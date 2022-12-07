Кличко не виключає "апокаліпсису" у Києві взимку

Війна Росії проти України - новини середи, 7 грудня (оновлюється).

++22.00++

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що новий пакет санкцій ЄС, запропонований Єврокомісією, включає важливі елементи, на які давно звертає увагу Україна, а також що він відправив верховному представнику ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозепу Боррелю листа із пропозицією запровадити жорсткі санкції проти російського виробництва ракет.

++21.21++

Російський агресор випустив по енергооб'єктах України понад 1000 ракет і снарядів, унаслідок чого енергосистемі завдано великої шкоди, проте вона зберігає свою цілісність, повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький. "Ми вже пережили масовані атаки агресора. Ці атаки є найбільшим ударом по електромережі, який коли-небудь бачило людство. Понад 1000 снарядів і ракет було випущено по електрооб'єктах і лініях, зокрема по підстанціях. На жаль, ці атаки завдали великої шкоди Україні та нашій системі", - сказав він у середу, цитує "Інтерфакс-Україна". За його словами, Україна має великий дефіцит генеруючих потужностей. "Попри те, що ми втратили від 25 до 30 відсотків споживання, якщо порівнювати з довоєнним періодом, дефіцит генеруючих потужностей більший, і тому в нас дефіцит електроенергії в системі, й досить серйозний", - зазначив Кудрицький. Він пояснив, що дефіцит особливо відчувається в перші чотири дні після масованих атак, доки система відновлює здатність генеруючих установок виробляти електроенергію.

Зеленський: Звільнено майже 1900 населених пунктів

++21.08++

1888 населених пунктів України уже вдалося звільнити від російської окупації, але ще майже стільки ж українських міст і сіл залишаються окупованими. Про це заявив президент Володимир Зеленський, звернувшись у середу по відеозв'язку до представників Фундації захисту прав людини ім. Роберта Кеннеді. "А це означає, що зараз на полі бою в Україні вирішується доля мільйонів людей. Мільйонів, які можуть бути врятовані", - зазначив він.

За його словами, не можна жодну людину в російській окупації і в російських фільтраційних таборах, де вже тисячі людей зникли безвісти, а також на російській території, куди були силою депортовані сотні тисяч українців. "Ми можемо їх звільнити. Ось у чому наша надія. Ось що означає ваша підтримка. Це не про політику - це про життя", - наголосив Зеленський.

++20.50++

Мер Києва Віталій Кличко припустив можливість настання "апокаліпсису" у столиці України, якщо продовжаться ракетні удари Росії по українській інфраструктурі. "Київ може втратити електропостачання, водопостачання і теплопостачання. Може статися апокаліпсис, як у голлівудських фільмах, коли неможливо жити в будинках через низьку температуру", - зазначив він в інтерв'ю агентству Reuters. Кличко наголосив, що про негайну евакуацію киян поки що не йдеться, однак до такого сценарію необхідно бути готовими. "Але ми боремося і робимо все можливе, щоб цього не сталося", - запевнив він.

++20.44++

У Херсонській області під час стабілізаційних заходів на каскаді ворожих мін загинули четверо поліцейських із Черкаської області, повідомив голова Національної поліції України Ігор Клименко. "Ще четверо поліцейських зазнали поранень, лікарі борються за їхнє життя", - написав він у Facebook.

++20.20++

Посольство США у Вільнюсі заявило, що Вашингтон збільшить свою військову присутність у країнах Балтії, а статус американських сил у Литві буде змінено на постійне ротаційне розміщення. Посол США в Литві Роберт Гілкріст поінформував міністра оборони Арвідаса Анушаускаса про зміни в дислокації військових, повідомила дипмісія в середу. "Сполучені Штати Америки збільшать постійну присутність змінюваних збройних сил США в Естонії, Латвії та Литві, щоб зміцнити своє зобов'язання перед своїми балтійськими союзниками. Присутність механізованого батальйону і батареї польової артилерії в Литві буде змінено з епізодичного на постійне ротаційне розгортання", - йдеться в повідомленні посольства.

++19.59++

Польща прийняла пропозицію Німеччини розмістити на своїй території зенітні ракетні комплекси Patriot. Відповідну домовленість підтвердив представник міністерства оборони ФРН. Раніше про згоду прийняти пропозицію Берліна заявив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак. Уряд ФРН запропонував Варшаві розмістити три ЗРК Patriot після падіння ракети поблизу кордону з Україною. Польща просила надати ці комплекси Україні, але в Берліні відмовилися це зробити.

