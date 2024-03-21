Волков: Путинская пропаганда работает на вбивание клиньев

Экс-глава штабов Алексея Навального Леонид Волков рассказал DW о своем самочувствии после нападения, о продолжении акции "Полдень против Путина", а также о том, какую роль в ФБК будет играть Юлия Навальная.

Бывший глава штабов Алексея НавальногоЛеонид Волков рассказал в программе DW Новости Шоу, что будет после акции "Полдень против Путина", и объяснил, какую роль в Фонде борьбы с коррупцией (ФБК) будет теперь играть Юлия Навальная.

DW: Леонид, во-первых, как вы себя чувствуете после нападения на вас? И как вы изменили свои протоколы безопасности в связи со случившимся?

Леонид Волков: Я чувствую себя относительно неплохо, я сейчас говорю с вами из офиса, я на работе. Понятно, что все это серьезный вызов и какое-то последнее предупреждение, в том числе - повод очень серьезно задуматься о безопасности. И мы этой работой занимаемся, в том числе с литовскими властями. Я, естественно, не могу рассказывать о деталях протоколов безопасности, но мы сделаем все, чтобы такие инциденты не повторились.

- Но вам пришлось как-то изменить свою жизнь в связи с этим?

- Разумеется, такие вещи меняют жизнь. В обычной жизни я не хожу на костылях и пользуюсь двумя руками. Но в плане безопасности жизнь, конечно же, тоже изменилась.

- Переходя к акции "Полдень против Путина", о проведении которой вы объявили, поддерживали и были ее основным мотором. Получилось очень ярко. Что дальше?

Леонид Волков Фото: Gerhard Mey/REUTERS

- Дальше надо двигать новые форматы, которые работают на коллективное политическое действие и не связаны с большими рисками. Мы поверили в "Полдень против Путина", когда увидели очереди желающих поставить подписи за (выдвижение в президенты. - Ред.) Бориса Надеждина. Понимая, что в этих очередях - ноль поддержки Надеждина, довольно унылого завсегдатая кремлевских политических шоу, но огромное желание выплеснуть накопившуюся политическую энергию.

Когда мы увидели, что есть сотни тысяч людей в России, которым хочется политического действия, но которые не готовы кидать "коктейли Молотова" и не будут, а у них при этом за два года политическая энергия не находит выхода, и она сама нашла выход в виде подписей за Надеждина, это стало для нас ясным индикатором, в какую сторону двигаться. И как реакция на это - мы сразу поняли, что надо вписаться и максимально продвигать вот эту историю с "полднем".

- Такой флешмоб как новый стиль и новый повод креативить.

- Пропаганда все 25 лет правления Путина, а особенно последние два года, работает на разъединение - вас не существует, вы одиноки, тут все за Путина, как один, а вас нет, вы - крохотное маргинальное меньшинство. И любой формат политического действия, который позволяет людям осознать, что это не так, победить в себе страх, победить пропаганду, увидеть, что есть рядом единомышленники…

Причем да, географически совсем рядом. Что такое избирательный участок в России? Это один-два двора, несколько многоэтажек. И вот ты выходишь, и из соседних подъездов люди выходят. Вы встречаетесь в районной школе, и вдруг вас там стоит 20-50, а где-то и 150 человек из нескольких домов. И все, сразу ты понимаешь, что ты часть большой силы. Ты понимаешь, ты можешь экстраполировать, что, наверное, и на других участках такое происходит.

И в нашей трансляции мы это показывали. И ты понимаешь, что такое - по всей стране. Что все эти нарисованные 88% за Путина не стоят той бумаги, на которой они нарисованы. То есть главная эмоция, которую мы ловили, - я провел трансляцию в прямом эфире вместе с Русланом Шаведдиновым, - была эмоция единения и удивления. Я не ожидал, что встречу так много людей. Писали нам люди из Москвы и Берлина, из Лондона, из Екатеринбурга, из Ярославля и Тель-Авива.

И еще одна вещь. Я специально вот так перечислил эти города. Оказывается, что в этом едином политическом действии одинаково были готовы участвовать и россияне в России, и россияне за рубежом. Путинская пропаганда много работает на вбивание клиньев между уехавшими и оставшимися. 17 марта мы показали, что это во многом фейковый нарратив. Конечно, у уехавших и оставшихся разная жизнь.

Оставшиеся находятся под гнетом беспрецедентных политических репрессий, когда можно надолго попасть в тюрьму за любое неаккуратное слово. А уехавшие находятся под гнетом изменившихся жизненных обстоятельств, когда надо искать новую работу, часто - новую профессию, учить новый язык и привыкать жить в новой стране. И тем сложно, и этим сложно. Очень сильно сложно, по-разному. И Путин пытается рассказать, что одни с другими живут на разных планетах.

Но совместное политическое действие, в рамках которого они ощутили себя частью одного большого политического движения, показало, что это не так. Путин силен разъединением. Стратегия Путина все 25 лет всегда была классической: разделяй и властвуй, разгоняй людей по маленьким ячейкам и властвуй. Поэтому все, что направлено на единение людей, на выстраивание горизонтальных связей, это все путинизму как серп по известному месту.

- Леонид, я хочу вернуться к ФБК. Сейчас Юлия Навальная заявила, что приняла на себя роль, оставшуюся после смерти Алексея Навального. Кто сейчас главный в ФБК, и как строятся отношения между Юлией Навальной и ФБК?

- Ну, это довольно хитрый вопрос, потому что Алексей Навальный не был главным в ФБК. У нас было всегда коллективное руководство, обсуждения. Какие-то вещи мы обсуждали широким кругом на еженедельных общих летучках, где все высказываются. Какие-то вещи по направлениям обсуждались.

Ну, понятно, расследования Алексей Навальный всегда обсуждал с Марией Певчих, а я не принимал в этом никакого участия. А политические проекты, то же "Умное голосование", Алексей Навальный всегда обсуждал со мной, и мы эти решения принимали вместе. Какие-то вещи он обсуждал с Иваном Ждановым (директором ФБК. - Ред.), а какие-то - еще с кем-то.

То есть это была довольно сложная структура, ФБК - большая организация. Конечно, были какие-то вещи, где в конце концов за Алексеем оставалось последнее слово. И он, всех выслушав, говорил: будет так. Но это никогда не была такая суперлидерская структура, где я - начальник, ты - дурак. Всегда это были разные коллективные форматы обсуждения и выработки принятия решений. Вот сейчас это будет так же работать, только с Юлией Навальной в качестве участника этих форматов.

- То есть она будет участвовать в работе вашего СМИ, она будет участвовать в расследованиях?

- Давайте все-таки так. Я не являюсь пресс-секретарем Юлии Навальной. Эту работу делает Кира Ярмыш, и я не уполномочен говорить от имени Юлии, как она будет работать. О ее работе весь мир будет судить по внешним проявлениям.

Я думаю, что те первые публичные выступления, которые она сделала, ее речи, ее видеоролики вполне четко указывают на то, каким будет вектор ее работы, какие основные мысли и идеи она привнесет в работу ФБК. Мы как ФБК, как команда Навального сделаем все возможное и необходимое, чтобы ее в любых ее начинаниях поддержать.

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