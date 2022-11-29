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Енергетична криза
Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок
Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок Фото: Andreea Alexandru/AP Photo/picture alliance
КонфліктиНімеччина

Бербок різко засудила атаки РФ на енергетику України

Олександр Куницький
46 хв. тому

Удари РФ по енергетичній інфраструктурі України є "жорстоким підривом цивілізації", заявила глава МЗС ФРН Анналена Бербок. Це - найгрубіше порушення міжнародного права, додала вона.

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Ракетні удари російських військ по енергетичній інфраструктурі України є "жорстоким підривом цивілізації", заявила у вівторок, 29 листопада, міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock).

"Коли інфраструктуру цілеспрямовано бомблять, то свідомо припускають, що діти, люди похилого віку, сім'ї повинні замерзнути до смерті, померти від спраги і голоду", - цитує міністерку агенція dpa. 

Ці атаки - "найгрубіше порушення міжнародного права, яке тільки можна собі уявити", додала Бербок. Таким чином президент Росії Володимир Путін хоче зламати хребет українського суспільства, зазначили міністерка, пообіцявши Києву продовжувати підтримку.

Російський ракетний терор України

За останні дев'ять місяців РФ завдала понад 16 тисяч ракетних ударів по Україні, з яких 97 відсотків було націлено на цивільні об'єкти, заявив напередодні, 28 листопада, міністр оборони України Олексій Резніков. По приміських районах та селах, за даними міністра, було нанесено понад 12,3 тисячі ударів, по житлових будинках - понад 1900, а також майже 500 ударів по транспортній та енергетичній інфраструктурі. Тоді як по військових об'єктах - понад 500.

З 10 жовтня під особливим прицілом РФ перебуває українська енергетична інфраструктура . За даними української влади, зазнала руйнувань і була виведена з ладу майже половина енергетичної системи України.

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Остання хвиля ударів по енергетичній інфрастуктурі України відбулася зранку 23 листопада. Тоді масований ракетний удар російських агресорів призвів до численних жертв та пошкоджень, а також паралізував електро- й водопостачання в багатьох українських регіонах та обласних центрах. 

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