Брюссель пропонує 9-й пакет санкцій проти РФ

++19.27++

Єврокомісія у середу запропонувала запровадити санкції, націлені проти збройних сил Росії, трьох російських банків і десятків чиновників. Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) заявила, що блок ЄС прагнутиме обмежити поставки безпілотників до Москви і відключити від ефіру ще чотири російських "пропагандистських" канали, повідомляє AFP.

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++18.58++

Загроза ядерної війни наростає, заявив президент РФ Володимир Путін на зустрічі з членами Ради з прав людини. "Щодо того, що Росія за жодних обставин не застосує (ядерну зброю. - Ред.) першою - але якщо не застосує першою, за жодних обставин, значить і другою теж не застосує. Тому що можливості застосування в разі завдання ядерного удару по нашій території, вони сильно обмежені", - заявив він у відповідь на прохання дати особисту гарантію того, що РФ не застосує ядерну зброю першою. При цьому він запевнив, що ядерна зброя в РФ "перебуває у більш просунутому і більш сучасному вигляді, ніж у будь-якої іншої ядерної країни", і це, за словами глави Кремля, є "очевидним фактом".

++18.45++

Голови парламентів України, Литви та Польщі - Руслан Стефанчук, Вікторія Чміліте-Нільсен та Томаш Гродзький - закликали світову спільноту посилити санкції щодо Російської Федерації. Як повідомляє пресслужба апарату Верховної Ради, про це йдеться у резолюції XII сесії Міжпарламентської асамблеї, підписаній спікерами у середу у Вільнюсі. "Керівники трьох парламентів закликали світ зберегти та посилити санкційний тиск на РФ для подальшого суттєвого підриву здатності держави-агресора вести війну проти України та продовжувати надавати політичну, економічну, фінансову, гуманітарну, військову та іншу допомогу, скільки потрібно для досягнення перемоги над агресором", - інформує пресслужба. У

++18.28++

Унаслідок повномасштабного вторгнення Росії третина України залишається замінованою. Найгірша ситуація - на деокупованих територіях Харківщини, Херсонщини й Миколаївщини, де знищено багато населених пунктів і тотально замінована інфраструктура. У зв'язку з цим міністерство внутрішніх справ України звертається до міжнародних партнерів та донорів допомогти з технічним оснащенням піротехнічних підрозділів Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС), насамперед, робототехнікою.

"Закликаємо наших міжнародних партнерів та донорів ще активніше долучатися до процесу. Оскільки третина країни замінована, піротехнічні підрозділи ДСНС працюють цілодобово, деякі з них - фактично вручну. Зараз ключова потреба - відповідне технічне оснащення підрозділів, насамперед, робототехнікою. 40 піротехнічних розрахунків ДСНС потребують базового укомплектування", - наголосила заступниця міністра внутрішніх справ Мері Акопян під час зустрічі з делегацією Управління Організації Об'єднаний Націй з обслуговування проєктів (ЮНОПС).

++18.18++

Уряд ФРН вважає, що Україна має право вести оборону не тільки на своїй території. Офіційний представник німецького уряду Штеффен Гебештрайт (Steffen Hebestreit) нагадав, що Україна бореться проти російського вторгнення вже понад 9 місяців. "Україна має законне право на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН", - наголосив він і додав, що Київ не зобов'язаний обмежувати заходи з оборони своєю власною територією. Утім, він не став давати оцінку повідомленням про падіння безпілотників на аеродромах в РФ, у яких Москва обвинувачує Київ. Україна натомість свою причетність до атак не підтверджує.

++17.45++

Голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко опублікував відео, зняте у центрі Курахового невдовзі після російського обстрілу міста з реактивних систем залпового вогню, який забрав життя щонайменше шести осіб. "Російські окупанти нанесли удар по середмістю. Під вогнем опинилися ринок, автостанція, заправки, житлові будинки. Черговий злочин росіян на нашій землі - фіксуємо його й долаємо наслідки. Окупанти за все триматимуть відповідь", - зауважив чиновник.

++17.23++

Генштаб ЗСУ повідомив про отримання від Німеччини 14 самохідних гаубиць Panzerhaubitze 2000, 5 реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) MARS II з комплектами запасних частин і боєприпасів, системи ППО IRIS-T SLM і ракет до неї, комплексів боротьби з безпілотниками, а також 17 мостоукладальних систем. Крім того, за даними українського командування, ФРН передала Києву "комплексний пакет допомоги на зимовий період із генераторними установками, польовими обігрівачами, наметами, одягом і пайками на суму близько 11 мільйонів євро". Крім цього, "Бундесвер надасть Україні 16 броньованих мостоукладальників Biber і п'ять інженерних машин розгородження (ІМР) Dachs", - зазначено у повідомленні ГУ ЗСУ на Facebook.

