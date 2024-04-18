Юлия Навальная: Я буду бороться против Путина

Президенту РФ Владимиру Путину стоит "бояться" людей, которые помнят оппозиционера Алексея Навального и разделяют с его близкими "ярость, боль, горе от того, что мы потеряли, а также надежду и желание жить в нормальной, демократической стране". Такое заявление Юлия Навальная - супруга скончавшегося в российской колонии оппозиционера Алексея Навального - сделала в интервью онлайн-изданию Time . Оно состоялось 1 апреля, однако было обнародовано в среду, 17 апреля. Эта беседа с журналистами стала первым интервью, которое Юлия Навальная дала после смерти своего мужа.

О переговорах по обмену Алексея Навального

Навальная подтвердила, что знала о переговорах по обмену Алексея Навального. Однако она отказалась вдаваться в детали, сославшись на то, что "не была глубоко погружена" в эти переговоры. На Мюнхенской конференции по безопасности, где она находилась, когда стало известно о смерти Алексея Навального, "никаких специальных переговоров" о его возможном обмене не велось, уточнила вдова оппозиционера.

"Я думаю, есть большая вероятность того, что Путин не собирался освобождать Алексея никогда, с первого дня, как посадил его в тюрьму<..>. Как только он понял то, что в сделке должен участвовать Алексей, он сразу же решил его убить", - указала Юлия Навальная позже в ходе интервью.

На вопрос: "Ради чего?" - она уточнила: "Чтобы показать: "Мы вам Алексея не отдадим, а вы нам отдадите Красикова за кого-то другого." Возможно, так оно и было. Когда он понял, что Красиков может выйти на свободу только в том случае, если у нас будет Алексей, то решил продемонстрировать то, что Алексея они ("группа людей, которые пытались освободить Алексея". - Ред.) не получат ни при каких обстоятельствах".

О "пытках" Навального в колонии

Говоря о сообщениях, которые ей удалось получить от Алексея Навального после его перевода в ИК-3 поселка Харп на Крайнем Севере, она отметила, что не заметила в них никаких "предчувствий" или "намеков".

"Самое ужасное", что было связано с жизнью политика в тюрьме, по мнению Навальной, - "пытки", которым Навальный подвергался последние два года. "Они реально морили его голодом", - вспоминает собеседница Time.

Рассказывая о том, как мать Алексея Навального пыталась забрать тело своего сына, Юлия Навальная называет ее "настоящим героем". "Нет ничего ужаснее в жизни, чем неделю ходить и знать то, что твоего сына убили, а ты не можешь забрать его тело. Люди, отвечающие за это, просто издевались над ней. Ее шантажировали. Они говорили, что не отдадут ей тело, что похоронят его там, в лагере. Это было ужасно", - констатирует Навальная.

О решении продолжить дело мужа

Комментируя свое решение продолжить дело мужа, Юлия Навальная, которая, по оценке ряда наблюдателей, имеет шансы стать новым лидером российской оппозиции за рубежом, призналась, что не задумывалась над тем, одобрил бы Алексей это решение. "Я не хочу думать об этом. Мы это не обсуждали. Я просто подумала, что это нельзя так оставить. Если они думают, что могут убить Алексея и на этом все закончится, то они ошибаются", - сказала она.

О санкциях

Рассказывая о своей встрече с президентом США Джо Байденом, Юлия Навальная отметила, что темой их разговора были в том числе санкции. При этом она выразила мнение, что "Запад совершенно не слышит нас (команду Навального. - Ред.), когда мы говорим, что нужно ввести санкции против ближайшего окружения Путина".

В то же время санкции ЕС и Великобритании, введенные после смерти Алексея Навального "против случайных людей", по словам вдовы политика "просто смешны". "Такие санкции - это не только оскорбление памяти Алексея. Это оскорбляет и достоинство тех, кто вводит эти санкции, потому что они должны прекрасно понимать, что эти чиновники никогда не были за границей. И никогда и не выедут за границу", - пояснила Юлия Навальная.

"Существующие санкции не работают. Они только помогают кремлевской пропаганде говорить: “Посмотрите, что с нами сделал коллективный Запад! Они ввели санкции!” Санкции нужно ввести не против России, а против властей, против Путина лично, - добавила она.

О войне России против Украины

Юлия Навальная призналась, что до последнего момента не верила в то, что Россия начнет полномасштабное военное вторжение в Украину, в том числе потому, что полагала, что такой шаг не получит поддержки россиян, многие из которых имеют родственников в соседнем государстве.

В то же время она подчеркнула, что в России осталось много настроенных против войны граждан. "Важно поддерживать этих людей, и я считаю, что игнорировать их - ошибка правительства Украины", - указала вдова оппозиционера. "Это явно не война России. Это война Путина", - добавила она позже.

По мнению Юлии Навальной, "Путин научился хорошо работать с пропагандой". И уверенность некоторых россиян, что в их проблемах виноват Запад, связана именно с тем, что "Путин держит людей в нищете, а их возможности получить доступ к альтернативным источникам информации в далеких от Москвы городах и деревнях очень ограничены".

Выражая по просьбе журналиста мнение о том, боится ли ее Владимир Путин, Юлия Навальная заявила: "Честно говоря, мне все равно, боится он меня или нет. Я буду делать то, что делаю. Я буду делать то, что правильно. Я буду бороться против Путина. Путин - мой враг".