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Володимир Зеленський
Зеленський і далі штовхатиме Європу в потрібному йому напрямку, вважають оглядачі Politico.Фото: Janis Laizans/REUTERS
ПолітикаУкраїна

Politico визнало Зеленського найвпливовішим у Європі

Валерій Сааков
13 хв. тому

На відміну від попередніх українських президентів, Європа не лише довіряє Зеленському, а й у захваті від нього і слідує за ним, виснували оглядачі американського видання Politico.

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Американське видання Politico повідомило в ніч на четвер, 8 грудня, що визнало президента України Володимира Зеленського найвпливовішою людиною в Європі.

У матеріалі пояснюється, що завдяки Зеленському Європа нині переосмислює багато аспектів своєї дотеперішньої політики, тоді як європейські лідери не просто довіряють Зеленському - чого не скажеш про його попередників, - а й захоплюються ним та слідують за ним. Також нині європейські політики й державці прагнуть будь-що відвідати Київ, щоб сфотографуватися разом з українським лідером, зазначають оглядачі видання.

Переконав Європу, що її майбутнє - з Україною

Ще одним непересічним досягненням Зеленського, на думку оглядачів Politico, є те, що йому вдалося переконати європейських лідерів, що майбутнє Європи невід'ємно пов'язане з Україною. Це тоді, коли ще до російського вторгнення в європейські перспективи України взагалі мало хто вірив.

Також український лідер вміло поєднує використання соціальних мереж, політичних форумів та культурних заходів і платформ для того, щоб донести до світу голос України та її позицію, переконуючи представників політики, культури й шоубізнесу, що нинішня боротьба України за свою свободу - це також і їхня боротьба.

"Це дає йому змогу змушувати Європу робити те, що він хоче. Якщо він хоче зброї, він її отримує, навіть якщо це означатиме зміну довготривалої політики Німеччини не продавати її. Якщо він хоче санкцій (проти Росії. - Ред.), він їх отримує, навіть якщо це означатиме, що Європа пройде через енергетичну кризу і важку зиму з захмарними цінами на газ. Байдуже, чи йдеться про зерно, транспортні засоби для перевезення української агропродукції або нульові тарифи, запити швидко підписуються. Йому навіть вдалося зрушити з мертвої точки питання вступу України до Європейського Союзу, що було заморожено з 2013 року", - йдеться в статті.

"Лідерство Зеленського також означає, що будь-які внутрішні проблеми України - поширена корупція, слабка економіка, соціальний поділ між україномовними та російськомовними - залишаються другорядними. Його репутація президента, який відверто говорить про війну і веде чесну боротьбу, - це все, що бачить Захід на цей час", - переконані в редакції видання. Крім того, Зеленському надають зброю, гранти, розвідувальні дані й підтримку, яка, ймовірно, буде тільки розширюватися, оскільки Захід розглядає питання про передачу наступних систем протиповітряної оборони, аргументують журналісти.

"Поки Зеленський живий, він й далі штовхатиме Європу в потрібному йому напрямку" - такий висновок редакції Politico.

Нагадаємо, журнал Time визнав президента України "Людиною року", а раніше Зеленський став людино року для редакції британського ділового видання Financial Times

Від шоумена до головнокомандувача: феномен Зеленського

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