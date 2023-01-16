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Анналена Бербок під час виступу в Гаазі
Анналена Бербок під час виступу в ГаазіФото: Christophe Gateau/dpa/picture alliance
ПолітикаНімеччина

Бербок закликає створити спецтрибунал для керівництва РФ

Аліна Коломієць
51 хв. тому

Потрібен трибунал, який міг би провести розслідування щодо російського керівництва та віддати їх під суд, наголосила очільниця МЗС ФРН Анналена Бербок.

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Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) закликала в понеділок, 16 січня, створити спеціальний міжнародний трибунал для судового переслідування російських лідерів за вторгнення Москви в Україну.

Потрібен "трибунал, який міг би провести розслідування щодо російського керівництва та віддати їх під суд", сказала Бербок у програмній промові в Академії міжнародного права в Гаазі, де базується Міжнародний кримінальний суд (МКС), цитує Reuters.

Вона зазначила, що український уряд, зрозуміло, стурбований тим, що РФ не може бути притягнута до кримінальної відповідальності в МКС, оскільки він може розглядати лише справи, у яких позивач і відповідач є членами суду (РФ не визнає юрисдикцію МКС. - Ред.), або справу передано Радою безпеки ООН.

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"Ми говорили з Україною та нашими партнерами про ідею створення спеціального трибуналу для злочинів агресії проти України", - сказала німецька міністерка, додавши, що такий орган міг би отримати юрисдикцію для ведення процесу від українського кримінального законодавства. Він може бути доповнений міжнародними елементами - "за межами України, за фінансової підтримки партнерів і за участю міжнародних прокурорів і суддів, щоб гарантувалися неупередженість і легітимність", додала вона.

Україна закликає не зволікати зі створенням спецтрибуналу

Тим часом генеральний прокурор України Андрій Костін на брифінгу у Дніпрі в понеділок заявив, що кожен день зволікання зі створенням трибуналу за злочини агресії РФ коштує життя.

"Дехто з наших партнерів не є досить хоробрим для того, щоб визнати, що за акт агресії має бути покарання для найвищого військово-політичного керівництва РФ. Це покарання можливе лише через спеціальний міжнародний трибунал - для покарання Путіна та його спільників за агресію, яка була розпочата і ще триває. Якщо когось лякає слово трибунал, то наслідком цього є те, що Путін і його спільники не лякаються, не бояться цього трибуналу і продовжують коїти такі воєнні злочини", - заявив генпрокурор, цитує "Інтерфакс-Україна". 

Він наголосив: "Мій сигнал до всього цивілізованого світу: ви всі знаєте, що акт повномасштабної агресії проти українського народу було здійснено. І що ця агресія триває щодня. І кожен день затримки з вашим рішенням підтримати позицію всіх українців щодо створення спеціального трибуналу коштує життя українським громадянам. Тож будьте принциповими, будьте хоробрими, підтримайте українців та Україну в тому, щоб жоден воєнний злочинець країни-агресора не уникнув справедливого покарання!".

Створення спецтрибуналу щодо Росії є одним з положень запропонованої у вересні президентом України Володимиром Зеленським "формули миру". 

Чи відповість Путін і Росія за воєнні злочини в Україні?

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Анналена Бербок під час виступу в Гаазі

Бербок закликає створити спецтрибунал для керівництва РФ

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