Блінкен: США не заохочували ударів на території РФ

США "не заохочували" ударів на території Росії й не надавали українській стороні можливостей для цього, підкреслив американський держсекретар Ентоні Блінкен.

Держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен заявив, що США "не заохочували" ударів Києва по території Росії та не надавали українській стороні можливостей для проведення таких операцій. Відповідну заяву очільник американського Держдепартаменту зробив у вівторок, 6 грудня.

Він також підкреслив, що США мають намір "переконатися, що у них (української влади. - Ред.) є - як і у багатьох інших партнерів по всьому світу - обладнання, яке їм необхідно для самооборони, захисту своєї території, захисту своєї свободи".

Аналогічну позицію озвучив і керівник пресслужби Держдепу США Нед Прайс під час щоденного брифінгу: "Ми не даємо Україні можливість ударити за межами її кордонів. Ми не заохочуємо Україну завдавати ударів за межами її кордонів". "Все, що робимо ми, все, що робить світ задля української підтримки, робиться з метою підтримку незалежності України, її суверенітету, її територіальної цілісності, - підкреслив Прайс. - Ми надаємо Україні те, що їй необхідно використовувати на своїй суверенній території, на українській землі, щоб дати відсіч російським агресорам".

Вашингтон утримується від передачі Україні ATACMS

Тим часом міністр оборони США Ллойд Остін підкреслив, що Вашингтон "абсолютно точно нічого" не робить, щоб перешкодити Україні в придбанні озброєнь дальньої дії.

Водночас США утримуються від постачань українським силам ATACMS - тактичних твердопаливних балістичних ракет класу "земля - земля" з дальністю застосування до 300 кілометрів.

Атаки за допомогою безпілотних літальних апаратів (БПЛА) по аеродромах "Дягілєво" в Рязанській області й "Енгельс" в Саратовській області Росії були проведені 5 грудня. Вже наступного дня губернатор Курської області РФ Роман Старовойт повідомив, що безпілотник завдав удару в районі аеродрому в Курській області, в результаті "загорівся нафтонакопичувач". Київ офіційно не взяв на себе відповідальність за подію.

Читайте також: Удосконалені радянські дрони? Що відомо про вибухи на російських аеродромах

За даними газети The New York Times, безпілотники, що атакували аеродроми в Рязанській і Саратовській областях, були запущені з української території. Принаймні один з ударів було завдано за допомогою українських спецпризначенців, що перебували неподалік від авіабази й допомагали направити безпілотники до цілі, зазначив співрозмовник NYT.

У міноборони РФ заявляли, що удари виконані реактивними безпілотниками радянського виробництва - нібито з метою виведення з ладу російських літаків дальньої авіації ВКС РФ.

Чим відомі авіабази, які зазнали атак

Аеродром "Енгельс" в Приволзькому федеральному окрузі - база дислокації для надзвукових стратегічних бомбардувальників-ракетоносців Ту-160, а також турбогвинтових стратегічних бомбардувальників-ракетоносців Ту-95. Ту-95МС входять до складу повітряної компоненти ядерної тріади РФ. За даними української сторони, цей аеродром - плацдарм для старту літаків для ударів по інфраструктурі України.

Аеродром "Дягілєво" розташований приблизно за 200 кілометрів від Москви. Об'єкти розміщені на відстані приблизно 483-724 кілометрів від кордону з Україною і розташовуються за межами дальності польоту ракет з українського арсеналу, уточнила NYT.

Аеропорт Курська розташований в межах міста, приблизно в 7 кілометрах на схід від центру. Від нього до найближчої точки українського кордону - близько 100 кілометрів.