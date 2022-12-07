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Президент України Володимир ЗеленськийФото: Ukrainian Presidency/abaca/picture alliance
СуспільствоУкраїна

Журнал Time назвав Володимира Зеленського "Людиною року"

Аліна Коломієць
2 год. тому

Впливовий американський журнал Time вважає Володимира Зеленського та "дух України" "Людиною року-2022".

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Американський журнал Time присвоїв звання "Людина року-2022" президенту України Володимиру Зеленському та "духу України", що обороняється від повномасштабного російського вторгнення.

Назвавши рішення Зеленського залишитися в Києві та згуртувати свою країну "доленосним", головний редактор Time Едвард Фельсенталь, обґрунтовуючи цьогорічний вибір, сказав, що це рішення було "найчіткішим, що відкладається у пам'яті".

"Незалежно від того, чи сповнює битва за Україну надією чи страхом, у 2022 році світ крокував у такт з Володимиром Зеленським", - сказав він.

"Дух України"

На обкладинці видання зобразило Зеленського в оточенні десятків українців, які, на думку Time, втілюють "дух України". Серед них: парамедикиня Юлія Паєвська ("Тайра"), лікарка Ірина Кондратова, яка допомагала народжувати дітей під час обстрілів, київський шеф-кухар Євген Клопотенко та головна редакторка Kyiv Independent Ольга Руденко.

"За те, що довели, що мужність може бути такою ж заразною, як і страх, за те, що спонукали людей і нації об’єднатися на захист свободи, за те, що нагадали світові про крихкість демократії і миру - Володимир Зеленський і дух України - людина року Time 2022", - наголосив Едвард Фельсенталь.

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Торік "Людиною року" Time назвав мільярдера Ілона Маска. 2020 року це звання отримав президент США Джо Байден та віцепрезидентка Камала Гарріс. 2019-го - шведська екоактивістка Грета Тунберг.

Раніше в грудні людиною року назвало президента України Володимира Зеленського видання Financial Times

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