++17.09++

Президент РФ Володимир Путін заявив, що загарбницька війна його країни проти України може бути "тривалим процесом". А спробу анексії до складу РФ частини України він назвав "важливим результатом для Росії". "І Азовське море стало внутрішнім морем Російської Федерації. Це серйозні речі. Петро Перший ще боровся за те, щоб вийти до Азовського моря", - зауважив глава Кремля, якого цитує агенція "Інтерфакс".

Зеленський про атаку на Курахове: "Терористи - нелюди"

++17.03++

Президент України Володимир Зеленський, говорячи про атаку РФ на Курахове Донецької області, заявив, що російські терористи - нелюди, й вони відповідатимуть за це. "Терористи атакували мирне місто Курахове. Під вогнем опинилися ринок, автостанція, заправки, житлові будинки. Щонайменше шестеро цивільних загинуло, п'ятеро поранені. Терористи - нелюди. І вони відповідатимуть за це", - повідомляється в телеграм-каналі глави держави. За інформацією заступника глави Офісу президента Кирила Тимошенко, жертвами обстрілу Курахового стали вісім людей, ще п'ять дістали поранень.

++16.56++

Новорічну ялинку заввишки 5,5 метра було встановлено в середу у Харкові на станції метро "Університет", повідомив міський голова Ігор Терехов. "Триває війна і встановлювати ялинку на майдані Свободи, як ми це робили завжди, недоречно. Тому ми встановили її у метрополітені. Це безпечно", - сказав Терехов в ефірі національного телемарафону. За його словами, також у метро відбудуться новорічні заходи для дітей та невеликий концерт. Вхід на них буде безкоштовним.

Україна цьогоріч лідирує у топі пошуку Google у Німеччині

++16.44++

У 2022 році німці найчастіше шукали в Google новини та довідкову інформацію про війну Росії проти України. Також користувачі в ФРН часто цікавилися великими спортивними подіями, смертю королеви Єлизавети II і COVID-19.

Запитання "Чому Росія напала на Україну?" стало найпопулярнішим "чому-питанням" у Німеччині в 2022 році. Слово "Україна" очолює найважливіші списки "загальних пошукових запитів" і "заголовків". Проте війна в Україні не обмежується загальними пошуковими запитами, вона відображається і в рейтингу заголовків, питань року, політиків і навіть мемів.

Так, наприклад, президент Росії Володимир Путін цьогоріч є не тільки політиком, якого найбільше "гуглили" у Німеччині, але й першим у категорії "видатні особистості". Також він очолює "скільки-питання" ("Скільки років Путіну?") і "меми" ("Путінські меми"). Президент України Володимир Зеленський є лише п'ятим у категорії політиків в німецькому Google.

Обстріли Курахового на Донеччині: 8 загиблих

++16.21++

Унаслідок російських обстрілів Курахового Донецької області 8 людей загинули, ще 5 поранені, повідомив заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко. "Курахове, Донеччина. Ворог обстріляв населений пункт із реактивних систем залпового вогню. Під вогнем опинилися ринок, автостанція, заправки, житлові будинки. Вісім людей загинули, п'ятеро - поранені! Інформація оновлюється", - написав Тимошенко в Telegram.

++16.11++

Грузія надавала і продовжує надавати Україні гуманітарну допомогу, але вона не надаватиме військову допомогу, заявив у середу журналістам прем'єр-міністр республіки Іраклій Гарібашвілі. "Ми надаємо максимальну допомогу українським біженцям, які перебувають у нас. Українські діти здобувають у нас освіту рідною мовою. Ми розглядатимемо і надання іншої гуманітарної допомоги. Щодо надання військової допомоги, ми раніше чітко заявили: ми цього робити не будемо", - наголосив глава уряду.

++15.58++

У НАТО припускають, що взимку Росія перегрупує свої війська і підготується до наступу навесні. "Росія намагається заморозити цю війну хоча б на короткий час, щоб потім навесні почати великий наступ", - заявив генеральний секретар організації Єнс Столтенберг. Він також заявив, що союзники продовжать "безпрецедентну" підтримку України. При цьому Столтенберг зазначив, що вже поставлені системи або озброєння також мають бути боєздатними, а це означає необхідність великої кількості нових боєприпасів і ремонтних робіт.

