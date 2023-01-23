  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Воєнні злочини в Україні
Звільнені території України
Енергетична криза
Мітинг у Лондоні проти іранського уряду, 8 січня
Мітинг у Лондоні проти іранського уряду, 8 січняФото: Jonathan Brady/PA/picture alliance
СуспільствоІран

ЄС запровадив нові санкції проти Ірану

Олександр Куницький
1 год. тому

Країни ЄС погодили нові санкції проти Ірану через порушення прав людини. До санкційного списку внесено 18 осіб та 19 організацій.

https://p.dw.com/p/4ManP

Через порушення прав людини в Ірані Європейський Союз запровадив нові санкції проти Тегерана. Відповідне рішення було ухвалене в понеділок, 23 січня, на зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС в Брюсселі і опубліковане в офіційному журналі ЄС.

Санкції, що передбачають заборону на в'їзд і заморожування активів у ЄС, стосуються 18 осіб та 19 організації. Під персональні обмеження потрапили міністр спорту та молоді Ірану Хамід Саджаді, низка членів іранського парламенту, представники Корпусу Вартових Ісламської революції (КВІР) та служби телерадіомовлення Ірану (IRIB). Серед організації під санкціями опинилася, зокрема, "іранська компанія з кібербезпеки Ravin Academy, яка надає освіту та тренінги з кібербезпеки як у оборонній, так і у наступальній сферах та навчає хакерів", а також низка регіональних представництв Корпусу Вартових Ісламської революції.

Читайте також: Продовження репресій чи реформи: що чекає на Іран у 2023 році?

Протести та страти в Ірані

Це вже четвертий пакет санкцій проти Тегерана через порушення прав людини. Брюссель вводить обмеження у відповідь на придушення протестів, що спалахнули в Ірані після смерті 22-річної Махси Аміні. В середині вересня 2022 року її затримала так звана "поліція моралі" за "неправильне носіння хіджабу" і невдовзі вона була госпіталізована, а за кілька днів - померла. За офіційною версією влади, причиною смерті стали наслідки хірургічної операції з видалення пухлини мозку, зробленої їй у віці восьми років. Рідні ж стверджують, що вона мала чудовий стан здоров'я до затримання, а причиною смерті стали побої поліцією.

Протести розпочалися в день похорону дівчини й згодом поширилися на всю країну. Їхньою початковою метою було домогтися справедливості та притягнення до відповідальності винних у смерті Аміні. Учасниці протестів, спалювали хіджаби та обрізали волосся, протестуючи таким чином також і проти закону про носіння хіджабу жінками, який діє в країні з 1983 року.

Однак після жорстких дій влади з придушення протестів вони набули антиурядового характеру. Дотепер влада затримала понад 18 тисяч осіб і ухвалила кілька смертних вироків протестувальникам. Загалом органи юстиції Ірану склали список імен 25 демонстрантів, яким загрожує смертна кара. Їм закидають "війну проти Бога". Про страту першого учасника масових протестів в Ірані стало відомо 8 грудня. Тоді стратили 23-річного репера Мохсена Шекарі.

За танець без хіджаба - під арешт (11.07.2018)

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

eur-lex.europa.eu
Пропустити розділ Близькі теми

Близькі теми

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Матеуш Моравецький

Польща може відправити Україні танки без дозволу ФРН

Політика5 год. тому
1 стор. з 3
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Модульне містечко в Ірпені

"Температура в кімнаті падала до нуля"

"Температура в кімнаті падала до нуля"

Суспільство9 год. тому
Президент де Голль (л) та канцлер Аденауер у бронзі

Німеччина і Франція: як смертельні вороги стали друзями

Німеччина і Франція: як смертельні вороги стали друзями

Історія22 січня 2023 р.
Запуск ракети із ЗРК Patriot

Яке нове озброєння пообіцяли Києву на Заході

Яке нове озброєння пообіцяли Києву на Заході

Конфлікти20 січня 2023 р.
external

Герої тилу: як поліцейські працюють за 3 км від кордону з РФ

Герої тилу: як поліцейські працюють за 3 км від кордону з РФ

Суспільство20 січня 2023 р.09:40 хв.
Чернівецький університет

Вступна кампанія до вишів України: до чого готуватися

Вступна кампанія до вишів України: до чого готуватися

Суспільство20 січня 2023 р.
DW Interview mit Dani Dayan Vorstandsvorsitzender der Gedenkstätte Yad Vashem

Керівник "Яд Вашем" уперше в житті відвідає Німеччину

Керівник "Яд Вашем" уперше в житті відвідає Німеччину

Суспільство20 січня 2023 р.00:52 хв.
На головну сторінку