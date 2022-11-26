У ФРН стали частіше в'їжджати нелегали з російською візою

Цього року у ФРН затримали вже майже вісім тисяч осіб, які незаконно перетнули кордон за "російським маршрутом".

Німецька влада зафіксувала різке збільшення кількості іноземців, які нелегально в'їхали до ФРН після перебування в Росії. Про це повідомив німецький тижневик Der Spiegel 25 листопада з посиланням на дані поліції.

Кількість осіб, які в'їхали до Німеччини нелегально з візою РФ або позначкою про перетин російського кордону, особливо помітно зростала з вересня. Більшість таких мігрантів є громадянами арабських держав. Судячи з їхніх документів і свідчень у поліції, вони спершу прибували в Росію літаком, а тоді через Білорусь перебиралися в Європейський Союз.

У травні цього року в Німеччині зареєстрували 320 іноземців, які нелегально в'їхали в країну за цією схемою, у вересні - 1200, а в жовтні - 1500. З літа серед таких нелегалів, окрім осіб із нещодавно отриманими російськими візами, дедалі частіше опиняються іноземці, які перед цим тривалий час жили в Росії, наприклад, студенти з Африки, Близького і Середнього Сходу, а також робітники-мігранти з Центральної Азії.

Загалом з початку року у ФРН затримали вже майже вісім тисяч осіб, які незаконно перетнули кордон за "російським маршрутом".

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