G7 допоможе Україні в переслідуванні воєнних злочинців

На зустрічі міністрів юстиції G7 у Берліні домовилися створити контактний центр для притягнення до відповідальності за скоєння міжнародних злочинів. Також Україні пообіцяли допомогти у зборі доказів воєнних злочинів.

Країни Великої сімки (G7) допоможуть Україні в судовому переслідуванні воєнних злочинців. Про це повідомив міністр юстиції ФРН Марко Бушманн (Marco Buschmann) у вівторок, 29 листопада, під час зустрічі його колег із країн Великої сімки.

"Після нападу Росії на Україну в лютому слідчі органи в Києві зіткнулися з 50 тисячами справ про воєнні злочини та близько 600 підозрюваних у таких злочинах. Є сотні тисяч доказів, які потрібно зібрати. У цьому допоможуть країни G7", - цитує Бушмана агенція Reuters.

При цьому міністр юстиції ФРН висловив упевненсть у тому, що врешті-решт "ми побачимо у Міжнародному кримінальному суді справи про воєнні злочини щодо російського керівництва".

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"Історична зустріч" міністрів юстиції G7

Зустріч міністрів юстиції країн G7 проходила з 28-29 листопада у Берліні. Ця подія, за словами Бушманна, є історичною, адже вперше пройшла в даному форматі G7. Також на заході у Берліні були присутні представники України та міжнародних і національних правоохоронних органів.

За підсумком зустрічі було підготовлено "Берлінську декларацію", в якій міністри юстиції домовилися про створення центрального національного контактного центру для притягнення до відповідальності за скоєння міжнародних злочинів. До них відносяться серйозні порушення прав людини - такі як воєнні злочини або злочини проти людяності.

Контактний центр має на меті покращити обмін доказами та взаємне визнання цих доказів. "Це економить роботу та захищає жертв сексуального насильства, наприклад, від повторної травми через необхідність кілька разів ділитися своїми історіями з невідомими слідчими", - пояснив Бушманн.

Напередодні німецький Бундестаг посилив законодаство щодо заперечення воєнних злочинів. Тепер схвалення, заперечення та грубе применшення серйозності воєнних злочинів та геноциду підпадатимуть під оновлений п'ятий пункт 130-ї статті Кримінального кодексу ФРН і розглядатимуться як "розпалювання міжнаціональної ворожнечі". Заперечення Голокосту вже є в Німеччині кримінальним злочином без терміну давності, бо він порушує суспільний спокій.