РФ могла втратити понад 300 військових в Макіївці - розвідка

За оцінками британської розвідки, більшість з військових РФ внаслідок удару по місцю їхньої дислокації в Макіївці були вбиті або зникли безвісти, а не поранені. Новини дня.

Війна Росії проти України - новини суботи, 28 січня.

++12:00++

Війська РФ зранку завдали ракетного удару по Костянтинівці на Донеччині, внаслідок чого троє цивільних людей загинули, щонайменше двоє - зазнали поранень. Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

"Росіяни стріляли по житловому кварталу, пошкодили чотири багатоповерхівки, готель, гаражі та цивільні автівки. На місці трагедії працюють рятувальники та правоохоронці - допомагають людям та ретельно документують черговий злочин російських окупантів на нашій землі", - написав він у Telegram.

++11:30++

РФ, ймовірно, втратила більше 300 військових внаслідок удару в Макіївці - британська розвідка

Втрати серед російських військових внаслідок удару по місцю їхньої дислокації в Макіївці Донецької області 1 січня, ймовірно, складають понад 300 людей, йдеться у щоденному звіті військової розвідки Великобританії, оприлюдненому в Twitter міноборони країни.

За оцінками британської розвідки, більшість з військових РФ були вбиті або зникли безвісти, а не поранені. Водночас у Лондоні звертають увагу, що російське міноборони "зробило рідкісний крок" і публічно визнало втрати, щоправда применшивши кількість жертв. Розвідники пояснюють це з одного боку звичною практикою дезінформації в публічних оголошеннях росіян, а з іншого - бажанням посадовців нижчої ланки применшити свої прорахунки.

++11:00++

Масштабний наступ російських військ, який за прогнозами українських посадовців і західних ЗМІ готується на лютий-березень, ймовірно відбудеться в Луганській області, або в районі Вугледара на Донеччині, йдеться у щоденному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW), опублікованому у п'ятницю, 27 січня.

На користь того, що наступ готується на Луганщині, свідчить передислокація частин 2-ї мотострілецької дивізії, яка входить до складу першої танкової армії РФ, з Білорусі в Луганську область, зауважують аналітики.

Також вони вважають нещодавні атаки РФ в Запорізькій області спробою розосередити українські сили, щоб створити умови для наступу на Луганщині.

++10:40++

Західні країни вже пообіцяли надати Україні 321 танк, заявив посол України у Франції Вадим Омельченко в інтерв’ю французькому телеканалу BFM. "Станом на сьогодні численні країни офіційно підтвердили свою згоду на поставку Україні 321 важкого танка", - заявив посол.

Він не уточнив, скільки танків пообіцяла яка країна, але зауважив, що "умови доставки відрізняються для кожного випадку". Наразі ані політичне, ані військове керівництво України не озвучувало загальну кількість танків, які отримає Київ.

++10:10++

Прямі збитки українського бізнесу внаслідок війни сягнули 13 млрд доларів - KSE

За підсумками 2022 року щонайменше 109 великих та середніх підприємств зазнали прямих збитків внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну, встановили експерти Київської школи економіки (KSE).

Загальна сума прямих збитків підприємств, включно з державними, та приватних осіб-підприємців оцінюється в 13 мільярдів доларів. З них дев'ять мільярдів доларів - частка збитків великих та середніх підприємств. Загальні непрямі втрати сягають 33,1 мільярада доларів. Необхідна сума для відновлення підприємств - 24,9 мільярда доларів, йдеться в повідомленні KSE.

До найбільших підприємств за розмірами активів, що зазнали прямих збитків від збройної агресії Росії у 2022 році, увійшли Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча, Азовсталь, Нібулон, Мотор Січ. Згідно з оцінкою експертів, 19 приватних та державних підприємств (17 відсотків) з-поміж великих та середніх зруйновано повністю, ще 90 (83 відсотки) пошкоджені частково.

++10:00++

Наразі повітряна тривога оголошена у Луганській області та в Криму.

++09:35++

В декількох регіонах України оголошена повітряна тривога. Загроза удару з повітря наразі є у Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській, Херсонській, Луганській областях та в Криму.

