Оппозиция комментирует снятие санкций ЕС с Фридмана и Авена

Миллиардеры смогли оспорить в Суде ЕС персональные санкции против них. Сторонники Алексея Навального осудили такое решение, в то время как Евгений Чичваркин и Леонид Гозман - поддержали.

Российские политики и общественные деятели по-разному оценили решение Суда ЕС, который 10 апреля частично отменил персональные санкции в отношении Михаила Фридмана и Петра Авена. Одни убеждены, что такое решение может послужить "лазейкой" для сподвижников режима Владимира Путина, а другие называют это сигналом для выхода из "системы войны" против Украины. DW поговорила с теми, кто подписывался за снятие санкций с миллиардеров.

Суд посчитал, что доказательств угрозы со стороны Фридмана и Авена недостаточно

Акционеры "Альфа-групп" Михаил Фридман и Петр Авен оспорили в Суде ЕС решение Совета ЕС о наложении на них первоначальных санкций. В судебном акте говорится, что нет доказательств того, что Фридман и Авен поддерживали действия, угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

При этом санкции в отношении Авена и Фридмана продолжают действовать, суд аннулировал ограничительные меры против них лишь в период с 28 февраля 2022 года по 15 марта 2023 года. Фридман сообщил агентству Bloomberg, что удовлетворен решением суда ЕС.

Оба миллиардера (Forbes оценивает состояние Авена в $4,3 млрд и Фридмана $13,1 млрд) намерены и дальше оспаривать действующие санкции - разбирательства продолжаются в рамках отдельного искового производства, решение по ним пока не вынесено. После полномасштабного вторжения России в Украину Фридман уехал в Великобританию, а Авен - в Латвию. Оба публично осудили военные действия, но довольно сдержанно. "Я убежден, что война никогда не может быть решением", - написал Фридман в 2022 году. В 2023 году Фридман переехал из Великобритании в Израиль, а после нападения ХАМАС на Израиль, а затем ввода израильских войск в сектор Газа вернулся в Москву.

В Кремле назвали решение Суда ЕС "отдельным случаем", в котором нет позитива или политической мотивации. "Представители крупного бизнеса имеют возможности оспаривать вот эти санкционные решения в отношении себя в судебных инстанциях, они реализуют эти возможности", - заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Соратники Навального осудили решение Суда ЕС

Своим решением Суд ЕС создает прецедент, открывая для "сотен и тысяч" сподвижников действующей власти в России возможность находить "лазейки": позволяет им жить за границей и особо не выступать против Путина, заявили члены команды Алексея Навального, погибшего в российской тюрьме. Они напомнили, что Петр Авен был одним из архитекторов России 90-х, способствовавший строительству системы олигархата.

"Снять санкции с Фридмана и Авена - это просто феерическое позорище и провал всей европейской санкционной политики", - написал Иван Жданов. Его соратник по ФБК Леонид Волков отметил, что Фридман и Авен так и не высказались прямо против войны в Украине. Оппозиционер подчеркнул, что политический смысл в снятии санкций с миллиардеров был 1,5 года назад - тогда это могло "создать прозрачный, воспроизводимый механизм выхода из-под санкций" и "открыть путь для бегства околопутинских элит".

"Вредным" назвала решение Суда ЕС и вдова Алексея Навального Юлия. Она подчеркнула, что антивоенно настроенные россияне в Европе сталкиваются с множеством проблем, в то время как "для российских олигархов все легко решается деньгами", которые наняли хороших адвокатов и нашли лоббистов.

Часть оппозиционеров одобрили решение суда ЕС

Сооснователь "Евросети" и оппозиционер Евгений Чичваркин, напротив, позитивно оценил решение Суда ЕС. Он рассказал DW, что давал показания в Суде ЕС, отстаивая прежнее свое убеждение: персональные санкции с тех, кто уехал из России, необходимо снимать: "Я предупредил суд, что они (миллиардеры. - Ред.) не являются разжигателями войны. И что эти санкции некорректны".

Введенные ранее 13 пакетов санкций ЕС против России, по мнению Чичваркина, недостаточно эффективны, так как напрямую не затрагивают бизнес компаний "Газпром" и "Роснефть", а также не способны остановить российский экспорт газа и нефти с помощью теневого флота. Он напомнил, что несмотря на персональные санкции в отношении Фридмана и Авена, их бизнес продолжал работать в странах ЕС.

"Я не жду от них (Фридмана и Авена. - Ред.) осуждения войны, вероятно, какие-то люди могли бы уехать на Запад, а уедут, скорее всего, на Восток. Потому что (в странах ЕС. - Ред.) могут быть последствия в виде санкций", - сказал Чичваркин, отметив, что санкции также вынудили часть российских предпринимателей вернуться в Россию. Например, так произошло с совладельцем "Альфа-групп" Германом Ханом, который в 2013 году пришел на съезд РСПП в Москве, на котором выступил Владимир Путин.

Затруднился оценить решение Суда ЕС оппозиционный политик Леонид Гозман, который ранее давал письменные показания в качестве свидетеля для Европейского суда. По его словам, он сообщил суду, что Фридман финансово помогал Борису Немцову и партии "Союз Правых Сил", председателем которой был Гозман, а Авен - Фонду Егора Гайдара.

"Я за то, чтобы торжествовал закон, и выступаю против тотальных санкций. Преследование людей за групповую принадлежность чревато последствиями: только потому, что кто-то богат или у него есть российский паспорт", - говорит Гозман.

По мнению политика, к разряду преступления можно отнести поддержку войны - призывы или прямое финансирование: "Осуждение войны - по нынешним временам смелое решение, но нельзя наказывать человека за то, что он не совершил хороший поступок". Бизнес в России, говорит Гозман, вынужден продолжать работать, так как целью должно быть не гуманитарное бедствие и голод в стране, а прекращение войны в Украине. В целом, Гозман отметил, что политические последствия у решения Суда ЕС могут быть позитивными: другие российские миллиардеры получили сигнал, что "могут выскочить из системы войны".

Оппозиционеры просили снять санкции с Авена и Фридмана

В 2023 году ряд общественных деятелей и оппозиционных политиков выступали за снятие санкций с совладельцев "Альфа-групп" Михаила Фридмана, Петра Авена, Алексея Кузьмичева и Германа Хана, направив коллективное письмо в Еврокомиссию. Это обращение опубликовал бывший главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов, перечислив тех, кто оставил подписи в письме: оппозиционер Леонид Волков, сооснователи телеканала "Дождь" Наталья Синдеева и Вера Кричевская, публицист Альфред Кох, политик Леонид Гозман, журналисты Сергей Пархоменко и Леонид Парфенов, бизнесмен Евгений Чичваркин, экономист Владислав Иноземцев.

Изначально Леонид Волков отрицал свое отношение к письму: "Письмо… я не подписывал, подпись моя туда вфотошоплена", - написал Волков у себя в Twitter. Но после общественного резонанса он признал факт своего обращения в Еврокомиссию и заявил, что "берет паузу в своей публичной общественно-политической деятельности" и работе в ФБК.