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Алексей Навальный

Российский оппозиционный политик. Известен расследованиями о коррупции в России. Создатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК).

Российский оппозиционер, основательФонда борьбы с коррупцией (ФБК). В 2013 году занял 2-е место на выборах мэра Москвы. Планировал участвовать в выборах президента в 2018 году, но ЦИК не зарегистрировал его из-за "неснятой судимости".

В последующие годы власти завели против него ряд административных дел, ФБК неоднократно штрафовали, в том числе за расследование об экс-премьере РФ Дмитрии Медведеве "Он вам не Димон". В 2019 году команда Навального разработала стратегию "Умное голосование", позволяющую предотвратить избрание кандидатов от "Единой России".

20 августа 2020 года во время полета из Томска в Москву Навальный потерял сознание, самолет приземлился в Омске. Навальный в бессознательном состоянии с диагнозом "отравление" был госпитализирован. В реанимации его подключили к аппарату ИВЛ. 22 августа Навального удалось перевезти в Берлин, в клинику "Шарите". Эксперты бундесвера и специалисты Франции и Швеции установили, что он отравлен веществом группы "Новичок".

После лечения и реабилитации, 17 января 2021 года, он вернулся на родину, был задержан в аэропорту и арестован. Это вызвало волну протестов, которые жестко подавлялись силовиками. 2 февраля суд в Москве отправил Навального на 2 года и 8 месяцев в колонию, признав виновным в "нарушении обязательств по условному наказанию" по делу "Ив Роше". 20 февраля Навального признали еще и виновным в клевете по "ветеранскому делу", оштрафовав на 850 тыс. рублей. 25 февраля он был этапирован в СИЗО, а затем в ИК-2 под Владимиром. 9 июня Мосгорсуд признал экстремистскими организациями Фонд борьбы с коррупцией, Фонд защиты прав граждан и движение "Штабы Навального". 11 августа 2021 года СКР предъявил Навальному обвинение в "создании организации, посягающей на личность и права граждан", а 28 сентября было заведено новое уголовное дело, в том числе против его соратников.

A guard stands in a passage of the notorious Butyrka remand prison in Moscow, on December 4, 2013. The poster reeads: 'The family life is the only game worth winning.' AFP PHOTO / KIRILL KUDRYAVTSEV (Photo credit should read KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP/Getty Images)

В Уфе арестовали на два месяца экс-главу штаба Навального Лилию Чанышеву 10.11.2021

Бывшая координатор штаба Навального в Уфе, задержанная накануне в ходе обысков, арестована до 9 января. По словам адвоката, Лилия Чанышева будет этапирована в Москву. В суде она заявила о своей беременности.
Alexei Nawalnys Reden vor Gericht sind als Buch in Deutschland herausgegeben. Das Buch steigt auf die Spiegel-Bestseller-Liste auf Platz 19. Bonn, 2021 via Alexander Smirnov Fr, 20.08.2021 19:28

Как спасти отношения РФ и ФРГ: что предлагают молодые немцы и россияне 09.11.2021

Изменение климата как шанс для сближения между РФ и ФРГ? DW послушала эти и другие идеи участников германо-российского молодежного форума "Потсдамские встречи".
Russian opposition leader Alexei Navalny stands near law enforcement agents in a hallway of a business centre, which houses the office of his Anti-Corruption Foundation (FBK), in Moscow on December 26, 2019. - Russian police on December 26, 2019 conducted fresh searches at Kremlin critic Alexei Navalny's anti-corruption foundation, with his team calling the raid a new bid to disrupt their work. (Photo by Dimitar DILKOFF / AFP)

Обыски у сторонников Навального прошли в Кузбассе и Башкирии 09.11.2021

По некоторым данным, следственные действия в Кемерове и Уфе проводятся, предположительно, по объединенному делу против Алексея Навального.
Galerist Marat Gelman im Interview mit DW, Budva, Montenegro, Oktober 2021 Quelle: DW via Natalia Smolentceva

