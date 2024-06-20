Бункер у Гамбурзі став готелем із парком на даху

Бункер у Гамбурзі став готелем із парком на даху20 червня 2024 р.
"Зелений бункер" ("Grüner Bunker") - так тепер у Гамбурзі називають цю колишню зенітну вежу люфтваффе Flakturm IV часів Другої світової війни. Вона була збудована з бетону на вулиці Фельдштрассе поблизу району Санкт-Паулі в 1942 році.
Нині тут завершили реконструкцію та розширення цієї споруди, що тривала майже десять років. Результат: у бункері починає працювати готель на понад сто номерів, відкриваються ресторан, кафе, бар, спортивний центр і концертна зала. У комплексі також розташовується експозиція про історію цього місця і підневільних робітників "третього рейху", примусова праця яких використовувалася під час будівництва.
Парк на даху та оглядовий майданчик
На даху "Зеленого бункера" розташовується парк, який може одночасно вмістити до 900 осіб. До цього парку площею 1400 квадратних метрів уздовж стін навколо будівлі веде 560-метрова "Гірська стежка" (Bergpfad), що складається зі сходів і пандусів. Згори в цій частині міста відкривається чудовий вид на визначні пам'ятки Гамбурга та навколишні ландшафти. Для озеленення на даху висаджено близько 4700 різних рослин.
Зелена архітектура
Як повідомляє медіакомпанія NDR, під час реалізації проєкту висоту приблизно 38-метрової вежі збільшили на двадцять метрів - побудовано п'ять нових поверхів плюс конструкцію нового зеленого даху, який також має слугувати своєрідним природним кондиціонером. Ефективність цього підходу, що нагадує про ідеї австрійського митця і архітектора Фріденсрайха Гундертвассера (Friedensreich Hundertwasser), належить з'ясувати гамбурзьким науковцям під час спеціального дослідницького проєкту.
Загалом на реконструкцію й розширення колишнього висотного бункера було витрачено близько 60 мільйонів євро. Як говориться в повідомленні компанії RIMC Hotels & Resorts Group, офіційне відкриття комплексу призначено на 5 липня. Приблизно за тиждень до цієї дати новий гамбурзький готель Reverb by Hard Rock Hotel вже почне приймати перших пожильців - гостей за спеціальними запрошеннями.
Висотні бункери люфтваффе
Під час Другої світової війни такі масивні висотні бункери будували в "третьому рейху" для організації повітряної оборони великих міст і використання як вертикальних бомбосховищ місткістю до 30 тисяч осіб кожен. Вони розташовувалися в Берліні, Гамбурзі та столиці анексованої Австрії - Відні, усього - вісім споруд.
Загалом було розроблено три проєкти бойових веж заввишки приблизно від 39 до 55 метрів, товщиною стін від двох до 3,5 метра і товщиною перекриттів від 3,5 до п'яти метрів. До кожного комплексу також входили окремі вежі управління.
Берлінські бойові вежі після війни підірвали. Верхню частину однієї з них можна побачити в парку Гумбольдтхайн, біля якого розташовано експозицію товариства "Берлінські підземелля". Висотні бункери в Гамбурзі та Відні збереглися повністю або частково. Деякі з них використовуються в різних цілях.