У Сенаті США пропонують визнати дії РФ в Україні геноцидом

Комітет Сенату з міжнародних відносин підтримав резолюцію щодо визнання дій Росії в Україні геноцидом. Співавторами резолюцію виступили як демократи, так і республіканці.

Визнати дії Росії в Україні геноцидом запропонувала група сенаторів Сполучених Штатів Америки.

У середу, 7 грудня, комітет Сенату (верхньої палати Конгресу. - Ред.) з міжнародних відносин підтримав запропоновану групою резолюцію . За словами співголови комітету сенатора Джима Ріша, російський президент Володимир Путін "своїми діями та словами неймовірно чітко дав зрозуміти, що його мета - знищити український народ". Він також закликав і надалі робити все можливе задля того, щоб підтримати українців у "їхній боротьбі за виживання".

Голова так званої Гельсінської комісії Бен Кардін переконаний: "Злочини, які скоюються проти українського народу під час незаконної та неспровокованої війни Путіна, суперечать численним міжнародним конвенціям і можуть бути охарактеризовані лише як геноцид".

Читайте також: Правник-міжнародник з ФРН: "Путін - не єдиний підозрюваний"

Сама резолюція:

засуджує Росію за вчинення актів геноциду проти народу України,

закликає США разом із союзниками по Північноатлантичному альянсу (НАТО) та Європейському Союзу підтримати уряд України для запобігання подальшим актам російського геноциду проти українців,

підтримує трибунали та міжнародні кримінальні розслідування для притягнення російських політичних лідерів і військовослужбовців до відповідальності за агресивну війну, воєнні злочини, злочини проти людяності та геноцид,

закликає президента США застосувати санкції на кшталт санкцій зі списку Магнітського до осіб, відповідальних або причетних до геноциду РФ в Україні.

Поки що точна дата розгляду цієї резолюції Сенатом невідома.

Читайте також: Злочини Росії в Україні можна кваліфікувати як геноцид - генпрокурор

Республіканці все одно воліють жорсткіше контролювати допомогу Україні

Тим часом більшість республіканців підтримує резолюцію Марджорі Тейлор Грін про аудит американської військової та економічної допомоги Україні, попри те, що комітет у закордонних справах Палати представників (нижньої палати парламенту. - Ред.), який контролюють демократи, не підтримав законопроєкт.

Республіканці надіслали адміністрації президента США Джо Байдена чіткий сигнал, що їй доведеться миритися з ретельною перевіркою заходів підтримки України після того, як наступного року контроль за Палатою представників перейде до них, написало 6 грудня видання The Washington Post .

Це вимагатиме від виконавчої влади передачу Конгресу всіх документів і повідомлень, пов'язаних з американською допомогою Україні, не пізніше, ніж через "14 днів після дати ухвалення цієї резолюції".