++15.50++

Заступник глави Офісу президента України Кирило Тимошенко повідомив, що за минулу добу внаслідок російського вторгнення в Україну загинуло четверо мирних жителів, ще 16 дістали поранення. За даними на 9.00 7 грудня, у Запорізькій області зафіксовано одного загиблого і трьох поранених, у Харківській області - одного загиблого і двох поранених, у Херсонській області - двох загиблих і трьох поранених. У Дніпропетровській і Сумській областях поранення дістали по одній людині, у Донецькій - троє, написав Тимошенко в Telegram із посиланням на дані обласних військових адміністрацій.

++15.30++

Американський журнал Time присвоїв звання "Людина року - 2022" президенту України Володимиру Зеленському та "духу України", що обороняється від повномасштабного російського вторгнення.

++14.39++

Понад тисячу об'єктів культурної сфери в Україні зруйновано під час розв'язаної Росією війни. Такі дані навів міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко під час виступу на щорічному форумі "Креативна Україна". "Понад тисячу об'єктів культурної сфери. (...) Переважно це бібліотеки та клуби, (...), але серед них є надзвичайно велика цифра об'єктів культурної спадщини, які або пошкоджені, або повністю зруйновані. Перед нами стоїть надзвичайно великий виклик щодо того, що робити", - сказав Ткаченко, якого цитує "Укрінформ".

++13.51++

Українським дипломатам продовжують надходити погрози, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Він вказав на вкрай високий ступінь продуманості й ретельності планування такої кампанії залякування у багатьох країнах світу. "На всіх конвертах зазначається одна й та ж сама адреса відправника: автосалон Tesla в німецькому містечку Sindelfingen. Зазвичай, відправлення відбувалося із поштових відділень, які не були обладнані системами відеоспостереження. Зловмисники також вживали заходів, аби не залишити на пакунках слідів своїх ДНК. Це, зокрема, вказує на професійний рівень втілення цієї акції", - написав Кулеба у соцмережі Facebook.

За даними керівника української дипломатії, підозрілі пакунки надійшли уже до 31 українського диппредставництва у 15 країнах. "Кампанія терору проти українських дипломатів, яка нині відбувається, безпрецедентна за своїми масштабами не лише в контексті України, але і на світовому рівні", - переконаний Кулеба.

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++13.30++

У середу в рамках "зернової ініціативи" з України відправили майже 150 тонн продукції. "Сьогодні з портів Великої Одеси вийшли чотири судна, які доставлять 149,3 тис. тонн агропродукції до країн Азії та Європи. Серед них балкер SUGAR із з 37,5 тис. тонн олії для Індії", - повідомляє мінінфраструктури України.

++12.45++

Губернатор Курської області РФ Роман Старовойт опублікував фотографії з будівництва оборонних споруд. Раніше про будівництво аналогічних загороджень повідомив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков. У РФ заявляють, що таким чином готуються до ймовірних атак ЗСУ на прикордонні регіони, Київ такі плани відкидає.

++12.00++

Віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров анонсував створення Флоту морських дронів у грудні. "Вже цього місяця перші безпілотники створять Флот морських дронів. Про результати їхньої роботи незабаром дізнаєтеся з новин та по засмучених обличчях російських пропагандистів", - написав він у Telegram.

СБУ обшукує об'єкти УПЦ (МП) у трьох областях

++11.30++

Правоохоронці проводять обшуки на 13 об'єктах УПЦ (МП) у трьох областях України - Черкаській, Волинській та Херсонській, повідомляє СБУ.

++10.42++

Після позбавлення Латвією "Дождя" ліцензії на мовлення телеканал не буде доступний і в Литві, повідомляє Delfi з посиланням на Литовську комісію з радіо і телебачення.

Ліцензія давала право поширювати створений контент у країнах Євросоюзу, Росії, США та інших країнах, уточнює видання.

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Прем'єрка Литви закликає Захід дати Україні ракетні системи ATACMS

++10.24++

США чи європейським країнам давно настав час надати Україні ракети великої дальності, заявила прем'єр-міністерка Литви Інґріда Шимоніте в інтерв'ю Politico у вівторок, 6 грудня.

"Українцям потрібна така зброя", - сказала Шимоніте, перебуваючи з візитом у США. На її думку, для таких цілей підійде або ATACMS американського виробництва, або європейський еквівалент. За її словами, українські військові можуть швидко навчитися роботі на будь-якій системі, і їм потрібна зброя, щоб краще атакувати позиції Росії в Україні.

++10.01++

Естонія більше не може приймати біженців з України на тому ж рівні, що й раніше, заявила прем'єрка країни Кая Каллас в інтерв'ю телеканалу Raadio 4.

За її словами, у країні відчувається брак житла і робочих місць, що ускладнює розміщення тих, хто шукає прихистку від війни. "Ми говорили з Фінляндією, що ми дійсно більше не в змозі в такий спосіб допомагати біженцям з України, і фіни сказали, що вони можуть приймати більше", - підкреслила Каллас. За її словами, з огляду на ракетні удари РФ по Україні, очікується нова хвиля біженців з України.

