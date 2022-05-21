Україна більше не розглядає РФ як гаранта безпеки - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає, що перемога у війні буде кривавою, в бою, але її завершення точно буде дипломатичним. Таку думку він висловив в інтерв'ю телеканалу ICTV з нагоди третьої річниці інавгурації, яке транслювали в суботу, 21 травня, в ефірі національного марафону.

"Не ми починали цю війну, але нам її закінчувати. Я можу сьогодні повторити ці слова, але зміст інший. Я думав дійсно, що закінчити можна суто діалогом. Я дійсно так вважав. Зараз я розумію, що закінчення також буде дипломатичним, саме закінчення. Зараз це як автомобіль: не бензиновий, і не електрокар, а гібрид. Тому і війна така - складна. І перемога буде дуже складна. Вона буде і кривава, точно в бою, але кінцівка точно буде в дипломатії", - сказав він.

Перемога - повернення до кордонів до 24 лютого

Зеленський підтвердив, що вважатиме перемогою повернення російських військ на позиції до 24 лютого. "Який би апетит не був у різних прошарків нашого населення, я вважаю, що найцінніше - зберегти більше людей. Не треба бути дуже жадібними на цей момент. Є земля, де вони зайшли й окупували, а є земля, де вони вже вкопувалися та сидять глибоко. Я думаю, що вийти на лінію, яка була до 24 числа - це велика перемога", - пояснив він.

За словами українського президента, це буде перший етап для завершення війни. "Другу частину я хотів би обговорити за столом переговорів. І щоб результатом цієї розмови була справедливість для нас", - сказав він. Справедливість - це повернення всіх земель України, додав Зеленський.

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РФ не буде серед гарантів безпеки України

Президент також заявив, що Україна більше не розглядає Росію як гаранта безпеки в новому договорі. "Сьогодні ми розглядаємо коло гарантів з безпеки з держав-партнерів, яким довіряємо. Ми з ними розробляємо цей проєкт", - сказав він. За його словами, "Україна забагато хоче, а європейці занадто скептичні", тому відповідь знайдуть "десь посередині".

"Нам потрібно, щоби в парламентах країн-гарантів проголосували за ратифікацію цього документа. Ми хочемо окремий міжнародний договір. Сьогодні все дійшло до того, що цей договір передбачає коло держав-партнерів навколо України без Росії. Гарантери безпеки без Росії. Буча деякі речі змінила", - наголосив Зеленський.

На порядку денному переговорів з Путіним - обмін, деокупація, мир

Український лідер сказав, що розмова з РФ відбудеться окремо, втім поки незрозуміло, в якому форматі. Він зазначив, що порядок денний переговорів із президентом РФ Володимиром Путіним залежатиме від часу їх проведення.

"Я думаю, залежно від моменту, коли ми зустрічатимемося. Мета змінюється. Якби ми сьогодні зустрічалися, питання Маріуполя було би в адженді (порядок денний. - Ред.), а якщо ми будемо зустрічатися через два-три місяці, цього питання, може, і не буде. Якщо ми будемо зустрічатися сьогодні, то ми знаємо, що окуповано, що деокуповано, а якщо за два місяці, то не знаємо, в якому стані все буде", - сказав він в інтерв'ю в ефірі національного марафону.

Зеленський запевнив, що до порядку денного точно входитимуть питання про обмін, деокупацію, зупинення війни та мир.