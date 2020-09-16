199 днів у космосі: завершилась друга регулярна місія SpaceX на МКС

Космічний корабель Crew Dragon приватної американської компанії SpaceX у ніч на вівторок, 9 листопада, здійснив посадку на поверхню Мексиканської затоки біля берегів штату Флорида через 8 годин після відстикування від Міжнародної космічної станції (МКС). Апарат доставив на Землю астронавтів Національного управління США з аеронавтики та дослідження космічного простору (NASA) Меган Макартур та Шейна Кімбро, астронавта Європейського космічного агентства (ESA) Тома Песке та японського астронавта Акіхіко Хосіде.

Таким чином, компанія успішно завершила другу регулярну місію до МКС. Капсула з чотирма людьми приводнилася о 03:33 за всесвітнім координованим часом. Учасники місії провели на орбіті 199 днів.

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На борту МКС у рамках 66-ї довготривалої експедиції продовжують роботу астронавт NASA Марк Ванде Хай, а також космонавти "Роскосмосу" Антон Шкаплеров та Петро Дубнов. Очікується, що найближчими днями до них приєднаються німецький астронавт Маттіас Маурер (Matthias Maurer), а також астронавти NASA Раджа Чарі, Томас Машберн та Кейла Беррон.