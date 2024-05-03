Дрезденскую премию мира вдове Навального вручит Йоахим Гаук

Дрезденскую премию мира вдове Навального вручит Йоахим Гаук3 мая 2024 г.
12 мая на церемонии вручения Дрезденской премии мира торжественную речь произнесет бывший президент Германии Йоахим Гаук (Joachim Gauck), сообщило агентство epd в пятницу, 3 мая, со ссылкой на организационную группу мероприятия. Как сообщалось ранее, на этот раз премии будет удостоен трагически погибший в феврале этого года российский оппозиционер Алексей Навальный.
Согласно данным агентства, Гаук воздаст должное оппозиционеру как "иконе всех порядочных россиян". Премию в размере 10 000 евро примет его вдова, Юлия Навальная. "Сопротивление оппозиционного политика было и остается вдохновляющим примером для всех правозащитников, которые продолжают его деятельность", - так организационная группа обосновала причину присуждения премии 2024 года посмертно.
История премии
Дрезденская премия мира вручается ежегодно с 2010 года. До 2024 года церемония вручения происходила в оперном театре Земпера 13 февраля - в День памяти войны в Дрездене. В этом году премия впервые премия будет вручена в Государственном драматическом театре Дрездена 12 мая. Спонсором премии является Фонд Клауса Чиры (Klaus Tschira) - сооснователя немецкой компании SAP.
Дрезденская премия мира ежегодно присуждается лицам, внесшим выдающийся вклад в дело мира и международного взаимопонимания. Среди предыдущих лауреатов - бывший президент СССР Михаил Горбачев, израильский пианист и дирижер Даниэль Баренбойм, американский документальный фотограф Джеймс Нахтвей, а также военный аналитик и разоблачитель Дэниел Эллсберг.
Смерть Алексея Навального
Федеральная служба исполнения наказаний 16 февраля сообщила о смерти Алексея Навального в исправительной колонии №3 в Ямало-Ненецком автономном округе. Тремя годами ранее Навальный вернулся в Россию из Германии, где прошел лечение после отравления ядом семейства "Новичок". Вернувшись на родину, политик был арестован и приговорен в общей сложности к 19 годам тюрьмы.
Гибель политика вызвала шок и возмущение сторонников свободы и демократии во многих странах мира. Они убеждены, что ответственность за смерть оппозиционера лежит на властях РФ.
Алексей Навальный был похоронен на Борисовском кладбище в Москве 1 марта, проститься с ним пришли тысячи человек. Импровизированные мемориалы политику со дня его смерти появлялись у памятников жертв политических репрессий и других знаковых мест в городах России, а также у российских дипломатических представительств в разных странах.
Юлия Навальная удостоена премии DW
Премия немецкой медиакомпании Deutsche Welle (DW) "За свободу слова" (Freedom of Speech Award) в 2024 году была присуждена Юлии Навальной, а также созданному Алексем Навальным Фонду борьбы с коррупцией (ФБК). Имена лауреатов объявили 3 мая.
Ранее в апреле вдова российского оппозиционера также получила немецкую "Премию за свободу СМИ" ("Freiheitspreis der Medien"), которая в этом году была присуждена ей и ее мужу (посмертно). "Я буду продолжать бороться за свободу СМИ, как это делал Алексей, и я сделаю свой вклад в это дело", - пообещала Юлия Навальная на церемонии вручения премии. Присутствующие в зале несколько минут стоя аплодировали ей.