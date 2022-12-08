  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
У фокусі
Воєнні злочини в Україні
Звільнені території України
Енергетична криза
Будівля Конгресу США
Будівля Конгресу США Фото: J. Scott Applewhite/AP/dpa/picture alliance
ПолітикаСполучені Штати Америки

У Сенаті США пропонують визнати дії РФ в Україні геноцидом

Валерій Сааков
3 год. тому

Комітет Сенату з міжнародних відносин підтримав резолюцію щодо визнання дій Росії в Україні геноцидом. Співавторами резолюцію виступили як демократи, так і республіканці.

https://p.dw.com/p/4KeMy

Визнати дії Росії в Україні геноцидом запропонувала група сенаторів Сполучених Штатів Америки.

У середу, 7 грудня, комітет Сенату (верхньої палати Конгресу. - Ред.) з міжнародних відносин підтримав запропоновану групою резолюцію. За словами співголови комітету сенатора Джима Ріша, російський президент Володимир Путін "своїми діями та словами неймовірно чітко дав зрозуміти, що його мета - знищити український народ". Він також закликав і надалі робити все можливе задля того, щоб підтримати українців у "їхній боротьбі за виживання".

Голова так званої Гельсінської комісії Бен Кардін переконаний: "Злочини, які скоюються проти українського народу під час незаконної та неспровокованої війни Путіна, суперечать численним міжнародним конвенціям і можуть бути охарактеризовані лише як геноцид".

Читайте також: Правник-міжнародник з ФРН: "Путін - не єдиний підозрюваний"

Сама резолюція:

  • засуджує Росію за вчинення актів геноциду проти народу України,
  • закликає США разом із союзниками по Північноатлантичному альянсу (НАТО) та Європейському Союзу підтримати уряд України для запобігання подальшим актам російського геноциду проти українців,
  • підтримує трибунали та міжнародні кримінальні розслідування для притягнення російських політичних лідерів і військовослужбовців до відповідальності за агресивну війну, воєнні злочини, злочини проти людяності та геноцид,
  • закликає президента США застосувати санкції на кшталт санкцій зі списку Магнітського до осіб, відповідальних або причетних до геноциду РФ в Україні.

Поки що точна дата розгляду цієї резолюції Сенатом невідома.

Читайте також: Злочини Росії в Україні можна кваліфікувати як геноцид - генпрокурор

Республіканці все одно воліють жорсткіше контролювати допомогу Україні

Тим часом більшість республіканців підтримує резолюцію Марджорі Тейлор Грін про аудит американської військової та економічної допомоги Україні, попри те, що комітет у закордонних справах Палати представників (нижньої палати парламенту. - Ред.), який контролюють демократи, не підтримав законопроєкт.

Республіканці надіслали адміністрації президента США Джо Байдена чіткий сигнал, що їй доведеться миритися з ретельною перевіркою заходів підтримки України після того, як наступного року контроль за Палатою представників перейде до них, написало 6 грудня видання The Washington Post.

Це вимагатиме від виконавчої влади передачу Конгресу всіх документів і повідомлень, пов'язаних з американською допомогою Україні, не пізніше, ніж через "14 днів після дати ухвалення цієї резолюції".

Катівня в Ізюмі, через яку пройшли і старі, і жінки, і діти…

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

законопроєкт про визнання дій РФ в Україні геноцидом

www.cardin.senate.gov

проєкт резолюції щодо аудиту військової допомоги США Україні

www.washingtonpost.com
Пропустити розділ Близькі теми

Близькі теми

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Обшуки в Києво-Печерській лаврі

СБУ проводить "безпекові заходи" ще на трьох об'єктах УПЦ МП

Конфлікти2 год. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Прапори ЄС і України

У Брюсселі хочуть змусити Росію платити за війну. Але як?

У Брюсселі хочуть змусити Росію платити за війну. Але як?

Політика17 год. тому
Маркус Браун з Wirecard

Wirecard: фінансовий скандал в Німеччині дійшов до суду

Wirecard: фінансовий скандал в Німеччині дійшов до суду

Політика43 хв. тому
Генріх XIII П.Р.

Що відомо про підготовку путчу в ФРН, і до чого тут РФ

Що відомо про підготовку путчу в ФРН, і до чого тут РФ

Політика3 год. тому
Студія телеканалу "Дождь"

Чому влада Латвії припиняє мовлення телеканалу "Дождь"

Чому влада Латвії припиняє мовлення телеканалу "Дождь"

Політика21 год. тому
external

Як військові ЗСУ на Харківщині пристосовуються до зими

Як військові ЗСУ на Харківщині пристосовуються до зими

Конфлікти23 год. тому06:21 хв.
Greenpeace блокує танкер, який транспортує російську нафту до Норвегії (квітень 2022 року)

Ембарго і гранична ціна спрацювали: нафта дуже дешевшає

Ембарго і гранична ціна спрацювали: нафта дуже дешевшає

Економіка7 грудня 2022 р.
На головну сторінку