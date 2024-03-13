Нападение на Волкова: в Вильнюсе выдвинули первую версию

В Литве обсуждают, кому выгодна атака на Леонида Волкова - и что нужно сделать для обеспечения безопасности страны и находящихся там российских оппозиционеров.

На Леонида Волкова напали на улице Жуведру. Это северо-западная окраина Вильнюса, район коттеджей. Судя по фото, в одном из них и живет российский оппозиционер, много лет бывший соратником Алексея Навального.

"Мужское государство" против Волкова?

Некоторые литовские СМИ уже выдвинули собственную версию случившегося: возможно к нападению был причастен скандально известный блогер, основатель движения "Мужское государство" Владислав Поздняков. В своем телеграм-канале он опубликовал скриншоты переписки, присланные некими людьми, которые утверждают, что "отследили Волкова от стоянки автомобилей для аренды, где он сел в Volkswagen". Поздняков выложил также фото Волкова из вильнюсского аэропорта и машины на автостоянке.

Генеральный комиссар литовской полиции Ренатас Пожела на пресс-конференции в Вильнюсе в среду, 13 марта, сообщил, что на расследование преступления брошены лучшие силы Литовского бюро криминальной полиции. Пожела сообщил, что следователи отрабатывают разные версии нападения и сотрудничают с разведслужбами - прозрачный намек на то, что версия об участии Кремля для полиции главная. Министр внутренних дел Агне Билотайте заверила жителей Литвы: "Уровень угроз в стране из-за этого конкретного происшествия особо не увеличился, хочу вас заверить, что наш народ может чувствовать себя в безопасности".

Бывший министр обороны Литвы, ныне депутат Европейского парламента Раса Юкнявичене так прокомментировала случившееся для DW: "После убийства Навального стало ясно, что теперь очередь за другими. Вспомним трагедию уехавшего в Испанию бывшего российского пилота. Я не удивлюсь, если в этой истории (с нападением на Волкова. - Ред.) замешаны какие-то литовцы. Кремлю очень выгодно разжигать здесь ненависть к русским и белорусам. Вдобавок, Соловьев уже вещает, что это сделали литовские спецслужбы. И это ясный месседж Кремля российской эмиграции - мол, вас там никто не ждет".

Возможную роль Кремля в произошедшем не исключил и президент Литвы Гитанас Науседа. "Понятно, что такие вещи планируются, и мы не должны удивляться, - заявил глава литовского государства и добавил, - Путину я могу сказать только одно - здесь вас никто не боится".

Нападение на Волкова и выгода Путина

О цели нападения на Волкова в Литве развернулась дискуссия среди экспертов и политиков. Так, политический комментатор Марюс Лауринавичюс заявил порталу Delfi : "Это провокация не столько против Волкова, сколько против Литвы. Кремль просто пытается создать впечатление, что Литва никого не способна защитить. Москва как бы дразнит нас: "что вы нам сделаете?", - сказал Лауринавичюс.

Сотрудник Института международных отношений и политических наук Вильнюсского университета Томас Янелюнас, напротив, считает, что нападение на Волкова - акция путинского режима по запугиванию оппозиционеров. "Им важно показать, что сторонники Навального нигде не могут чувствовать себя в безопасности", - предполагает эксперт.

В коротком интервью DW председатель парламентского комитета по обороне и безопасности Лауринас Кащюнас сказал, что не видит противоречия между этими двумя мнениями. "Москва, в данном случае, может решать сразу две задачи. Я не исключаю, что речь идет о кампании, которая будет иметь продолжение. Например, 11 марта (День восстановления независимости Литовской Республики. - Ред.) в Клайпеде было несколько случаев надругательства над государственными флагами в разных точках города".

Безопасность российских оппозиционеров в Литве - в фокусе внимания

По словам Кащюнаса, "российские оппозиционеры, живущие в Литве, должны проявлять повышенное внимание к своей безопасности, постоянно взаимодействовать с литовскими государственными органами, предупреждать их о подозрительных явлениях, спрашивать совета. Боюсь, что до последнего времени они далеко не всегда так поступали".

О взаимодействии с живущими в Литве оппозиционерами из РФ говорил на пресс-конференции и генеральный комиссар полиции Ренатас Пожела: "Люди знают, что делать, кому звонить, как себя вести. Но сотрудничество - это добровольная договоренность между двумя сторонами... Как нам удалось договориться, так сотрудничество и протекает. После этого происшествия, если версии покажут, что это не было бытовое преступление, сотрудничество может несколько измениться".

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