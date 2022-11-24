Берлін ініціює зустріч G7 для підтримки енергетики України
Максим Сидоржевський
1 год. тому
Атаки Росії на цивільну інфраструктуру є неприпустимим та антигуманним злочином, наголосила глава МЗС Німеччини Анналена Бербок.
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Німеччина, яка нині головує у Великій сімці (G7), наступного тижня ініціює зустріч представників цього неформального клубу у Бухаресті на рівні міністрів закордонних справ, щоб обговорити подальшу підтримку енергопостачання України. Про це у четвер, 24 листопада, повідомила міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок (Annalena Baerbock).
"Атаки Росії на цивільну інфраструктуру (України. - Ред.) є неприпустимим, антигуманним злочином. Путін своїми ракетами прагне занурити народ України в холод і темряву. Він ніколи не зламає їхню волю до свободи та нашу підтримку", - написала політикиня у Twitter.
Напередодні посли держав G7 у Києві заявили, що "приголомшені триваючимиросійськими атаками на українську енергетичну систему". "Ми стоїмо з українцями, розділяючи їхню скорботу про невинно втрачені життя та стикаючись із нестачею води та світла разом з ними", - йшлося у заяві дипломатів.