Марат Гельман: Проблема Путина похожа на проблему Сталина 09.11.2021

Галерист Марат Гельман в интервью DW рассказал, как власти перевели протест в этическую плоскость, чему Путин учится у Лукашенко, и почему исторически он обречен.
22/06/2021*** News Bilder des Tages MOSCOW, RUSSIA - JUNE 22, 2021: Opposition activist Alexei Navalny attends via video link as Moscow s Preobrazhensky District Court adjourns for June 25 a hearing into his flight risk claim against pre-trial detention centre No 1 Matrosskaya Tishina in order to give Navalny s lawyer an opportunity to study case papers. Preobrazhensky District Court/TASS THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. EDITORIAL USE ONLY PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS105BFE

Навальный прокомментировал репортаж "Дождя" о его пребывании в колонии 08.11.2021

Отбывающий реальный срок Алексей Навальный подтвердил, что находится в колонии в изоляции, но подчеркнул, что о тюрьмах в России следует говорить не на его примере, поскольку ему "легче остальных".
A laboratory technician controls a test vial at the OPCW (The Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons) headquarters in the Hague, The Netherlands, on April 20, 2017. - Tucked away in a small industrial zone in the Dutch suburb of Rijswijk, the two-storey building, with about 20 staff, has been key to the two decades of painstaking work by the Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW) to eliminate the world's toxic arms stockpiles. (Photo by JOHN THYS / AFP)

Россия обвиняет Запад в провокациях в связи с расследованием отравления Навального 08.11.2021

В письме ОЗХО РФ обвиняет западные страны в заговоре против Москвы с целью дискредитации. Российская сторона утверждает, что Великобритания, Германия, Франция и Швеция не ответили ей на вопросы по отравлению Навального.
23.01.2021 *** A general view of a rally in support of jailed Russian opposition leader Alexei Navalny in Moscow, Russia January 23, 2021. REUTERS/Maxim Shemetov

Подростку, забросавшему снежками авто ФСБ, грозит семь лет колонии 08.11.2021

Глеб Борисов участвовал в акции в поддержку Навального 23 января и был в числе тех, кто забрасывал снежками машину ФСБ на Цветном бульваре. Прокуратура добивается для него реального срока.
04/10/2019 *** Aktivisten Jan Sidorov (links) und Vladislav Mordasov im Gerichtssaal in Rostow am Don

Фигуранты "ростовского дела" о тюрьме и деньгах от Навального 05.11.2021

Ян Сидоров и Влад Мордасов после освобождения из колонии, где они отбывали срок по "ростовскому делу", рассказали, как изменились их взгляды и на что они потратят премию, переданную Навальным.
MOSCOW, RUSSIA  FEBRUARY 2, 2021: Opposition activist Alexei Navalny (back) appears at Moscow City Court for a Simonovsky District Court hearing into an application by the Russian Federal Penitentiary Service to convert his suspended sentence of three and a half years into a real jail term. Navalny, who had been wanted in Russia since December 2020 for violating probation conditions in the Yves Rocher case, was detained at Sheremetyevo Airport near Moscow on his return to Russia from Germany on 17 January 2021. On 18 January, Moscow Regions Khimki Court ruled that Navalny be put into custody until 15 February 2021. Moscow City Court Press Service/TASS THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. EDITORIAL USE ONLY

"Дождь" сообщил об издевательствах над Навальным в колонии 04.11.2021

Телеканал "Дождь" взял интервью у двух бывших заключенных, отбывавших наказание в одном отряде с Навальным в ИК-2 в Покрове. Они рассказали о полной изоляции политика и других обстоятельствах его пребывания в колонии.
Journalisten umgeben Kremlgegner Alexej Nawalny (M) in einem Flugzeug der Fluggesellschaft «Pobeda», mit dem er von Berlin Schönefeld aus nach Moskau fliegen will. Nawalny hielt sich für die Behandlung nach seiner Vergiftung für fast fünf Monate in Deutschland auf. Der 44-Jährige gilt als der prominenteste Gegner des russischen Präsidenten Putin. Nawalny will seinen politischen Kampf gegen Putin fortsetzen. +++ dpa-Bildfunk +++

The Insider: ФСБ признала подлинность биллингов из расследования об отравлении Навального 03.11.2021

