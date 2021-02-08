 Глава МЗС Перу пішла у відставку через таємну вакцинацію від коронавірусу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.02.2021

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Новини

Глава МЗС Перу пішла у відставку через таємну вакцинацію від коронавірусу

Таємна вакцинація низки політиків призвела до урядової кризи в Перу. Про свою відставку оголосила міністерка закордонних справ країни.

Щеплення в рамках клінічних випробувань китайської вакцини компанії Sinopharm у Перу

Щеплення в рамках клінічних випробувань китайської вакцини компанії Sinopharm у Перу

Міністерка закордонних справ Перу Елізабет Астет Родрігес оголосила про відставку через скандал, пов'язаний з вакцинацією низки політиків в країні ще до офіційного старту кампанії щеплень проти коронавірусу. Своє рішення таємно зробити ще в січні щеплення Астет Родрігес у неділю, 15 лютого, назвала "грубою помилкою". Вона пояснила свій вчинок, однак, тим, що низка осіб у колі її спілкування тоді мали позитивний тест на коронавірус. Визнати помилку її спонукала ситуація щодо таємної вакцинації експрезидента Перу, пояснила Родрігес.

Колишній президент Перу Мартін Віскарра, як з'ясувалося, зробив собі щеплення від коронавірусу "достроково" ще в жовтні. До залишення посту глави держави політик заявляв, що прищепився в рамках клінічних випробувань китайської вакцини компанії Sinopharm. Однак університет в Лімі, відповідальний за проведення цих випробувань, згодом спростував цю інформацію. 12 лютого через той же скандал залишив свій пост тодішній міністр охорони здоров'я Перу Пілар Массетті.

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У Перу з населенням близько 30 мільйонів на даний час зареєстровано близько 43 700 летальних випадків, пов'язаних з COVID-19. Це один з найвищих показників летальності від коронавірусу у світі, зазначає агенція dpa. Офіційна кампанія вакцинації від коронавірусу стартувала в країні минулого вівторка.

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Перу мала отримати 1,77 мільйона доз вакцини від COVAX - глобального фонду доступу до вакцин від коронавірусу.

Україна також бере участь у цьому фонді. Нагадаємо, що 6 січня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль доручив правоохоронцям та міністерству охорони здоров'я перевірити інформацію, що з'явилася у ЗМІ, про таємну вакцинацію українських політиків від COVID-19. 

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