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Розкопані могили в лісі на околиці ІзюмаФото: Hanna Sokolova/DW
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Міністри юстиції G7 присвятять перший саміт воєнним злочинам

Ольга Журавльова
1 год. тому

Представники Великої сімки зберуться 28-29 листопада в Берліні щодо розслідування воєнних злочинів, які РФ вчиняє в Україні. У Німеччині називають таку зустріч історичною.

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Міністри юстиції країн Великої сімки (G7) проведуть перший в історії спільний саміт 28 та 29 листопада у Берліні - щоб обговорити розслідування воєнних злочинів Росії в Україні та притягнення винних до відповідальності.

Міністр юстиції головуючої зараз у G7 Німеччини Марко Бушманн (Marco Buschmann) назвав зустріч у такому форматі історичною. 

"Ми говоритимемо насамперед про жахливі воєнні злочини, які скоюються на території України, і які ми хочемо переслідувати та покарати. Міжнародне кримінальне право базується на потужній обіцянці, а саме: воєнні злочини не повинні залишатися безкарними, де би вони не були скоєні, хто б їх не скоював. Наш обов'язок - виконати цю обіцянку", - сказав він. За його словами, зустріч буде присвячена, зокрема, ефективнішій координації зусиль з розслідування.

За офіційними даними, в Україні на сьогоднішній день відкрили понад 45 тисяч проваджень щодо воєнних злочинів.

Крім зустрічі міністрів юстиції, Німеччина також ініціювала проведення наступного тижня в Бухаресті саміту міністрів закордонних справ G7 для обговорення подальшої підтримки енергопостачання України.

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