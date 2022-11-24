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Енергетична криза
Міністерстка закордонних справ ФРН Анналена Бербок
Міністерстка закордонних справ ФРН Анналена БербокФото: Thomas Koehler/photothek/picture alliance
ПолітикаНімеччина

Берлін ініціює зустріч G7 для підтримки енергетики України

Максим Сидоржевський
1 год. тому

Атаки Росії на цивільну інфраструктуру є неприпустимим та антигуманним злочином, наголосила глава МЗС Німеччини Анналена Бербок.

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Німеччина, яка нині головує у Великій сімці (G7), наступного тижня ініціює зустріч представників цього неформального клубу у Бухаресті на рівні міністрів закордонних справ, щоб обговорити подальшу підтримку енергопостачання України. Про це у четвер, 24 листопада, повідомила міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок (Annalena Baerbock).

"Атаки Росії на цивільну інфраструктуру (України. - Ред.) є неприпустимим, антигуманним злочином. Путін своїми ракетами прагне занурити народ України в холод і темряву. Він ніколи не зламає їхню волю до свободи та нашу підтримку", - написала політикиня у Twitter.

Напередодні посли держав G7 у Києві заявили, що "приголомшені триваючимиросійськими атаками на українську енергетичну систему". "Ми стоїмо з українцями, розділяючи їхню скорботу про невинно втрачені життя та стикаючись із нестачею води та світла разом з ними", - йшлося у заяві дипломатів. 

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23 листопада Росія завдала чергових масованих ракетних ударів по території України, випустивши близько 70 крилатих ракет та до 10 ударних БпЛА "Ланцет" по житлових будівлях та енергетичній інфраструктурі в Києві, Київській, Вінницькій, Львівській, Кіровоградській, Запорізькій, Харківській та Донецькій областях. 22 листопада в "Укренерго" повідомляли, що з початку повномасштабної війни ракетними ударами РФ пошкоджено практично всі теплові та гідроелектростанції України.

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