Саміт Україна-ЄС: Брюссель надалі вводитиме санкції проти РФ

Десятий пакет санкцій Євросоюзу буде орієнтований на перешкоджання російському ВПК отримувати технології, зокрема для виробництва дронів. Брюссель очікує, що нові санкції завдадуть РФ мільярдних збитків.

Європейський Союз обіцяє і надалі впроваджувати санкції проти Росії через її вторгнення в Україну, йдеться у спільній заяві за підсумками 24-го саміту Україна-ЄС, який відбувся у Києві у п'ятницю, 3 лютого.

"ЄС готовий продовжувати посилювати обмежувальні заходи в тісній координації та співпраці з глобальними партнерами, одночасно забезпечуючи їхнє ефективне впровадження та запобігаючи обходу", - наголошується в заяві. ЄС також закликає інші країни приєднатися до вже запроваджених санкцій.

Брюссель нагадав, що запровадив дев’ять раундів обмежувальних заходів проти Москви, а також ввів цінові обмеження на нафту і планує запровадити граничну ціну на нафтопродукти з РФ.

Своєю чергою президент України Володимир Зеленський за підсумками саміту також підкреслив: необхідно забезпечити дотримання вже впроваджених обмежень, зокрема щодо військово-промислового комплексу РФ. "Вони обходять деякі санкції завдяки іншим державам. Це питання які ми відслідковуємо", - зауважив він.

Київ хоче санкцій проти "Росатома"

Президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) повідомила, що 10-й пакет санкцій, над яким наразі працює Брюссель, буде зосереджений саме навколо питаннь, пов'язаних з технологіями для ВПК, і має завдати збитків РФ у розмірі близько 10 мільярдів євро. "Він фокусується на технологіях, які не мають бути використані російською військовою машиною - зокрема на тих технологіях, які використовуються в виробництві дронів", - повідомила фон дер Ляєн

Зеленський же вчергове наголосив, що Україна наполягає на запровадженні санкцій проти російської атомної енергетики в цілому, і проти російської державної корпорації з атомної енергії "Росатом" та її керівництва зокрема.

"Друга історія, яка у всіх на виду - це ядерна енергетика. До початку війні ми експортували електроенергію. Тепер ми навпаки імпортуємо. Ви бачите, що відбулось - вони захопили шість ядерних блоків, наших людей, керівництво атомної станції", - додав він.

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Притягнення до відповідальності за війну

Україна та ЄС також зауважили, що доказів військових та інших злочинів росіян "стає все більше", Росія, всі організатори і виконавці цих злочинів будуть притягнуті до відповідальності.

"Ми домовилися продовжувати співпрацю для забезпечення повної відповідальності, в тому числі шляхом створення відповідного механізму щодо злочину агресії, покарання за який становить інтерес для міжнародної спільноти в цілому", - йдеться в заяві.

Також сторони висловили підтримку роботі прокурора Міжнародного кримінального суду, а Україна підкреслила свою зацікавленість у створенні спеціального трибуналу для притягнення винних до відповідальності.

Окремо Київ і Брюссель засудили Ірані Білорусьза підтримку збройної агресії Росії.

В Євросоюзі знову підкреслили, що відкидають усі спроби анексії Росією територій України і ніколи їх не визнають. "Ми вимагаємо від Росії негайно, повністю та безумовно вивести всі свої військові сили з усієї території України в межах її міжнародно визнаних кордонів", - підкреслюється в заяві.