NASA відклало висадку на Місяць на 2025 рік

Політ американських астронавтів на Місяць відкладається до 2025 року. Про це очільник Національного управління США з аеронавтики та дослідження космічного простору (NASA) Білл Нельсон повідомив у середу, 10 листопада. В своїй останній доповіді космічне агентство визнало, що не зможе виконати план програми "Артеміда" та висадити перших у XXI столітті людей на Місяць до 2024 року, як це планувалося раніше.

Суперечка SpaceX і Blue Origin затягнулась

Причини полягають в недостатньому фінансуванні Конгресом розробки посадкових модулів, а також у судовій тяганині між компаніями SpaceX Ілона Маска та Blue Origin Джеффа Безоса, зазначає агенція dpa. Фірма Маска в квітні виграла контракт на 2,9 мільярда доларів, згідно з яким має створити для NASA посадковий модуль та розробити ракету-носій Starship для висадки на Місяць.

Blue Origin також претендувала на виконання цього завдання, як і інший підрядник, Dynetics. Обидві компанії оскаржили свій програш у Рахунковій палаті США, але та відхилила скарги. Після цього компанія Безоса звернулася до суду.

За словами Нельсона, судовий процес за позовом Blue Origin призвів до втрати майже семи місяців роботи зі SpaceX за контрактом. На початку листопада американський суд скасував позов Безоса.

Амбітні плани Білого дому

Адміністрація експрезидента США Дональда Трампа вперше анонсувала програму "Артеміда" навесні 2019 року. Саме тоді була поставлена амбітна мета висадити першу в цьому столітті людину на Місяць у 2024 році.

Багато скептиків висловлювали сумнів у реалістичності термінів, але досі в NASA не відмовлялися від цих планів. США лишається єдиною країною, чиї космонавти побували на Місяці - протягом 1969-1972 років на супутник висадилось шість пілотованих місій. Після цього на місяць відправлялись лише автоматичні апарати.