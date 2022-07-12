Лейбористська партія Великобританії ініціює вотум недовіри уряду Джонсона

Лейбористська партія Великобританії, яка є головною опозиційною силою у парламенті країни, має намір винести на голосування питання вотуму недовіри чинному уряду прем'єр-міністра Бориса Джонсона. Про це у вівторок, 12 липня, повідомляє інформаційна агенція Reuters із посиланням на джерело в партії. Рішення партії мають оголосити у вівторок, а голосування по ньому може відбутися в парламенті вже наступного дня.

Якщо парламентарі підтримають вотум недовіри, це може спровокувати проведення нових виборів до парламенту Великобританії. Зараз у ньому консерватори мають більшість.

Відставка Джонсона

7 липня Джонсон подав у відставку з посади лідера Консервативної партії, і, відповідно, з посади прем'єр-міністра Великобританії. Цьому передувала низка відставок в уряді та апараті політичної сили на тлі секс-скандалу в партії, який розгорівся навколо заступника парламентського організатора політсили Кріса Пінчера.

За місяць до відставки британські депутати-консерватори вже голосували щодо винесення вотуму недовіри Джонсону через так званий "патігейт" - серію вечірок на Даунінг-стріт у розпал локдауну, запровадженого через пандемію COVID-19 у 2020 році. Тоді парламентарям не вистачило голосів, що дало прем'єру "імунітет" на рік. Утім, на тлі нинішньої ситуації це правило збиралися змінити, щоби знову винести питання про недовіру Джонсону на голосування.

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Перегони за лідерство у Консервативній партії

12 липня у Великобританії офіційно затвердять кандидатів на посаду нового лідера Консервативної партії. Кандидатів може виявитися менше, ніж очікувалося, адже, за новими правилами, вони муситимуть залучитися підтримкою 20 інших консерваторів, а не двох, чого було достатньо раніше.

До зміни правил свої кандидатури подали 11 партійців. Зокрема, міністерка закордонних справ Великобританії Ліз Трасс, ексміністр фінансів в уряді Джонсона Ріші Сунак, який подав у відставку, а також колишній міністр закордонних справ і охорони здоров'я Джеремі Гант. Натомість міністр оборони Великобританії Бен Воллес, який вважався одним із фаворитів на посаду наступника Джонсона, напередодні заявив, що не висуватиме свою кандидатуру.

Наступника Джонсона оголосять не раніше вересня

Перші два тури таємних голосувань за всіх претендентів після офіційного затвердження кандидатів відбудуться 13-14 липня.

Коли серед них залишаться два лідери перегонів, за них партійці віддаватимуть голоси поштою. Лідер партії з більшістю у нижній палаті парламенту де-факто є прем'єр-міністром. Він не зобов'язаний, але може оголосити позачергові вибори.

Тривалість обрання нового лідера залежить від кількості кандидатів. Обрання Терези Мей у 2016 році тривало лише три тижні, Джонсона у 2019 році - два місяці. Наступника Джонсона оголосять не раніше 5 вересня, після завершення "канікул" британського парламенту. До того часу він продовжить виконувати обов'язки прем'єр-міністра Великобританії.

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