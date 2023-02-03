Зеленський: Стратегічно програш РФ уже зрозумілий (онлайн)

Володимир Зеленський: Росія - у специфічній стадії: стратегічно її програш уже зрозумілий, але тактично вона ще має ресурс для спроб наступу. Новини дня.

Війна Росії проти України - новини п'ятниці, 3 лютого.

++09:15++

Директор Центрального розвідувального управління (ЦРУ) США Вільям Бернс вважає, що наступні шість місяців будуть "критичними" для України в її боротьбі проти російського вторгнення, передає агентство Reuters.

++08:55++

Соціологія: німці більше переживають про долю українців, ніж свою

Жителів Німеччини більше турбує доля українців, ніж можливе погіршення власного економічного становища. Так, тривогу за життя українців в умовах війни відчувають 82 відсотки опитаних. А ось погіршення економічної ситуації у ФРН внаслідок війни, а отже, і своєї власної, побоюються 68 відсотків.

Про це свідчить опитування соціологічного інституту Infratest dimap, проведене на замовлення першого каналу телебачення ФРН (ARD). Воно майже цілком присвячене війні Росії проти України. Що думають німці про дипломатичні зусилля свого уряду, постачання танків Києву, перспективи вступу України до Європейського Союзу та Північноатлантичного альянсу (НАТО)?

Читайте детальніше: Опитування: німців більше турбує доля українців, ніж своя

++08:33++

Внаслідок обстрілів російськими солдатами Донеччини 2 лютого загинув цивільний у Краматорську, ще вісім людей дістали поранення в області, повідомив у ранковому зведенні голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

++08:19++

Президент України Володимир Зеленський відповів на петицію про позбавлення мандатів усіх депутатів від "Опозиційної платформи - За життя" в парламенті та радах усіх рівнів, яка набрала понад 25 тисяч голосів.

Зеленський перелічив законні підстави для позбавлення мандатів і попросив голову Верховної Ради Руслана Стефанчука "опрацювати викладені в електронній петиції пропозиції та поінформувати про результати розгляду автора звернення".

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++08:00++

Через війну в Україні: Швейцарія може змінити формат нейтралітету

Війна Росії проти України може спонукати Швейцарію змінити формат її нейтралітету: до парламенту країни внесли законопроєкт, який дозволив би Німеччині, Іспанії та Данії надати Україні боєприпаси швейцарського виробництва. Також документом пропонується дозволити владі продати Польщі, Словаччині та Чехії свої танки Leopard замість тих, які вони планують передати Києву. Про це повідомило агентство Bloomberg.

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Депутатка від Вільної демократичної партії Майя Рінікер, яка внесла цей проєкт, пояснила: "Ми не можемо відмовитися від нейтралітету Швейцарії, але нам треба обговорити, які в нас є можливості для підтримки країн, що захищають ті самі демократичні цінності".

Ще рік тому, до повномасштабного нападу Росії на Україну, подібні дискусії у Швейцарії були неможливими, наголошує видання. Швейцарія не постачала зброю жодній з воюючих сторін ні в Першу, ні в Другу світову війну.

++07:44++

Російська армія не припиняє наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Як стверджує у ранковому зведенні генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ), солдати РФ наступають, зазначаючи великих втрат.

ЗСУ 2 лютого відбили російські атаки в районах 10 населених пунктів: Стельмахівка, Невське і Білогорівка Луганської області та Верхньокам'янське, Миколаївка, Красна Гора, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське і Курдюмівка - Донецької.

За минулу добу армія РФ завдала чотирьох ракетних ударів, два з яких - по цивільній інфраструктурі Краматорська на Донеччині, та п'яти авіаційних ударів, а також здійснила понад 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по цивільних об'єктах Херсонщини і Миколаївщини, внаслідок чого є загиблі та поранені серед цивільних.

У свою чергу українська авіація вчора завдала чотирьох ударів по районах зосередження окупантів. Також військові знищили російський безпілотник типу "Мерлін". Підрозділи ракетних військ та артилерії вразили пункт управління, три райони зосередження сил і склад боєприпасів РФ.

++07:24++

Зеленський: Стратегічно РФ уже програла, тактично - ще має ресурс

Росія перебуває в специфічній стадії: стратегічно її програш уже зрозумілий, але тактично вона ще має ресурс для спроб наступальних дій, заявив у традиційному вечірньому відеозверненні президент України Володимир Зеленський.

"Вони шукають варіанти, щоб спробувати змінити перебіг війни та намагаються поставити на службу агресії потенціал усіх територій, які вони поки що контролюють", - зазначив він. Україна, за його словами, має продовжувати посилювати власну армію та збільшувати глобальний тиск на РФ. "Ворог має вийти з цієї своєї стадії значно більш послабленим, ніж вони передбачають для себе в найгірших сценаріях. Це важке завдання для нас. Але ми повинні його виконати", - сказав Зеленський.

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