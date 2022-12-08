У Німеччині протестували централізоване оповіщення жителів

Під час перевірки влада з'ясовувала, яка кількість людей може в екстрених випадках отримати попередження про небезпеку. Відбій навчальної тривоги дали через 45 хвилин.

Федеральне відомство з захисту населення і подолання наслідків катастроф (BBK) провело в четвер, 8 грудня, перевірку системи централізованого оповіщення жителів Німеччини про надзвичайну ситуацію.

Пробний сигнал тривоги було подано об 11:00. Під час тесту влада з'ясовувала, яка кількість людей зможе в екстрених випадках отримати попередження про небезпеку, передає агентство dpa.

Попереджувальне повідомлення поширювалося різними каналами: радіо, телебачення, через спеціалізовані додатки для оповіщення, такі як Nina або Katwarn, а також через міські інформаційні табло. Крім того, використовувалися сирени, спеціальні машини з гучномовцями, інформаційні системи залізничної компанії Deutsche Bahn і - вперше - мобільна система попередження про небезпеку.

З її допомогою автоматичне повідомлення було надіслано на кожен мобільний телефон, увімкнений у цей час, який має актуальну версію програмного забезпечення. У повідомленні, що розсилали в такий спосіб, зазначалося, що це всього лише навчальна перевірка і що його адресати не мають нічого робити.

Відбій навчальної тривоги було дано через 45 хвилин.

Перша перевірка призвела до звільнення голови BKK

Перше тестування системи, проведене 2020 року з ініціативи BKK і міністерства внутрішніх справ Німеччини, виявило серйозні проблеми з оповіщенням населення. Зокрема, з'ясувалося, що в багатьох містах системи оповіщення не працювали вже по кілька років, а тестові сигнали, які розсилали федеральна і місцева влада, часом блокували один одного.

За результатами тестування, що стало першим за 30 років після возз'єднання Німеччини, тодішній міністр внутрішніх справ ФРН Горст Зеегофер (Horst Seehofer) зняв з посади тодішнього керівника BKK Крістофа Унґера (Christoph Unger).

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