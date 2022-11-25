У Німеччині криміналізують заперечення воєнних злочинів

У Німеччині заборонено заперечувати Голокост. Тепер цю норму мають поширити й на інші випадки геноциду та воєнних злочинів у всьому світі - зокрема, і в Україні.

Воєнні злочини в українській Бучі. Геноцид єзидів на території Іраку. Порушенням прав людини щодо уйгурів у Китаї. Список звірств, скоєних як під час нинішніх, так і минулих конфліктів, довгий. І найчастіше ці злочини йдуть пліч-о-пліч із їхнім запереченням. "Самі українці відповідальні за Бучу" чи "Геноциду вірмен ніколи не було" - подібні фрази можна почути як у повсякденному житті, так і в інтернеті. У Німеччині такі заперечення незабаром мають стати кримінальним злочином - якщо їх використовують для розпалювання ненависті щодо певних груп населення та порушення громадського спокою.

Таке рішення нещодавно ухвалив німецький Бундестаг, посиливши тим самим кримінальне законодавство країни. Коли його підтримає Бундесрат - представницький орган федеральних земель, - закон набере чинності. Схвалення, заперечення та грубе применшення серйозності воєнних злочинів та геноциду тепер розглядатимуться як "розпалювання міжнаціональної ворожнечі". Заперечення Голокосту вже є в Німеччині кримінальним злочином - завжди і без будь-яких "але". Тобто і тоді, коли це не порушує громадський порядок.

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"Мова йшла про те, щоб дати органам прокуратури, так би мовити, чіткіші орієнтири, в якому напрямку вони можуть вести розслідування. Передусім це було пов'язано з виконанням вимог Європейської Комісії", - розповів DW Міхаель Кубіціль (Michael Kubiciel), правознавець з Університету Аугсбурга. З 2008 року в Євросоюзі діють рамкові норми щодо боротьби з расизмом. Оскільки Німеччині загрожували санкції на рівні ЄС, уряд у Берліні відреагував та вніс корективи, доповнивши кримінальне законодавство.

Поправка актуальна у світлі війни в Україні

Такі зміни в законодавстві дуже доречні саме зараз, вважає Жозефіна Баллон (Josephine Ballon), головна юристка організації HateAid, яка надає підтримку постраждалим від проявів ненависті та підбурювання в інтернеті. "Мені цікаво подивитися, як діятиме ця поправка, - каже Баллон в інтерв'ю DW. - І я, безперечно, бачу практичне застосування для неї. Особливо зараз, у контексті війни в Україні, ми бачимо деякі речі, які можуть підпадати під нові норми".

Поховання тіл неідентифікованих цивільних у Бучі на Київщині Фото: Sergei SUPINSKY/AFP

Нові норми кримінального законодавства в Німеччині можуть застосовуватися як за правопорушення в публічному просторі, так і в інтернеті. "Якщо, наприклад, ви проводите збори, а потім починається агітація проти українців, проти "фашистського режиму" в Києві і таке інше, під час якої розмахують Z-прапорами, а те, що сталося в Бучі, подають як невинне явище, то цілком може виникнути ситуація, коли може бути застосовано новий пункт законодавства", - пояснив DW Азіз Епік (Aziz Epik), молодший професор кримінального права та кримінології Гамбурзького університету. При цьому фахові дискусії про те, чи підпадає те чи інше явище під визначення воєнних злочинів, і надалі залишаються законними.

Правознавці критикують нововведення

Однак поправка викликала критику і деяке обурення, зокрема, серед правознавців та істориків. Оскільки зміни було ухвалено пізно ввечері, без повідомлення та без попереднього обговорення, деякі особи скаржилися на відсутність прозорості. Інші побачили у нововведенні небезпеку обмеження свободи слова.

Міхаель Кубіціль з університету Аугсбурга заперечує: "Я думаю, що вся ця дискусія - яскравий приклад відомої фрази: багато шуму з нічого. Жодного скандалу ні в процедурі прийняття, ні в поправці як такій немає", - вважає правознавець. Тому що схвалення геноциду завжди каралося в Німеччині, і певні висловлювання також раніше кваліфікувалися як "розпалювання міжнаціональної ненависті".

Геноцид єзидів з боку терористів "Ісламської держави" нині вважається беззаперечним фактом Фото: Ismael Adnan/dpa/picture alliance

Кубиціль також не бачить у нововведенні грубих утисків свободи слова. Кожна приватна особа, як і раніше, може говорити все, що завгодно, пояснює науковець: "Також дозволяється заперечувати різноманітні твердження - якщо тільки при цьому не розпалюється ненависть. І то, звичайно, тільки в тому випадку (вони будуть покарані. - Ред.), якщо суд дійде висновку, а також зможе юридично довести, що їхні висловлювання справді були неправдою". Проте правознавець із Аугсбурга вбачає один камінь спотикання у змінах до кримінального законодавства: згадку про поточні конфлікти.

Коли розсіється "туман війни"

Тепер буде дозволено карати у тому числі за заперечення воєнних злочинів, скоєних під час поточних конфліктів. Хоча рамкові норми ЄС дозволяли обмежити кримінальну відповідальність воєнними злочинами минулого, які розслідували та визнали суди. Адже часто припущення і звинувачення під час бойових дій згодом виявляються помилковими.

Міхаель Кубіціль вбачає тут проблему, але не очікує, що у випадку з поточними конфліктами та війнами справа доходитиме до суду. "Я думаю, що до суду справи доходитимуть лише тоді, коли "туман війни" трохи розсіється. Коли факти стануть настільки зрозумілими, що прокурори справді будуть переконані, що мають достатньо доказів".

Критики застерігають від поспішних висновків щодо воєнних злочинів, поки триває війна Фото: Bulent Kilic/AFP

У відповідь на запит DW міністерство юстиції ФРН заявило, що мало "вагомі причини" не обмежуватися лише доведеними воєнними злочинами. "Рамкове рішення ЄС допускає таке обмеження лише у випадку дій щодо заперечення та грубого применшення серйозності (таких злочинів. - Ред.), але не щодо їхнього схвалення", - зазначили у відомстві. Тож вони хотіли уникнути суперечливих ситуацій на практиці, пояснили в міністерстві.

Зміни в законі можуть спричинити зовнішньополітичні проблеми

Загарбницька війна Росії проти України та реакція на неї в реальному житті та в інтернеті показують, що поле для потенційного застосування нових норм кримінального законодавства доволі широке. Азіз Епік із Гамбурзького університету поділяє оцінку, що нові норми застосовуватимуться без непропорційного обмеження свободи слова.

Водночас він зазначає, що рішення судів, які посилатимуться на нові норми, цілком можуть викликати "політично делікатні ситуації" - особливо у сфері зовнішньої політики. "Якщо ми подивимося, наприклад, на Китай, я думаю, що німецький уряд набагато стриманіше класифікує певні події та, можливо, не хоче висловлюватися більш яскраво, зокрема, через економічні зв'язки. І уряд ФРН опиниться в непростій ситуації, якщо суди почнуть ухвалювати рішення і щодо китайських злочинів", - упевнений Епік.

Для Жозефіни Баллон з HateAid важливо, щоб нові норми законодавства застосовували "з почуттям міри". Вона переконана, що так і буде, адже "розпалювання міжнаціональної ворожнечі" - це дуже комплексний склад злочину. Багато термінів залишають широкий простір для тлумачення, каже експертка. Через це прокурори й суди вже зараз у таких справах виявляють велику обережність і взагалі доводять справи до суду лише в нечисленних, добре доведених випадках.