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Будівля Європарламенту у СтрасбурзіФото: Christoph Hardt/Geisler-Fotopress/picture alliance
КонфліктиЄвропа

Європарламент проголосував за трибунал для Путіна

Ксенія Польська
1 год. тому

Європарламент ухвалив резолюцію щодо створення спецтрибуналу для переслідування злочину агресії проти України. За такі злочини відповідає вище керівництво країни.

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Європейський Союз та його члени мають домагатися створення спеціального міжнародного трибуналу для переслідування злочину агресії проти України, скоєного політичним та військовим керівництвом Росії, йдеться в резолюції Європейського парламенту, ухваленій у четвер, 19 січня, у Страсбурзі. "За" було віддано 472 голоси, "проти" - 19, утрималися - 33. 

Спеціальний трибунал - за аналогією з Нюрнберзьким процесом після Другої світової війни, де судили нацистських лідерів, - має створюватися в тісній співпраці з Україною та міжнародною спільнотою, бажано через ООН, вирішив Європарламент. Подібні трибунали створювалися за рішенням Ради Безпеки ООН і для судового переслідування осіб, винних у скоєнні воєнних злочинів у колишній Югославії та в Руанді.

Зняти імунітет з Путіна та Лукашенка

Головне завдання - знайти для цього загальний юридично обґрунтований шлях, а головна умова - суд повинен мати юрисдикцію для переслідування Володимира Путіна, політичного та військового керівництва РФ, а також Олександра Лукашенка та керівництва Білорусі як держави, з території та за підтримки якої Росія веде війну проти України.

Справа в тому, що за злочини агресії несе відповідальність вище керівництво країни, але на нього поширюється міжнародний імунітет від іноземної кримінальної юрисдикції. Це означає, що з такого трибуналу необхідно зняти імунітет. Для цього і потрібна потужна підтримка світової спільноти, оскільки Рада Безпеки ООН паралізована в будь-якому питанні, яке стосується війни в Україні, адже Росія є її постійним членом.

Тому ЄС та Україна мають шукати підтримку у Генеральній Асамблеї ООН та на інших міжнародних форумах, активно використовуючи публічну дипломатію та стратегічну комунікацію, заявив у своїй резолюції Європарламент.

Пустити активи РФ на репарації України

Більше того, він закликав Євросоюз та його партнерів обговорити правові шляхи використання заморожених активів Центробанку РФ як репарацій за порушення Росією міжнародного права в Україні. Зокрема, розглянути потенційну відмову у захисті суверенного імунітету цих активів у зв'язку із тяжкістю правопорушень. Без зняття імунітету про конфіскацію громадських російських активів йтися не може.

Створення трибуналу стане чітким сигналом як російському суспільству, так і міжнародній спільноті про те, що Путін і керівництво РФ можуть постати перед судом за злочин агресії в Україні, переконані в Європарламенті. А політичній, діловій еліті Росії та союзникам Кремля це має продемонструвати, що країна під керівництвом Путіна більше не зможе повернутися до звичного ведення справ із Заходом, наголошують європарламентарії.

"Як не парадоксально, такий трибунал потрібен самій Росії, - сказав під час дебатів латвійський депутат Робертс Зіле. - Він важливий, щоб зупинити в її суспільстві імперіалістичний наратив і щоб майбутні покоління цієї країни поклали край російському імперіалістичному мілітаризму".

Європарламентарі впевнені, що для України трибунал відіграє важливу роль у досягненні справедливості, а для всього світу - у стримуванні інших держав від повторення агресії.

Перший етап - міжнародна спецпрокуратура

Найважливішим практичним кроком у створенні спецтрибуналу має бути міжнародна спецпрокуратура для розслідування злочину агресії проти України, підкреслюється у резолюції Європарламенту. Про це говорив і єврокомісар із питань юстиції Дідьє Рейндерс. Виступаючи перед депутатами, він наголосив, що перш ніж запрацює трибунал, потрібен механізм розслідування злочину агресії. Спеціальна міжнародна прокуратура буде першим етапом у боротьбі з безкарністю цього злочину, скоєного в Україні. За його словами, Євросоюз уже обговорює створення прокуратури з офіційним Києвом, Євроюстом та Міжнародним кримінальним судом (МКС).

МКС має юрисдикцію щодо воєнних злочинів, злочинів проти людяності та злочину геноциду, скоєних на території України з листопада 2013 року. Однак він не має юрисдикції щодо злочину агресії, як він визначений у Римському статуті, оскільки ні Україна, ні Росія не ратифікували Римський статут та поправки щодо злочину агресії. У зв'язку з цим Європарламент та Єврокомісія наголошують на важливості ратифікації Україною Римського статуту МКС, поправок до нього, а також її офіційного вступу до МКС. "Це стало б важливим зовнішнім та внутрішнім сигналом з боку Києва", - наголосив Рейндерс.

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Росія у 2016 році відмовилася від участі в МКС - після того, як анексія Криму була визнана окупацією. А Україна за півтори роки до того частково визнала його юрисдикцію, що й відкрило можливість для Офісу прокурора МКС у Гаазі почати слідство після повномасштабного російського вторження.

Покласти край безкарності агресії проти України

Заснування спеціального трибуналу щодо злочину агресії не вплине на юрисдикцію МКС, а лише доповнить її, переконані в ЄС. "Російські лідери наразі не можуть бути притягнуті до відповідальності за злочин агресії перед жодною юрисдикцією", - пояснив Рейндерс. Тому "створення такого трибуналу заповнило б велику прогалину у структурі міжнародного кримінального правосуддя", сказано в резолюції Європарламенту. Зі свого боку, прокурор МКС зосередиться на розслідуванні злочинів геноциду, військових злочинів та злочинів проти людяності, ймовірно скоєних в Україні.

Підготовчу роботу ЄС зі спецтрибуналу слід розпочати негайно, вирішили євродепутати. "Давайте не запізнимося хоча б із трибуналом, якщо ми вжезапізнилися з "Леопардами", - закликав литовський депутат Андрюс Кубілюс. Російський злочин агресії проти України "в інтересах світової безпеки та заснованого на правилах міжнародного порядку не може залишатися без відповіді з боку міжнародної спільноти", наголошується в резолюції.

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Європарламент проголосував за трибунал для Путіна

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