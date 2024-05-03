Дрезденскую премию мира вдове Навального вручит Йоахим Гаук

На церемонии вручения Дрезденской премии мира 12 мая бывший федеральный президент выступит с речью в память о российском оппозиционере.

12 мая на церемонии вручения Дрезденской премии мира торжественную речь произнесет бывший президент Германии Йоахим Гаук (Joachim Gauck), сообщило агентство epd в пятницу, 3 мая, со ссылкой на организационную группу мероприятия. Как сообщалось ранее, на этот раз премии будет удостоен трагически погибший в феврале этого года российский оппозиционер Алексей Навальный.

Согласно данным агентства, Гаук воздаст должное оппозиционеру как "иконе всех порядочных россиян". Премию в размере 10 000 евро примет его вдова, Юлия Навальная. "Сопротивление оппозиционного политика было и остается вдохновляющим примером для всех правозащитников, которые продолжают его деятельность", - так организационная группа обосновала причину присуждения премии 2024 года посмертно.

История премии

Дрезденская премия мира вручается ежегодно с 2010 года. До 2024 года церемония вручения происходила в оперном театре Земпера 13 февраля - в День памяти войны в Дрездене. В этом году премия впервые премия будет вручена в Государственном драматическом театре Дрездена 12 мая. Спонсором премии является Фонд Клауса Чиры (Klaus Tschira) - сооснователя немецкой компании SAP.

Дрезденская премия мира ежегодно присуждается лицам, внесшим выдающийся вклад в дело мира и международного взаимопонимания. Среди предыдущих лауреатов - бывший президент СССР Михаил Горбачев, израильский пианист и дирижер Даниэль Баренбойм, американский документальный фотограф Джеймс Нахтвей, а также военный аналитик и разоблачитель Дэниел Эллсберг.

Смерть Алексея Навального

Федеральная служба исполнения наказаний 16 февраля сообщила о смерти Алексея Навального в исправительной колонии №3 в Ямало-Ненецком автономном округе. Тремя годами ранее Навальный вернулся в Россию из Германии, где прошел лечение после отравления ядом семейства "Новичок". Вернувшись на родину, политик был арестован и приговорен в общей сложности к 19 годам тюрьмы.

Гибель политика вызвала шок и возмущение сторонников свободы и демократии во многих странах мира. Они убеждены, что ответственность за смерть оппозиционера лежит на властях РФ.

Алексей Навальный был похоронен на Борисовском кладбище в Москве 1 марта, проститься с ним пришли тысячи человек. Импровизированные мемориалы политику со дня его смерти появлялись у памятников жертв политических репрессий и других знаковых мест в городах России, а также у российских дипломатических представительств в разных странах.

Юлия Навальная удостоена премии DW

Премия немецкой медиакомпании Deutsche Welle (DW) "За свободу слова" (Freedom of Speech Award) в 2024 году была присуждена Юлии Навальной, а также созданному Алексем Навальным Фонду борьбы с коррупцией (ФБК). Имена лауреатов объявили 3 мая.

Ранее в апреле вдова российского оппозиционера также получила немецкую "Премию за свободу СМИ" ("Freiheitspreis der Medien"), которая в этом году была присуждена ей и ее мужу (посмертно). "Я буду продолжать бороться за свободу СМИ, как это делал Алексей, и я сделаю свой вклад в это дело", - пообещала Юлия Навальная на церемонии вручения премии. Присутствующие в зале несколько минут стоя аплодировали ей.