++09:00++

Ювенальні прокурори: 459 дітей загинули внаслідок збройної агресії РФ в Україні

Станом на ранок 28 січня 2023 року понад 1376 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 459 дітей загинули та понад 917 зазнали поранень різного ступеню тяжкості, повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора України.

Найбільше постраждалих дітей у Донецькій області - 441, Харківській - 270, Київській - 123, Херсонській - 85, Запорізькій - 84, Миколаївській - 83, Чернігівській - 68, Луганській - 66, Дніпропетровській - 63.

Наведені цифри не остаточні, триває робота зі встановлення фактів в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, наголошується у повідомленні ОГПУ в Telegram.

++08:40++

Міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес заявила, що її країна відправить танки Leopard Україні "до весни", після оцінки їхнього технічного стану. Про це повідомляє іспанська державна телерадіокомпанія RTVE.

Роблес пояснила, що країна збирається передати танки Leopard 2 A4, які зараз не використовуються і зберігаються на базі в Сарагосі, проте не вказала, про яку кількість йдеться.

"Ми збираємося провести необхідний ремонт. Підхід союзників полягає в тому, що це буде навесні (передача танків – Ред.). До цього фізична присутність Leopard не буде потрібною, і ми збираємося використати цей час для тренувань" - сказала вона, наголосивши, що йдеться не лише про передачу машин, але й навчання екіпажів і технічне обслуговування. Роблес додала, що Німеччина надіслала Іспанії листа з проханням про співпрацю у підготовці екіпажів.

Іспанія має загалом 108 танків Leopard 2A4, всі вони були придбані у Німеччині вживаними в 1995 році. В Сарагосі знаходяться 53 танки цієї моделі. Минулого літа Роблес казала, що вони перебувають в "абсолютно занедбаному стані" та не придатні до використання.

++08:15++

Російські війська готуються до нового масштабного наступу в Україні до річниці повномасштабного вторгнення - 24 лютого, заявив секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов в ефірі "Радіо Свобода".

За його словами, у росіян "є завдання", яке полягає у тому, щоб вийти на кордони Донецької та Луганської областей. Крім того, за словами секретаря РНБО, російські підрозділи вже тиждень розвідують оборонні можливості українських сил на Запорізькому напрямі.

++07:40++

За минулу добу війська РФ завдали 10 ракетних ударів, один з яких - по цивільній інфраструктурі Запоріжжя. Також вони завдали 26 авіаційних ударів та здійснили 81 обстріл з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільних об’єктів у Очакові. Є поранені та загиблі серед мирних жителів, повідомляє генштаб ЗСУ у ранковому зведенні.

"Противник продовжує вести наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. На Куп’янському, Лиманському, Запорізькому та Херсонському напрямках – обороняється", - йдеться у зведенні.

Авіація Сил оборони України протягом минулої доби завдала восьми ударів по районах зосередження військових, озброєння і техніки РФ та удар по позиціях зенітно-ракетних комплексів. За добу українські військові знищили російський літак Су-25, вертоліт Мі-8 та 2 БпЛА типу "Суперкам", зазначають у генштабі ЗСУ.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу уразили два пункти управління, дві позиції ППО військ РФ та п'ять районів їхнього зосередження, йдеться у повідомленні.

++07:10++

У 2023 році Україні потрібно профінансувати дефіцит бюджету в розмірі близько 38 мільярдів доларів. Ще 17 мільярдів доларів цього року необхідно для швидкого відновлення енергетики, гуманітарного розмінування, відбудови житла, критичної та соціальної інфраструктури. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду напередодні.

Він зазначив, що Україна збирає ключових фінансових донорів у форматі "фінансового Рамштайну", аби вся підтримка була системною, ефективною та прозорою.

"Водночас ми продовжуємо розробку довгострокової стратегії відновлення. Долучаємо до неї партнерів. Очікуємо, що одну з ключових ролей у цій стратегії буде відігравати Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР). ОЕСР була створена після Другої світової війни й допомагала втілювати План Маршалла для відбудови Європи", - наводить слова Шмигаля пресслужба уряду.

Він підкреслив, що Кабімн подав до Верховної Ради України законопроєкт, який дозволить створити Офіс ОЕСР в Україні. Заявку про вступ в організацію Україна подала влітку 2022 року.