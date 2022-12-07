Єврокомісія пропонує дев'ятий пакет санкцій проти Росії

Новий пакет санкцій торкнеться, зокрема, армії і оборонного сектора РФ, низки ЗМІ та банків, а також чиновників.

Європейська Комісія (ЄК) у середу, 7 грудня, запропонувала дев'ятий пакет санкцій ЄС проти Росії, спрямований на ще 200 юридичних та фізичних осіб і обмеження, зокрема, поставок країні безпілотників.

"Росія продовжує нести Україні смерть і руйнування. Ми підтримуємо Україну і змушуємо РФ платити за свою жорстокість. Вісім пакетів санкцій, які ми запровадили, вже сильно кусаються. Сьогодні ми посилюємо тиск на Росію дев'ятим пакетом", - повідомила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) в Twitter.

Що включатиме новий пакет санкцій?

За словами фон дер Ляєн, санкції торкнуться військовослужбовців російських збройних сил, компаній в оборонному секторі, членів Держдуми та Ради Федерації, міністрів, губернаторів, політичних партій. Окрім того, ЄС хоче запровадити заборону на операції з трьома російськими банками, зокрема з "Всероссийским банком развития регионов", а також на мовлення чотирьох російських пропагандистських 3MI.

Також ЄС заборонить прямий експорт двигунів для безпілотників до Росії та експорт до будь-якої третьої країни, наприклад Ірану, яка могла б постачати безпілотники до РФ, додала голова ЄК.

Читайте також: Усі санкції проти РФ: на що спрямовані обмежувальні заходи ЄС

Окрім цього, за її словами, планується запровадити нові експортні обмеження, зокрема, щодо товарів подвійного призначення - ключових хімічних речовин, нейропаралітичних речовин та електроніки й ІТ-компонентів, які Росія може використовувати для виробництва зброї.

Також пропонується запровадити нові санкції в галузі економіки, направлені на російські енергетичний та гірничодобувний сектори, включаючи заборону на нові інвестиції в гірничодобувну галузь РФ.

Нагадаємо, восьмий пакет санкцій Євросоюзу проти РФ за розпочату нею війну проти України, ухвалений на початку жовтня, передбачає заборону здійснювати морські перевезення та надавати технічну допомогу, брокерські послуги, фінансування чи фінансову допомогу, пов'язані з морськими перевезеннями сирої нафти або нафтопродуктів, що походять чи експортуються з Росії, а також запровадження граничної ціни на російську нафту.