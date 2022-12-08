Суд у Норвегії виправдав сина соратника Путіна

Сина ексглави Російських залізниць та довіреної особи Путіна звинувачували в незаконному запуску дрона в Норвегії.

Суд у Норвегії виправдав підозрюваного в незаконному запуску дрона на архіпелазі Шпіцберген Андрія Якуніна - сина Володимира Якуніна, колишнього глави Російських залізниць та довіреної особи президента РФ Володимира Путіна. Про це 7 грудня повідомила адвокатська контора Elden.

Якуніна затримали в середині жовтня, звинувативши у порушенні заборони на керування дронами для російських громадян, запровадженої в рамках санкцій щодо РФ за війну проти України.

На суді захист стверджував, що заборона не поширюється на невеликі безпілотники, які використовуються для розважальних цілей. Адвокати також наполягали на тому, що оскільки Якунін є громадянином не тільки Росії, а й Великобританії, його справу слід розглядати інакше, ніж інші випадки.

Норвезькі ЗМІ не уточнюють, які саме аргументи захисту врахував суд, який виправдав Якуніна.

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Прокуратура оскаржуватиме рішення суду

У прокуратурі Норвегії виданню VG повідомили, що оскаржуватимуть рішення суду.

Останнім часом у Норвегії неодноразово фіксували польоти дронів у районах секретних об'єктів: військових об'єктів, казарм, об'єктів енергетичної інфраструктури, в тому числі платформ для видобутку газу. На тлі скорочення залежності Європи від російського газу через війну в Україні Норвегія стала важливим постачальником до Європейського Союзу.

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Через польоти безпілотиників поблизу норвезьких аеропортів прем'єр-міністр країни Йонас Гар Стьоре назвав неприпустимим те, що "іноземні спецслужби здійснюють польоти дронів над аеропортами Норвегії". Росіяни не мають права запускати безпілотники над Норвегією, наголосив він.

Восени сталося вже кілька випадків, коли норвезькі служби безпеки затримували російських громадян через незаконну зйомку або запуск дронів. Деяких уже відпустили на свободу, інші залишаються під арештом.

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