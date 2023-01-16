Бербок закликає створити спецтрибунал для керівництва РФ

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) закликала в понеділок, 16 січня, створити спеціальний міжнародний трибунал для судового переслідування російських лідерів за вторгнення Москви в Україну.

Потрібен "трибунал, який міг би провести розслідування щодо російського керівництва та віддати їх під суд", сказала Бербок у програмній промові в Академії міжнародного права в Гаазі, де базується Міжнародний кримінальний суд (МКС), цитує Reuters.



Вона зазначила, що український уряд, зрозуміло, стурбований тим, що РФ не може бути притягнута до кримінальної відповідальності в МКС, оскільки він може розглядати лише справи, у яких позивач і відповідач є членами суду (РФ не визнає юрисдикцію МКС. - Ред.), або справу передано Радою безпеки ООН.

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"Ми говорили з Україною та нашими партнерами про ідею створення спеціального трибуналу для злочинів агресії проти України", - сказала німецька міністерка, додавши, що такий орган міг би отримати юрисдикцію для ведення процесу від українського кримінального законодавства. Він може бути доповнений міжнародними елементами - "за межами України, за фінансової підтримки партнерів і за участю міжнародних прокурорів і суддів, щоб гарантувалися неупередженість і легітимність", додала вона.

Україна закликає не зволікати зі створенням спецтрибуналу

Тим часом генеральний прокурор України Андрій Костін на брифінгу у Дніпрі в понеділок заявив, що кожен день зволікання зі створенням трибуналу за злочини агресії РФ коштує життя.



"Дехто з наших партнерів не є досить хоробрим для того, щоб визнати, що за акт агресії має бути покарання для найвищого військово-політичного керівництва РФ. Це покарання можливе лише через спеціальний міжнародний трибунал - для покарання Путіна та його спільників за агресію, яка була розпочата і ще триває. Якщо когось лякає слово трибунал, то наслідком цього є те, що Путін і його спільники не лякаються, не бояться цього трибуналу і продовжують коїти такі воєнні злочини", - заявив генпрокурор, цитує "Інтерфакс-Україна".



Він наголосив: "Мій сигнал до всього цивілізованого світу: ви всі знаєте, що акт повномасштабної агресії проти українського народу було здійснено. І що ця агресія триває щодня. І кожен день затримки з вашим рішенням підтримати позицію всіх українців щодо створення спеціального трибуналу коштує життя українським громадянам. Тож будьте принциповими, будьте хоробрими, підтримайте українців та Україну в тому, щоб жоден воєнний злочинець країни-агресора не уникнув справедливого покарання!".



Створення спецтрибуналу щодо Росії є одним з положень запропонованої у вересні президентом України Володимиром Зеленським "формули миру".