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Енергетична криза
Держсекретар США Ентоні Блінкен та глава МЗС України Дмитро Кулеба
Держсекретар США Ентоні Блінкен та глава МЗС України Дмитро КулебаФото: Cindy Liu/AP/picture alliance
ПолітикаУкраїна

Блінкен: США готові надавати Україні засоби ППО

Олександр Куницький
1 год. тому

США готові надавати Україні засоби протиповітряної оборони, заявив держсекретар США Ентоні Блінкен під час зустрічі з главою МЗС України Дмитром Кулебою.

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Держсекретар США Ентоні Блінкен під час зустрічі з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою у Бухаресті на саміті глав МЗС НАТО у середу, 30 листопада, підтвердив готовність США надавати Києву системи протиповітряної оборони (ППО).

 "Держсекретар підтвердив міністру закордонних справ Кулебі тверду прихильність США підтримувати оборонний і стримувальний потенціал України, особливо в наданні варіантів для ППО", - йдеться в заяві Держдепу.

Також сторони обговорювали потреби України в сфері енергетичної інфраструктури та гарантування довгострокової енергетичної безпеки України, зазначає Держдеп.

Водночас Блінкен заявив, що "на розмови про майбутнє НАТО безпосередньо впливає боротьба України за свободу, що триває". "Україна бере активну участь у цій життєво важливій розмові, і ми вдячні за те, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба присутній тут для обговорення на зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО", - написав він у Twitter.

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Захистити Україну від російських ударів

Своєю чергою Кулеба наголосив, що засоби ППО потрібні Україні для захисту від ракетних ударів. "Ми зосередилися на терміновій допомозі для відновлення енергетичної системи України та новій військовій допомозі, включно з протиповітряною обороною, щоб захистити її від російських ударів. Я високо оцінюю лідерство США в обох питаннях", - написав він у Twitter про свою зустріч з Блікеном. 

Також, за словами Кулеби, вони обговорили шляхи реалізації формули миру, представленої президентом України Володимиром Зеленським на G20.

Нагадаємо, міністри закордонних справ країн Північноатлантичного альянсу (НАТО) проводять в середу другий день спільної зустрічі, на якій основну увагу зосереджено на допомозі Україні у протистоянні російській агресії.

Столтенберг про ядерні погрози Росії та вступ України в НАТО

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