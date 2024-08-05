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Куди поїхати у ФРН: журнал Time обрав бункер у Гамбурзі

Максим Нелюбін
5 серпня 2024 р.

Американський журнал Time опублікував список екстраординарних місць для подорожей у 2024 році. Два з них розташовані в Німеччині.

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"Зелений бункер" у Гамбурзі в 2024 році - колишня зенітна башта люфтваффе
"Зелений бункер" у Гамбурзі в 2024 році - колишня зенітна башта люфтваффеФото: Mathias Schulz/tennisphoto.de/picture alliance

Американський журнал Time опублікував свій черговий список рекомендацій для туристичних подорожей - "The World's Greatest Places of 2024" . Цього разу до сотні обраних місць, розташованих по всьому світу, потрапили новий готель у Гамбурзі та культурно-виставковий центр у Берліні. Торік Німеччина була представлена островом Зюльт у Північному морі.

У 2024 році укладачі вирішили звернути увагу на незвичайні місця - для ночівлі та для відвідування. Своїх кандидатів до списку могли запропонувати кореспонденти та інші співробітники цього видання. Заявки також могли подати самі претенденти. У результаті автори проєкту підготували два вражаючі списки: "Places to Stay" (50) і "Places to Visit" (51).

Готель у зенітній башті

"Зелений бункер" - стара нова пам'ятка Гамбурга
"Зелений бункер" - стара нова пам'ятка ГамбургаФото: ABBfoto/picture alliance

До першого з них потрапив гамбурзький готель "Reverb by Hard Rock Hotel". Його відкрили цього літа в "Зеленому бункері" - перебудованій зенітній башті люфтваффе часів Другої світової війни. Під час реалізації проєкту висоту приблизно 38-метрової бетонної споруди збільшили на двадцять метрів - звели п'ять нових поверхів.

На даху бункера тепер розташований відкритий для відвідувачів сад площею 1400 квадратних метрів з оглядовим майданчиком. Ззовні вздовж стіни навколо будівлі на дах веде 560-метрова "Гірська стежка", що складається зі сходів і пандусів.

Вид на Гамбург з оглядового майданчика "Зеленого бункера"
Вид на Гамбург з оглядового майданчика "Зеленого бункера"Фото: Ulrich Perrey/dpa/picture alliance

Зелена галявина в саду на даху бункера
Зелена галявина в саду на даху бункераФото: Ulrich Perrey/dpa/picture alliance

Під час Другої світової війни такі висотні бункери зводили для організації повітряної оборони великих міст, їх використовували і як вертикальні бомбосховища. Після війни в цьому гамбурзькому бункері деякий час перебували студії та приміщення телерадіокомпанії NDR і офіси видавництва Axel-Springer-Verlag. На реконструкцію, що її нещодавно завершили, пішло близько десяти років. Крім готелю, тут тепер розташовані ресторан, кафе, бар, спортивний центр і концертний зал.

Скло, бетон, очерет

Друге місце для особливої подорожі у Німеччині, яке потрапило до списку Time, розташоване в німецькій столиці на березі річки Шпреє недалеко від Трептов-парку. У 2025 році тут мають завершити зведення центру культури та відпочинку "Flussbad" - кампусу "Річкова купальня". Архітектурним символом цього комплексу і новою берлінською визначною пам'яткою вже став "Reethaus" - "Дім з очерету", відкритий 2023 року.

"Дім з очерету" ("Reethaus") в Берліні
"Дім з очерету" ("Reethaus") в БерлініФото: Jürgen Ritter/IMAGO

Новий комплекс розташовано в берлінському районі Ліхтенберг
Новий комплекс розташовано в берлінському районі ЛіхтенбергФото: Jürgen Ritter/IMAGO

Тераса "Очеретовий дім"
Тераса "Очеретовий дім"Фото: Jürgen Ritter/IMAGO

Ця незвичайна будівля для проведення концертів, виставок, семінарів та інших культурних заходів зведена із сучасного скла і бетону, але як матеріал для покриття гострого даху, що 12 метрів заввишки, використано традиційний матеріал рослинного походження - очерет.

Житлові та інші будівлі, вкриті очеретом, широко поширені в північних регіонах Німеччини. Цей матеріал використовується зараз не тільки для ремонту дахів старих будинків, а й при зведенні нових. Наступного року поруч на території річкового кампусу "Flussbad" у Берліні мають завершити будівництво готелю та клубного комплексу.

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