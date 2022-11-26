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Україна без світла 23 листопада на супутникових знімках
Україна без світла 23 листопада на супутникових знімкахФото: NASA WORLDVIEW/REUTERS
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"Народний супутник" виявив 2600 одиниць російської техніки

Віолетта Чайковська | Ольга Журавльова
1 год. тому

276-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події суботи, 26 листопада.

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24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 25 листопада.

На цій сторінці DW розповідає про події суботи, 26 листопада (час київський).

++08:02++

У Німеччину почали частіше в'їжджати нелегали з російською візою

Німецька влада зафіксувала різке збільшення кількості іноземців, які нелегально в'їхали до Німеччини після після перебування в Росії, повідомив Der Spiegel із посиланням на дані поліції.

Німецькі поліцейські на кордоні з Польщею
Німецькі поліцейські на кордоніФото: Michele Tantussi/REUTERS

Якщо в травні в Німеччині зареєстрували 320 іноземців, які нелегально в'їхали в країну з російською візою РФ чи позначкою про перетин кордону РФ, у вересні - 1200, а в жовтні - 1500. Судячи з  документів і свідчень поліції, вони спершу прибували в Росію літаком, а тоді через Білорусь перебиралися в Європейський Союз.

Загалом з початку року у ФРН затримали вже майже вісім тисяч осіб, які незаконно перетнули кордон за "російським маршрутом".

++07:35++

Росія завдала 25 листопада по території України 11 ракетних і семи авіаційних ударів та здійснила понад 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, повідомляється у ранковому зведенні генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ). Ракетних ударів зазнали Куп'янськ і Чугуїв Харківської області, Біленьке - Донецької, Комишуваха та Кушугум - Запорізької. Українські військові за добу, з-поміж іншого, завдали ударів по чотирьох російських позиціях зенітно-ракетних комплексів.

Російська армія продовжує перегрупування для посилення на Лиманському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. ЗСУ вчора відбили атаки солдатів РФ у районах населених пунктів Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Первомайське, Красногорівка та Невельське на Донеччині.

++07:15++

"Народний супутник" виявив 2600 одиниць російської техніки

Супутник ICEYE та доступ до бази даних супутників із синтезованою радіолокаційною апаратурою, передані українській розвідці за пожертви українців, допоміг перевірити близько 150 районів розташування сил і техніки РФ та виявити 2600 одиниць озброєння: ракетні комплекси "Іскандер", "С-300", "Панцир С-1", артилерійські установки, вертольоти, бронемашини, радіолокаційні станції, понтонні переправи, катери та намети у місцях розташування російських підрозділів.

"Отримані за допомогою супутника дані дозволили ефективно визначати приховане розміщення ворога у лісових насадженнях, за будь-якої погоди та вночі. Окрім цього, проводити виявлення антенних систем та позицій засобів протиповітряної оборони для подальшого нанесення вогневого ураження", - повідомили в головному управлінні розвідки міністерства оборони України.

Читайте також: За гроші на "народний Байрактар" фонд Притули купив ЗСУ доступ до супутників

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Україна без світла 23 листопада на супутникових знімках

"Народний супутник" виявив 2600 одиниць російської техніки

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