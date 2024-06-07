Найбільш відвідувані палаци та замки Німеччини. Рейтинг популярності
Першу десятку очолили Гайдельберзький замок, Нойшванштайн та палац у Шветцінгені. Кожен другий замок з добірки знаходиться у Баварії!
Топ-10
Скільки туристів відвідали найпопулярніші німецькі палаци і замки у 2023 році? Представляємо десятку лідерів. На цій світлині, відзнятій приблизно у 1980 році, - тронна зала замку Нойшванштайна.
1. Гайдельберзький замок
Schloss Heidelberg - 960 тисяч людей • Цей замок у минулому слугував розкішною резиденцією курфюрстам Пфальца, але сильно постраждав під час воєн у 17-му столітті. Руїни в Гайдельберзі вважаються наймальовничішими у Німеччині.
2. Замок Нойшванштайн
Schloss Neuschwanstein - 851 тисяча • Цей казковий замок 19-го століття, який побудував для себе баварський король Людвіґ II, входить в перелік найвідоміших і найбільш упізнаваних замків у світі. Замок - кандидат у список Світової спадщини ЮНЕСКО.
3. Шветцінгенський палац
Schwetzinger Schloss - 776 тисяч • Палац у Шветцінгені слугував літньою резиденцією курфюрстів Пфальца. Розташований неподалік Гайдельберга і Мангайма. У місцевому парку можна провести увесь день, не помічаючи часу.
4. Мюнхенська резиденція
Residenz München - 438 тисяч • У цій резиденції герцогів, курфюрстів і королів Баварії з династії Віттельсбахів у Мюнхені налічується майже 150 приміщень. Закладена наприкінці 14-го століття, резиденція розширювалася та перебудовувалась до 19-го століття.
5. Дрезденський замок-резиденція
Residenzschloss Dresden - 432 тисячі • Головна резиденція правителів Саксонії. Була зруйнована під час Другої світової війни та відновлена після 1985 року. Тут можна оглянути парадні зали, скарбницю та колекцію порцеляни.
6. Замок Пільніц
Schloss Pillnitz - 376 тисяч • Замок Пільніц на березі Ельби під Дрезденом - колишня заміська резиденція саксонських монархів. Основні будівлі зведені на початку 18-го століття.
7. Замок Ліндергоф
Schloss Linderhof - 344 тисячі • Ця невелика усамітнена резиденція у стилі неорококо була побудована для баварського короля Людвіґа II на початку 1870-х років. Знаходиться в передгір'ї Альп приблизно за 30 кілометрів від Гарміш-Партенкірхена.
8. Палац Німфенбург
Schloss Nymphenburg - 331 тисяча • Літній палац Німфенбург, збудований в епоху бароко, вважається однією з архітектурних візитівок Мюнхена. Ширина його фасаду - понад 630 метрів, а це більше, ніж у Версалі!
9. Палац Сан-Сусі
Schloss Sanssouci - 322 тисячі • Улюблений палац прусського короля Фрідріха Великого був зведений у Потсдамі у 1745-1747 роках на основі власних ескізів монарха. Має статус Світової спадщини ЮНЕСКО.
10. Вюрцбурзька резиденція
Würzburger Residenz - 310 тисяч • Єпископська резиденція у Вюрцбурзі - шедевр пізнього бароко, головна пам'ятка у архітектурній спадщині Бальтазара Неймана. Палац і парк входять у список ЮНЕСКО.