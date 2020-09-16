NASA запустило в космос найдорожчий і найпотужніший телескоп James Webb

Телескоп James Webb вирушив у космос у суботу, 25 грудня, з космодрому Куру у Французькій Гвіані, що у Південній Америці. "Завдяки йому ми заглянемо на край видимої частини Всесвіту - на відстань в 13,5 мільярда світлових років", - прокоментував запуск в інтерв'ю DW учений Європейського космічного агентства (ESA) Ентоні Марстон, залучений до проєкту.

Цей телескоп, названий на честь другого керівника Національного управління США з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA), є найдорожчим в історії. На проєкт, започаткований наприкінці 1980-их і багаторазово продовжуваний, було витрачено близько 10 мільярдів доларів. Над розробкою телескопа спільно з NASA працювали ESA та Канадське космічне агентство (CSA).

Читайте також: NASA відклало висадку на Місяць на 2025 рік

Перші фото з телескопа очікуються влітку 2022 року

James Webb багато у чому перевершує свого попередника - телескоп Hubble - за розмірами та технічним оснащенням. Він дозволить дослідникам побачити далеке минуле Всесвіту, формування перших галактик та перших зірок. Одна з переваг James Webb - здатність працювати в інфрачервоному діапазоні, розповів DW Ентоні Марстон. Це дасть більше можливостей для вивчення далеких галактик.

Телескоп вийде на цільову орбіту в 1,5 мільйона кілометрів від землі приблизно через чотири тижні. Перші дані та фотографії з James Webb, як очікується, з'являться влітку 2022 року. Серед завдань телескопа - пошук придатних для життя планет із запасами води.

Дивитись відео 01:39 SpaceX вперше відправила у космос туристів (16.09.2021)