Алексей Навальный

Российский оппозиционный политик. Известен расследованиями о коррупции в России. Создатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК).

Российский оппозиционер, основательФонда борьбы с коррупцией (ФБК). В 2013 году занял 2-е место на выборах мэра Москвы. Планировал участвовать в выборах президента в 2018 году, но ЦИК не зарегистрировал его из-за "неснятой судимости".



В последующие годы власти завели против него ряд административных дел, ФБК неоднократно штрафовали, в том числе за расследование об экс-премьере РФ Дмитрии Медведеве "Он вам не Димон". В 2019 году команда Навального разработала стратегию "Умное голосование", позволяющую предотвратить избрание кандидатов от "Единой России".



20 августа 2020 года во время полета из Томска в Москву Навальный потерял сознание, самолет приземлился в Омске. Навальный в бессознательном состоянии с диагнозом "отравление" был госпитализирован. В реанимации его подключили к аппарату ИВЛ. 22 августа Навального удалось перевезти в Берлин, в клинику "Шарите". Эксперты бундесвера и специалисты Франции и Швеции установили, что он отравлен веществом группы "Новичок".



После лечения и реабилитации, 17 января 2021 года, он вернулся на родину, был задержан в аэропорту и арестован. Это вызвало волну протестов, которые жестко подавлялись силовиками. 2 февраля суд в Москве отправил Навального на 2 года и 8 месяцев в колонию, признав виновным в "нарушении обязательств по условному наказанию" по делу "Ив Роше". 20 февраля Навального признали еще и виновным в клевете по "ветеранскому делу", оштрафовав на 850 тыс. рублей. 25 февраля он был этапирован в СИЗО, а затем в ИК-2 под Владимиром. 9 июня Мосгорсуд признал экстремистскими организациями Фонд борьбы с коррупцией, Фонд защиты прав граждан и движение "Штабы Навального". 11 августа 2021 года СКР предъявил Навальному обвинение в "создании организации, посягающей на личность и права граждан", а 28 сентября было заведено новое уголовное дело, в том числе против его соратников.