Юлия Навальная в день инаугурации Путина обвинила его во лжи

Вступая на должность в 2018 году, Путин обещал России мира и процветания, но начал войну против Украины, привел страну к международной изоляции и преследует инакомыслящих, заявила вдова Навального.

Пока российский президент Владимир Путин остается у власти, в России "не будет ни мира, ни развития, ни свободы", уверена вдова его главного оппонента Алексея Навального. Во вторник, 7 мая, в день пятой инаугурации Путина Юлия Навальная обвинила его в невыполнении данных ранее обещаний и выразила уверенность, что они не будут выполнены и в этот раз.

Вдова Навального: Обещания Путина не были выполнены

"Его обещания не просто пусты, они лживы. Это длится уже 25 лет. Так будет и в этот раз. С каждым его сроком все становится только хуже. И страшно представить, что еще произойдет", - указала она в видеообращении, опубликованном на YouTube-канале Алексея Навального.

При этом она напомнила, что вступая на президентский пост в 2018 году, Путин назвал важнейшей целью своего президентства мирное и благополучное будущее России. В итоге четвертый президентский срок Путина был отмечен началом полномасштабного вторжения в Украину, которое привело к гибели большого числа людей, указала Навальная, продемонстрировав кадры войны в Украине. Путин обещал социальный мир, а также больше свободы для бизнеса и науки, но вместо этого в России был повышен пенсионный возраст, усилились преследования инакомыслящих, а страна оказалась в международной изоляции, напомнила она далее.

Юлия Навальная призвала сделать так, чтобы Путину не верили в мире

Навальная указала, что за это время в РФ появилось "несколько сотен" политзаключенных, которые отбывают наказание "в бесчеловечных условиях". "Лично для меня шесть лет Путина - это годы, когда моего мужа Алексея Навального, честного и храброго человека, настоящего патриота, преследовали, травили химическим оружием, судили, три года пытали в тюрьме, а потом убили. И это тоже сделал Путин", - заявила Юлия Навальная.

Она призвала сделать так, чтобы российскому лидеру "не верил никто в мире". "Это сложно, но мы должны стараться, а это значит настойчиво и упрямо работать. Сейчас нашей страной управляет лжец, вор и убийца. Но это обязательно закончится. Не сдавайтесь! Правда обязательно победит", - уверена вдова Алексея Навального.

Путин вступил в должность президента в пятый раз

В этот же день Владимир Путин вступил в должность президента РФ, планируя править страной еще на протяжении шести лет, до 2030 года. В своей инаугурационной речи Путин, в числе прочего, пообещал продвигать во власть участников войны против Украины, закреплять фундамент долгосрочного развития России и строить с партнерами многополярный мир. Он подтвердил готовность к диалогу с Западом "на равных, уважая интересы друг друга", обвинив при этом западные страны в том, что они ведут "политику агрессии" в отношении России.

Большинство западных стран отказались от присутствия на инаугурации Путина на фоне войны России против Украины, спорных, по их мнению, результатов президентских выборов и ордера Международного уголовного суда на арест главы российского государства. От участия в церемонии в числе прочих отказались Германия, Великобритания, США и Канада. Посол Евросоюза в РФ Ролан Галараг также не присутствовал на церемонии. Из стран ЕС церемонию инаугурации посетили лишь отдельные дипломаты, в том числе послы Франции, Венгрии и Словакии.