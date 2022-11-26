Більшість німців не хочуть повернення Меркель - опитування
Ольга Журавльова
38 хв. тому
За рік після того, як Анґела Меркель покинула посаду канцлерки ФРН, соціологічне опитування показує, що більшість німців не хочуть її повернення.
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Переважна більшість німців не хотіли б, аби Анґела Меркель (Angela Merkel) знову стала канцлеркою ФРН. Про це свідчить соціологічне опитування, проведене Інститутом Civey для Funke Media Group, оприлюднене в суботу, 26 листопада.
Близько 71 відсотка опитаних заявили, що не хотіли б, аби політикиня, яка пропрацювала канцлеркою Німеччини 16 років і пішла у відставку після виборів минулого року, повернулася на цю посаду. Менше чверті - 23 відсотки - хотіли би бачити Меркель знову канцлеркою.
Разом з тим близько 43 відсотків респондентів заявили, що вважають роботу Меркель кращою, ніж нинішнього канцлера Олафа Шольца (Olaf Scholz), тоді як 41 відсоток вважає інакше, а 16 відсотків не визначилися з цього питання.
Популярність Меркель є вищою на сході Німеччини, ніж на заході країни, зауважує агенція dpa. Згідно з опитуванням, 52 відсотки опитаних на сході віддали перевагу Меркель перед Шольцом, тоді як на заході країни таких лише 42 відсотки.
Опитування провели 24 листопада серед понад п'яти тисяч респондентів.