++09.30++

Російське керівництво поширює помилкові оцінки щодо високої ймовірності вторгнення українських сил на територію РФ. Такий висновок містить щоденний аналітичний огляд британської військової розвідки, опублікований у Twitter міноборони Великобританії.

Британські аналітики вказують зокрема на те, що нещодавно Росія стала активно зміцнювали й посилювати оборонні позиції вздовж свого міжнародного кордону з Україною, насамперед у Бєлгородській області. 6 грудня 2022 року губернатор цього російського регіону оголосив про створення місцевих "загонів самооборони". Хоч про риття окопів у Бєлгородській області повідомляли ще з квітня 2022 року, однак нові лінії захисту, ймовірно, є значно щільнішими та призначеними для відбиття нападу механізованих з'єднань, припускають автори огляду.

"Існує реальна ймовірність того, що російська влада сприяє націленим на посилення оборони заходам у межах міжнародно визнаної російської території, щоб підігріти патріотичні почуття. Однак, це, ймовірно, демонструє також щиру (але помилкову) віру деяких російських керівників у те, що існує реальна загроза вторгнення українських військ. Хибна стратегічна оцінка є однією з критичних вад центральної російської урядової архітектури, про що свідчить початкове рішення Росії про вторгнення в Україну. Неупереджений офіційний аналіз майже напевно часто підривається тенденцією до групового мислення і політично доцільних висновків", - переконані автори аналітичного огляду.

++09.19++

У прикордонних з Україною районах РФ триває фортифікаційне обладнання оборонних позицій, відзначає генштаб ЗСУ у ранковому зведенні. Українська сторона пояснює це тим, що у зокрема місті Курськ та області "поширюються чутки про можливе вторгнення Збройних Сил України".

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++08.52++

У Курській та Бєлгородській областях РФ створюють загони тероборони для "охорони регіону" і "відбиття зовнішнього нападу", повідомили місцеві губернатори. Ці області межують з Україною. З початку повномасштабного російського вторгнення російська влада регулярно повідомляє про нібито обстріли прикордонних територій з боку ЗСУ. Українська влада не коментує ці повідомлення.

Пентагон: США не перешкоджають Україні в придбанні озброєнь дальньої дії

++08.30++

США "не заохочували" ударів Києва по території Росії та не надавали українській стороні можливостей для проведення таких операцій, заявив держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен. Аналогічну позицію озвучив і керівник пресслужби Держдепу США Нед Прайс під час брифінгу: "Ми не даємо Україні можливість ударити за межами її кордонів. Ми не заохочуємо Україну завдавати ударів за межами її кордонів". Тим часом міністр оборони США Ллойд Остін підкреслив, що Вашингтон "абсолютно точно нічого" не робить, щоб перешкодити Україні в придбанні озброєнь дальньої дії.

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++07.48++

За інформацією агентства dpa з дипломатичних джерел в ООН, Росія знову замовила в Ірану сотні дронів і балістичних ракет. "Ми знаємо, що Іран планує збільшити постачання безпілотних літальних апаратів і ракет до Росії в значних кількостях, - цитує агентство співрозмовника, за словами якого, йдеться про сотні ракет і безпілотників. - Я не думаю, що вони вже відправлені, але вони однозначно перебувають у портфелі замовлень".

++07.25++

Норвегія виділяє 150 мільйонів норвезьких крон (приблизно 14,5 мільйонів євро) на місію Європейського Союзу з навчання українських військовослужбовців. Угоду з ЄС про добровільний фінансовий внесок було підписано 6 грудня, повідомила пресслужба Ради ЄС.

Це перший випадок в історії ЄС, коли країна, що не входить до нього, робить фінансовий внесок до Європейського фонду миру, наголошується в повідомленні. Це є "підтвердженням тісної співпраці Норвегії з ЄС у питаннях безпеки та оборони та її твердої підтримки захисту свободи і суверенітету України", зазначили в Раді ЄС.

У США узгодили виділення Україні 800 мільйонів доларів

++07.00++

Профільні комітети в Конгресі США узгодили Закон про асигнування на національну оборону на 2023 фінансовий рік, що розпочався у Сполучених Штатах 1 жовтня. Документ передбачає фінансування в розмірі 800 мільйонів доларів на підтримку українських збройних сил.

Як уточнило агентство Reuters, йдеться про суму, яка на 500 мільйонів доларів більшої за ту, яку раніше цього року запитував президент США Джо Байден.

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