 Захист Землі: NASA запустило місію проти астероїда | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.11.2021

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Новини

Захист Землі: NASA запустило місію проти астероїда

Жоден з астероїдів не прямує до Землі, однак NASA готується до такого сценарію і запустило дрон, який має врізатись в астероїд та змінити його орбіту.

Запуск NASA місії DART

Запуск NASA місії DART

Національне управління США з аеронавтики та дослідження космічного простору (NASA) у ніч на середу, 24 листопада, стартувало місію DART, що має на меті змінити орбіту астероїда.

Відео із запуском з космодрому в Каліфорнії спеціального дрона, що має врізатись в астероїд, NASA виклало у Twitter.

Для запуску дрона була використана ракета Falcon-9 приватної компанії SpaceX.

Безпілотник, вартість якого становить 325 мільйонів доларів, на повній швидкості має врізатися в астероїд і тим самим змінити орбіту небесного тіла. Ціль місії - навколоземний астероїд Дідімос діаметром близько 780 метрів та його супутник, 168-метровий Діморфос.

Очікується, що апарат перехопить Дідімос восени 2022 року, коли він буде на відстані близько 11 мільйонів кілометрів від Землі.

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Проєкт DART розроблений NASA спільно з Європейським космічним агентством у рамках програми захисту Землі від планетарних ударів.

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