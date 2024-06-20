Бункер у Гамбурзі став готелем із парком на даху

У цьому колишньому висотному бункері у гамбурзькому районі Санкт-Паулі відкривається готель. На даху збудували парк з оглядовим майданчиком.

"Зелений бункер" ("Grüner Bunker") - так тепер у Гамбурзі називають цю колишню зенітну вежу люфтваффе Flakturm IV часів Другої світової війни. Вона була збудована з бетону на вулиці Фельдштрассе поблизу району Санкт-Паулі в 1942 році.

Нині тут завершили реконструкцію та розширення цієї споруди, що тривала майже десять років. Результат: у бункері починає працювати готель на понад сто номерів, відкриваються ресторан, кафе, бар, спортивний центр і концертна зала. У комплексі також розташовується експозиція про історію цього місця і підневільних робітників "третього рейху", примусова праця яких використовувалася під час будівництва.

Висоту споруди на Фельдштрассе у Гамбурзі під час реалізації проєкту збільшили на 20 метрів Фото: Mathias Schulz/tennisphoto.de/picture alliance

Парк на даху та оглядовий майданчик

На даху "Зеленого бункера" розташовується парк, який може одночасно вмістити до 900 осіб. До цього парку площею 1400 квадратних метрів уздовж стін навколо будівлі веде 560-метрова "Гірська стежка" (Bergpfad), що складається зі сходів і пандусів. Згори в цій частині міста відкривається чудовий вид на визначні пам'ятки Гамбурга та навколишні ландшафти. Для озеленення на даху висаджено близько 4700 різних рослин.

Архітектурний проєкт "Зеленого бункера" у 2014 році Фото: Daniel Bockwoldt/dpa/picture alliance

Зелена архітектура

Як повідомляє медіакомпанія NDR, під час реалізації проєкту висоту приблизно 38-метрової вежі збільшили на двадцять метрів - побудовано п'ять нових поверхів плюс конструкцію нового зеленого даху, який також має слугувати своєрідним природним кондиціонером. Ефективність цього підходу, що нагадує про ідеї австрійського митця і архітектора Фріденсрайха Гундертвассера (Friedensreich Hundertwasser), належить з'ясувати гамбурзьким науковцям під час спеціального дослідницького проєкту.

Стандартний номер у новому готелі в "Зеленому бункері" Фото: Marcus Brandt/dpa/picture alliance

Загалом на реконструкцію й розширення колишнього висотного бункера було витрачено близько 60 мільйонів євро. Як говориться в повідомленні компанії RIMC Hotels & Resorts Group, офіційне відкриття комплексу призначено на 5 липня. Приблизно за тиждень до цієї дати новий гамбурзький готель Reverb by Hard Rock Hotel вже почне приймати перших пожильців - гостей за спеціальними запрошеннями.

Гвинтові сходи всередині висотного бункера в Гамбурзі Фото: Marcus Brandt/dpa/picture alliance

Висотні бункери люфтваффе

Під час Другої світової війни такі масивні висотні бункери будували в "третьому рейху" для організації повітряної оборони великих міст і використання як вертикальних бомбосховищ місткістю до 30 тисяч осіб кожен. Вони розташовувалися в Берліні, Гамбурзі та столиці анексованої Австрії - Відні, усього - вісім споруд.

Бункер у Гамбурзі до початку реалізації проєкту будівництва парку на даху Фото: Daniel Bockwoldt/dpa/picture alliance

Загалом було розроблено три проєкти бойових веж заввишки приблизно від 39 до 55 метрів, товщиною стін від двох до 3,5 метра і товщиною перекриттів від 3,5 до п'яти метрів. До кожного комплексу також входили окремі вежі управління.

Берлінські бойові вежі після війни підірвали. Верхню частину однієї з них можна побачити в парку Гумбольдтхайн, біля якого розташовано експозицію товариства "Берлінські підземелля". Висотні бункери в Гамбурзі та Відні збереглися повністю або частково. Деякі з них використовуються в різних цілях.