NASA запустило в космос найдорожчий і найпотужніший телескоп James Webb

Телескоп James Webb вирушив у космос у суботу, 25 грудня, з космодрому Куру у Французькій Гвіані, що у Південній Америці. "Завдяки йому ми заглянемо на край видимої частини Всесвіту - на відстань в 13,5 мільярда світлових років", - прокоментував запуск в інтерв'ю DW учений Європейського космічного агентства (ESA) Ентоні Марстон, залучений до проєкту.
Цей телескоп, названий на честь другого керівника Національного управління США з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA), є найдорожчим в історії. На проєкт, започаткований наприкінці 1980-их і багаторазово продовжуваний, було витрачено близько 10 мільярдів доларів. Над розробкою телескопа спільно з NASA працювали ESA та Канадське космічне агентство (CSA).
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Перші фото з телескопа очікуються влітку 2022 року
James Webb багато у чому перевершує свого попередника - телескоп Hubble - за розмірами та технічним оснащенням. Він дозволить дослідникам побачити далеке минуле Всесвіту, формування перших галактик та перших зірок. Одна з переваг James Webb - здатність працювати в інфрачервоному діапазоні, розповів DW Ентоні Марстон. Це дасть більше можливостей для вивчення далеких галактик.
Телескоп вийде на цільову орбіту в 1,5 мільйона кілометрів від землі приблизно через чотири тижні. Перші дані та фотографії з James Webb, як очікується, з'являться влітку 2022 року. Серед завдань телескопа - пошук придатних для життя планет із запасами води.
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Сім фактів з життя астронавтів
Чи можуть астронавти напитися?
1975 року Томасу Стаффорду і Діку Слейтону після стиковки на орбіті в рамках місії "Аполлон-Союз" подарували "горілку в тюбиках". Насправді це був жарт - усередині був борщ. На Міжнародній космічній станції (МКС) заборонено вживати алкоголь. Етанол може зіпсувати обладнання. Астронавтам заборонено користуватися, зокрема, бальзамом після гоління, який містить алкоголь.
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Сім фактів з життя астронавтів
Чи були смертельні випадки на навколоземній орбіті?
1967 року вперше загинув американський астронавт після приблизно 50 миль випробувального польоту. У 1967 і 1971 роках загинули четверо радянських космонавтів. У січні 1986 року на 73-ій секунді польоту вибухнув шатл "Челленджер". Всі семеро астронавтів на борту загинули. Вдруге весь екіпаж шатлу - "Колумбія" - загинув під час входу в атмосферу Землі 2003 року.
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Сім фактів з життя астронавтів
Як сходити в туалет без гравітації?
На фото - космічний туалет, розроблений 2000 року. Щоби триматися на унітазі, треба пристібатися ременями. Модель виявилася не надто зручною. 2018 року NASA витратила 23 мільйони доларів на розробку нового вакуумного туалету. Унітаз починає всмоктувати автоматично, щойно на нього сідаєш. Кал спалюється, а сеча перероблюється на питну воду. Астронавти кажуть: сьогоднішня кава - це й завтрашня кава.
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Сім фактів з життя астронавтів
Скільки заробляють астронавти?
1969 року, коли стартувала місія "Аполлон 11", Нейл Армстронг мав найвищу зарплатню серед трьох астронавтів - 27401 долар, що в перерахунку на нинішні ціни становить близько 209 тисяч доларів. Нині NASA платить астронавтам від 66 до 160 тисяч доларів, залежно від їхніх академічних досягнень та досвіду.
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Сім фактів з життя астронавтів
Як космос впливає на тривалість життя?
Мікрогравітація є неабияким випробуванням для людського організму. Через вплив невагомості на кровообіг, за час перебування в космосі обсяг крові зменшується приблизно на літр. Зокрема й через це астронавти, як Маркос Понтес (на фото), часто виглядають блідими по поверненні на Землю. Науковці досі не мають усталеної думки про те, які довгострокові наслідки для здоров'я мають подорожі в космос.
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Сім фактів з життя астронавтів
Чи можливий секс в умовах невагомості?
Секс у космосі не такий, як ми уявляємо його на Землі. Ерекція, наприклад, можлива. Але без гравітації уявити собі статевий акт фізично складно. Чи були взагалі такі випадки? Підтвердження тому немає, але цілком імовірно, що таке було. 1992 року Марк Лі і Джен Дейвіс полетіли у космос невдовзі після весілля. Можна сказати, на орбіті вони провели медовий місяць.
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Сім фактів з життя астронавтів
Як сплять астронавти?
У нашому розумінні для сну треба лежати на ліжку. В умовах мікрогравітації це непросто. Тут на допомогу приходить спальний мішок. Його прикріплюють до однієї зі стін спальної кабіни. Ці кабіни є доволі маленькими, тож астронавти не літають уві сні по кораблю, стукаючись об усе поспіль. На фото німецький астронавт Матіас Маурер показує свій спальний мішок напередодні відправлення Crew Dragon-3.
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Сім фактів з життя астронавтів
Прибуття місії
На цьому фото, зробленому з МКС, видно корабель місії Crew Dragon-3, що наближається до станції. На борту - астронавти NASA Раджа Чарі, Том Маршберн іа Кайла Беррон, а також астронавт Європейського космічного агентства (ESA) німець Маттіас Маурер. Упродовж шести місяців вони не лише працюватимуть у відкритому космосі, але й спробують виростити рослину без землі або іншого ґрунту.
Автор: Чарлі Шілд