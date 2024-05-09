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Налоговая потребовала взыскать долг с Алексея Навального

Алексей Волошинов
9 мая 2024 г.

Мировая судья в тот же день отказалась принять заявление налоговой против Навального к производству.

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Российский оппозиционер Алексей Навальный
Российский оппозиционер Алексей НавальныйФото: Pavel Golovkin/AP Photo/picture alliance

Инспекция ФНС №23 по Москве потребовала взыскать долг с покойного российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом со ссылкой на карточку дела, опубликованную на портале единого информационного пространства мировых судей города Москвы, пишет издание "Медиазона" в четверг, 9 мая.

Как следует из карточки дела, соответствующее заявление московская налоговая подала в судебный участок мирового судьи №257 в столице РФ 8 мая. В тот же день судья Данара Сангаджиева отказалась принять заявление налоговой к производству.

Алексей Навальный продолжает оставаться в реестре "террористов и экстремистов" Росфинмониторинга

Ранее Росфинмониторинг, который ведет реестр "террористов и экстремистов" отказался исключать из него Алексея Навального, так как "не получал сведений о его смерти". Об этом ведомство сообщило в ответе на запрос российского издания SOTA в начале апреля.

ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу объявила о смерти Алексея Навального в колонии в Харпе днем 16 февраля. В заключении о его смерти сказано, что политик умер от естественных причин. Сторонники политика считают, что его убили.

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