів.

За даними видання, усі документи передадуть до Міжнародної асоціації темного неба в цьому вересні, де їх мають розглянуті, ймовірно, у 2025 році. Робота над проєктом триває близько п'яти років. Уже зараз у Баварському Лісі створюються спеціальні майданчики для спостереження за нічним небом і розробляються різні тематичні програми для майбутніх відвідувачів. Згідно з правилами асоціації, дві третини джерел світла на території зоряного парку мають відповідати спеціальним параметрам - зокрема, мати колірну температуру нижче 3000К і бути спрямованими вниз.

Над облаштуванням ще одного зоряного парку в Німеччині зараз також працюють у популярному туристичному регіоні - Пфальцському Лісі.

Національні та природні парки в Німеччині

Створений 1970 року заповідник Nationalpark Bayerischer Wald - перший національний парк у Німеччині. Площа території, що охороняється, становить близько 250 квадратних кілометрів. Разом із чеським парком Шумава утворює найбільший зв'язковий лісовий простір Центральної Європи. Більша частина території розташована в горах на висоті понад 1000 метрів. Природний парк Баварський Ліс (Naturpark Bayerischer Wald) площею 2783 квадратних кілометри було засновано 1967 року. Він належить до найстаріших природних парків у Німеччині.