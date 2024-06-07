Schloss Linderhof - 344 тисячі • Ця невелика усамітнена резиденція у стилі неорококо була побудована для баварського короля Людвіґа II на початку 1870-х років. Знаходиться в передгір'ї Альп приблизно за 30 кілометрів від Гарміш-Партенкірхена.