Bellingcat и The Insider утверждают, что ФСБ признает подлинность биллингов телефонов сотрудников ведомства. Журналисты считают это опровержением слов Путина о "легализации материалов иностранных спецслужб".
19/01/2021 Das Bild aus einem vom russischen Oppositionellen Alexej Nawalny produzierten Youtube-Video zeigt eine Drohnenansicht eines Anwesens an der Schwarzmeerküste. Der Putin-Gegner zeichnet in dem knapp zweistündigen Film anhand von Dokumenten die verschleierten Besitzverhältnisse zu dem größten Privatanwesen in Russland nach. Der Kreml bezeichnet die neuen Recherchen Nawalnys zu einem Riesenpalast des Präsidenten Wladimir Putin als «Unsinn». (zu dpa: «Kreml weist Berichte über Riesenpalast Putins als «Unsinn» zurück») +++ dpa-Bildfunk +++

Задержаны детективы, помогавшие Навальному в расследованиях 02.11.2021

Трое задержанных мужчин обвиняются в подделке документов и нарушении тайны телефонных переговоров. При этом они утверждают, что не знали, по заказу кого собирали информацию.

Марат Гельман: бояться должны все, чем ближе к Путину, тем больше должны бояться #вТРЕНДde 27.10.2021

Марат Гельман считает, что вопрос протеста в России власти перевели в этическую плоскость. По мнению галериста, ранее в качестве политтехнолога активно работавшего с Кремлем, проблема Путина похожа на проблему Сталина. "Это попытка предупредить любую ситуацию", - уверен галерист. В то же время Гельман считает, что исторически Путин обречен, и видит определенные параллели с эпохой Франко в Испании.
14.06.2021 A graffiti depicting Alexei Anatolievich Navalny Founder of the Anti-Corruption Foundation, he is known for his opposition to the regime of President Vladimir Putin, in Geneva, Switzerland, Monday, June 14, 2021. The meeting between US President Joe Biden and Russian President Vladimir Putin in Geneva, scheduled for Wednesday, June 16, 2021. (KEYSTONE/Martial Trezzini)

Навальный посвятил премию Сахарова борцам с коррупцией 21.10.2021

"Хочу пожелать им настойчивости и смелости даже в те моменты, когда немножечко страшно", - заявил Навальный, узнавший о присуждении ему премии Сахарова от адвоката.

14.06.2021 A graffiti depicting Alexei Anatolievich Navalny Founder of the Anti-Corruption Foundation, he is known for his opposition to the regime of President Vladimir Putin, in Geneva, Switzerland, Monday, June 14, 2021. The meeting between US President Joe Biden and Russian President Vladimir Putin in Geneva, scheduled for Wednesday, June 16, 2021. (KEYSTONE/Martial Trezzini)

Зампред "Яблока" просил Европарламент не присуждать премию Сахарова Навальному 21.10.2021

Зампред "Яблока" Иваненко направил в Европарламент письмо с просьбой не давать премию Сахарова Алексею Навальному. Он считает российского оппозиционера "националистом" и политиком "не лучше Путина".
MOSCOW, RUSSIA  FEBRUARY 2, 2021: Opposition activist Alexei Navalny (back) appears at Moscow City Court for a Simonovsky District Court hearing into an application by the Russian Federal Penitentiary Service to convert his suspended sentence of three and a half years into a real jail term. Navalny, who had been wanted in Russia since December 2020 for violating probation conditions in the Yves Rocher case, was detained at Sheremetyevo Airport near Moscow on his return to Russia from Germany on 17 January 2021. On 18 January, Moscow Regions Khimki Court ruled that Navalny be put into custody until 15 February 2021. Moscow City Court Press Service/TASS THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. EDITORIAL USE ONLY

Комментарий: Европарламент подтвердил - Навальный сидит за борьбу за свободу 21.10.2021

Кремль зря надеется, что ЕС махнет рукой на ситуацию в России. Хотя сами власти выбрали курс наследников Андропова, а не Сахарова, в стране сохраняется политическая альтернатива, считает Иван Преображенский.
Camp Protest gegen Kremlchef Putin in Berlin. Foto: Vladimir Esipov/DW 10.4.2021

Мас расценил награждение Навального как призыв к Кремлю освободить его 20.10.2021

"Алексей Навальный как никто другой символизирует, какую горькую цену порой приходится платить за политическую и социальную активность", - заявил глава МИД ФРГ.
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