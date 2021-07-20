Президентом Перу став новачок у політиці Педро Кастільйо

Представника лівої партії "Вільне Перу" Педро Кастільйо обрано новим перуанським президентом. У понеділок, 19 липня, за шість тижнів після другого туру президентських виборів у Перу, виборчком країни оголосив його переможцем перегонів.

Згідно з остаточними результатами виборів, Кастільйо набрав у другому турі 50,12 відсотка голосів. Його опонентка Кейко Фухіморі - представниця правопопулістської партії "Народна сила" і донька експрезидента Перу Альберто Фухіморі, засудженого до 25 років за організацію "ескадронів смерті" і корупцію, - отримала 49,87 відсотка. Розрив між конкурентами у другому турі виборів, який відбувся 6 червня, становив лише 44 тисяч голосів, повідомляє інформагенція dpa. Протягом кількох минулих тижнів у судах тривав розгляд скарг, пов'язаних з виборчим процесом, поданих переважно табором Кейко Фухіморі, через що оголошення переможця виборів настільки затягнулося.

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Колишній вчитель, новачок у політиці

51-річний Педро Кастільйо є новачком у політиці. У квітні він несподівано посів перше місце у першому турі президентських виборів. До початку виборчої кампанії у Кастільйо не було навіть акаунту у соцмережі Twitter.

Він походить з родини селян з провінції Чота на півночі Перу. Раніше працював учителем і у 2017 році очолив загальнонаціональний страйк вчителів. Влада раніше закидала йому зв'язки з прихильниками крайньої радикальної комуністичної партії Sendero Luminoso ("Сяючий шлях"), яка вела збройну партизанську боротьбу проти уряду. У молоді роки Кастільйо був членом організації самооборони селян, яка боролася з повстанцями.

У разі своєї перемоги на виборах Кастільйо обіцяв побудувати соціалізм у Перу, взяти під контроль ЗМІ та розпустити Конституційний суд. Він також пропонував здійснити конституційну реформу в країні, реформувати пенсійну систему та націоналізувати газовидобувну галузь.

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У листопаді 2020 року Конгрес Перу за хабарництво оголосив імпічмент президенту Мартіну Віскаррі. Державу очолив голова Конгресу Мануель Меріно, однак за кілька днів після приходу до влади він подав у відставку через загибель двох осіб під час розгону протестів проти уряду.