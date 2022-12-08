Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що президент РФ Володимир Путін створює умови для затяжної, виснажливої війни проти України для захоплення нових її територій. Новини дня.

Війна Росії проти України - новини четверга, 8 грудня (оновлюється).

++10:39++

Politico визнало Зеленського найвпливовішою людиною Європи

Американське видання Politico визнало президента України Володимира Зеленського найвпливовішою людиною в Європі.

Зеленський і далі штовхатиме Європу в потрібному йому напрямку, вважають оглядачі Politico. Фото: Janis Laizans/REUTERS

У матеріалі пояснюється, що завдяки Зеленському Європа нині переосмислює багато аспектів своєї дотеперішньої політики, тоді як європейські лідери не просто довіряють Зеленському - чого не скажеш про його попередників, - а й захоплюються ним та слідують за ним.

"Якщо він хоче зброї, він її отримує, навіть якщо це означатиме зміну довготривалої політики Німеччини не продавати її. Якщо він хоче санкцій (проти Росії. - Ред.), він їх отримує, навіть якщо це означатиме, що Європа пройде через енергетичну кризу і важку зиму з захмарними цінами на газ. Йому навіть вдалося зрушити з мертвої точки питання вступу України до Європейського Союзу, що було заморожене з 2013 року", - йдеться в статті.

++10:08++

Канада та Нідерланди подали спільну заяву про приєднання до справи України проти Росії у Міжнародному суді Організації Об'єднаних Націй. У ній зазначається, що обидві країни подадуть до суду своє тлумачення положень Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього.

++09:39++

Путін готує ґрунт для затяжної війни проти України - ISW

Президент Росії Володимир Путін готує ґрунт для затяжної війни проти України, переконані аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

У своєму щоденному звіті вони звертають увагу на підсумки зустрічі Путіна з російською Радою з прав людини, на якій він сказав, що так звана "спецоперація" в Україні може бути "тривалим процесом", і що захоплення нових територій є важливим результатом цього процесу для РФ. Путін порівняв себе з російським царем Петром І, зазначивши, що Росія зараз контролює Азовське море, за яке боровся Петро І.

"Це посилання на російську імперську історію явно окреслює нинішні цілі Путіна в Україні як відверто імперіалістичні та все ще максималістські. Путін налаштовує російську внутрішню аудиторію на затяжну, виснажливу війну в Україні, спрямовану на завоювання додаткових українських територій", - йдеться в аналітичному звіті ISW.

Експерти також погоджуються з оцінкою генерального секретаря Північноатлантичного альянсу (НАТО) Єнса Столтенберга, що Росія прагне взяти оперативну паузу взимку, щоби перегрупуватися, відновитися та спробувати розпочати масштабніший наступ навесні. Аналітики ISW вважають, що така пауза піде на користь РФ, позбавивши Україну ініціативи в контрнаступі. Поки що, на їхню думку, зацикленість Путіна на наступальних операціях навколо Бахмута сприяє здатності України зберігати військову ініціативу на інших ділянках бойових дій. Вони вважають, що подальші успіхи українських Збройних сил залежать від їхньої здатності продовжувати безперервні операції взимку.

++08:08++

Деркача звинуватили в США у шахрайстві та відмиванні коштів

Міністерство юстиції США звинувачує народного депутата України кількох скликань Андрія Деркача в шахрайстві та відмиванні коштів при купівлі елітних помешкань в Каліфорнії.

Андрій Деркач (праворуч) з адвокатом Дональда Трампа Руді Джуліані (ліворуч) Фото: Adriii Derkach's press office/AP Photo/picture-alliance

Згідно з оприлюдненим 7 грудня обвинувальним висновком, Деркачу пред'явили звинувачення за сімома пунктами в порушенні санкцій, банківському шахрайстві та відмиванні грошей. В разі визнання винним йому загрожує до 30 років позбавлення волі.

Слідчі вказують, що Деркач приховав свою особистість від банків, коли витратив 3,9 мільйона доларів на покупку двох помешкань у Беверлі-Гіллз у 2013 році. За допомогою своєї дружини Оксани Терехової він створив кілька підставних компаній і номінальних рахунків, щоби приховати свою участь в угодах. Деркач, котрого в США вважають російським агентом, використовував ці об'єкти нерухомості для своєї сім'ї, і в одному з них жила його дочка.

За даними американської влади, у 2019-2020 роках Деркач відігравав центральну роль у спробах адвоката тодішнього президента Дональда Трампа Руді Джуліані представити його суперника на виборах Джо Байдена як причетного до корупційних махінацій в Україні. Згодом ці звинувачення спростували. Нинішнє місцеперебування Деркача невідоме.

++07:44++

За минулу добу війська РФ завдали семи ракетних і 16 авіаційних ударів, а також здійснили понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по території України. "Загроза російських ракетних ударів по об'єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури на всій території України зберігається і надалі", - йдеться в ранковому зведенні генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).

Під артилерійські обстріли вчора потрапили, зокрема, населені пункти на Сіверському, Слобожанському, Лиманському напрямках. Росіяни обороняються на Куп'янському, Херсонському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках. "На тимчасово зайнятій території Запорізької області, з метою поповнення поточних втрат, російські окупанти планують мобілізувати місцевих жителів. Зокрема, в місті Мелітополь відзначено видачу повісток чоловікам призовного віку з вимогою прибути до військового комісаріату у найближчий час", - повідомляє генштаб.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань немає. Тим часом у наступ російські солдати йдуть на Бахмутському та Авдіівському напрямках. ЗСУ за добу відбили їхні атаки в районах населених пунктів Тернова Харківської області, Стельмахівка, Площанка, Червонопопівка і Білогорівка - Луганської та Білогорівка, Берестове, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Курдюмівка, Майорськ, Мар'їнка і Новомихайлівка - Донецької.

Українські військові також збили 7 грудня ударний безпілотник іранського виробництва Shahed-136 та російський розвідувальний дрон "Орлан", завдали двох ударів по позиціях зенітно-ракетних комплексів РФ, двох складах боєприпасів та позиції артилерії.

++07:22++

Німеччина передала Україні 20 бронеавтомобілів Dingo

За минулий тиждень Україна отримала від Німеччини ще 20 бронетранспортерів підвищеної прохідності Dingo та два тягачі-транспортери танків Oshkosh M1070, повідомляється на сайті німецького уряду.

До списку зброї, яка готується для передачі Україні, уряд ФРН додав ще 18 колісних самохідних гаубиць RCH калібру 155 міліметрів, 80 пікапів, 90 датчиків і глушилок для захисту від дронів, сім вантажних автомобілів і два ангарних намети. Строки поставок не анонсуються з міркувань безпеки.

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