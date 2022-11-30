Блінкен: США готові надавати Україні засоби ППО

США готові надавати Україні засоби протиповітряної оборони, заявив держсекретар США Ентоні Блінкен під час зустрічі з главою МЗС України Дмитром Кулебою.
https://p.dw.com/p/4KJWU
Реклама
Держсекретар США Ентоні Блінкен під час зустрічі з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою у Бухаресті на саміті глав МЗС НАТО у середу, 30 листопада, підтвердив готовність США надавати Києву системи протиповітряної оборони (ППО).
"Держсекретар підтвердив міністру закордонних справ Кулебі тверду прихильність США підтримувати оборонний і стримувальний потенціал України, особливо в наданні варіантів для ППО", - йдеться в заяві Держдепу.
Водночас Блінкен заявив, що "на розмови про майбутнє НАТО безпосередньо впливає боротьба України за свободу, що триває". "Україна бере активну участь у цій життєво важливій розмові, і ми вдячні за те, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба присутній тут для обговорення на зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО", - написав він у Twitter.
Своєю чергою Кулеба наголосив, що засоби ППО потрібні Україні для захисту від ракетних ударів. "Ми зосередилися на терміновій допомозі для відновлення енергетичної системи України та новій військовій допомозі, включно з протиповітряною обороною, щоб захистити її від російських ударів. Я високо оцінюю лідерство США в обох питаннях", - написав він у Twitter про свою зустріч з Блікеном.
Також, за словами Кулеби, вони обговорили шляхи реалізації формули миру, представленої президентом України Володимиром Зеленським на G20.
Нагадаємо, міністри закордонних справ країн Північноатлантичного альянсу (НАТО) проводять в середу другий день спільної зустрічі, на якій основну увагу зосереджено на допомозі Україні у протистоянні російській агресії.
Столтенберг про ядерні погрози Росії та вступ України в НАТО