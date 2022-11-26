Більшість німців не хочуть повернення Меркель - опитування

За рік після того, як Анґела Меркель покинула посаду канцлерки ФРН, соціологічне опитування показує, що більшість німців не хочуть її повернення.

Переважна більшість німців не хотіли б, аби Анґела Меркель (Angela Merkel) знову стала канцлеркою ФРН. Про це свідчить соціологічне опитування, проведене Інститутом Civey для Funke Media Group, оприлюднене в суботу, 26 листопада.

Близько 71 відсотка опитаних заявили, що не хотіли б, аби політикиня, яка пропрацювала канцлеркою Німеччини 16 років і пішла у відставку після виборів минулого року, повернулася на цю посаду. Менше чверті - 23 відсотки - хотіли би бачити Меркель знову канцлеркою.

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Меркель все ж називають кращою за Шольца

Разом з тим близько 43 відсотків респондентів заявили, що вважають роботу Меркель кращою, ніж нинішнього канцлера Олафа Шольца (Olaf Scholz), тоді як 41 відсоток вважає інакше, а 16 відсотків не визначилися з цього питання.

Популярність Меркель є вищою на сході Німеччини, ніж на заході країни, зауважує агенція dpa. Згідно з опитуванням, 52 відсотки опитаних на сході віддали перевагу Меркель перед Шольцом, тоді як на заході країни таких лише 42 відсотки.

Опитування провели 24 листопада серед понад п'яти тисяч респондентів.

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