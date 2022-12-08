Президента Перу затримали після імпічменту

Віцепрезидентка Перу Діна Болуарте склала присягу як нова президентка, ставши таким чином першою жінкою на цій посаді в історії країни. Раніше глава держави Педро Кастільйо був відсторонений від влади.

Поліція Перу затримала президента Педро Кастільйо, якому за кілька годин до того парламент країни оголосив у середу, 7 грудня, імпічмент, повідомляють місцеві інформаційні агентства.

Конгрес Перу мав намір зробити вже третю спробу оголосити президенту імпічмент. Як передає агентство AFP, приводом стала "моральна неспроможність" Кастільйо здійснювати владу після низки криз, включаючи шість розслідувань проти нього, п'ять перестановок в уряді та масові протести.

У Перу розслідуються звинувачення на адресу Кастільйо в хабарництві, перешкоджанні правосуддю, керівництві злочинною організацією та плагіаті при написанні університетської дисертації.

Конституція країни дозволяє запускати процедуру імпічменту на підставі ймовірних політичних, а не юридичних правопорушень, що робить імпічмент звичним явищем в Перу. Кастільйо став третім президентом з 2018 року, відправленим у відставку згідно з положенням Конституції про "моральну недієздатність".

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Кастільйо до засідання парламенту заявив про його розпуск

Не чекаючи засідання парламенту, Кастільйо виступив зі зверненням до нації, в якому оголосив, що розпускає Конгрес, встановлює комендантську годину і буде правити своїм указом.

У відповідь парламентарі демонстративно зібралися раніше, ніж планувалося, щоб обговорити пропозицію про імпічмент. В результаті за рішення проголосував 101 депутат зі 130.

Депутати Конгресу Перу після усунення президента Кастільйо від влади Фото: Guadalupe Pardo/AP/picture alliance

Увечері того ж дня Кастільйо заарештували, повідомила прокуратура країни. Згідно з повідомленням генеральної прокуратури, його звинувачують в замаху на конституційний лад і спробі путчу. Джерела місцевої радіостанції RPP повідомили, що поліція і військові виступили на боці Конгресу.

На спеціальному засіданні парламенту віцепрезидентка Перу Діна Болуарте склала присягу як нова президентка Перу, ставши таким чином першою жінкою на цій посаді в історії країни.

Діна Болуарте складає присягу Фото: Sebastian Castaneda/REUTERS

Держдеп США підтримав рішення Конгресу Перу

Ще до оголошення імпічменту Державний департамент США закликав Кастільйо "скасувати своє рішення". "З огляду на дії Конгресу, я розумію, що він зараз є колишнім президентом Кастільйо", - заявив представник Держдепу Нед Прайс після рішення парламенту, заявивши, що законодавці вжили "коригувальних заходів" згідно з демократичними правилами.

Уряди латиноамериканських країн висловили глибоку стурбованість і закликали до поваги до демократії. На підтримку Кастільйо виступив президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор, якого агентство AFP називає одним з його найвірніших союзників. Він звинуватив "економічну та політичну еліту" Перу у ворожому ставленні з самого початку "законного президентства" Кастілйьо. А уряд президента Колумбії Густаво Петро закликав до діалогу за участю "всіх політичних діячів".

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