Байден посетит Брюссель и Варшаву в связи с войной в Украине

На 26-й день войны против Украины российские войска не оставляют попыток взять под контроль населенные пункты соседней страны, нанося по ним удары с помощью авиации и ракетных систем. Украинская армия и отряды территориальной обороны оказывают упорное сопротивление агрессии и заявляют о значительных потерях россиян. В условиях войны заявления представителей обеих сторон конфликта невозможно проверить по независимым источникам. Страны Запада и международные организации ужесточают санкции против России. DW продолжает следить за развитием событий понедельника, 21 марта (время московское).

++10.15++

Российские подразделения совершили два ракетных удара по полигону в Ровенской области, заявил глава Ровенской областной государственной администрации Виталий Коваль в Telegram. "Сегодня в Ровенской области три раза звучала воздушная тревога. По одному из общевойсковых полигонов нанесены два ракетных удара. На месте работает специальная комиссия", - указал он.

++09.40++

По данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, угрозы населению после незначительной утечки аммиака с химического предприятия в Сумах нет. Жертв и пострадавших, по предварительной информации, также нет. "Подразделениями ГСЧС проводятся работы по осаждению аммиачного облака", - написало ведомство в Telegram и указало, что от ГСЧС привлечены 15 человек и 4 единиц техники. В свою очередь глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий указал, что в результате обстрела территории ПАО "Сумыхимпром" поврежден резервуар с аммиаком емкостью в 50 тонн.

++09.25++

По данным газеты The Wall Street Journal, высокопоставленные официальные лица в Вашингтоне видят признаки изменения тактики российских сил в Украине. США и их союзники интерпретировали первоначальные цели президента РФ Владимира Путина как захват Киева в течение нескольких дней и замену правительства Украины пророссийским режимом, однако ничего из этого они не смогли осуществить, отмечает издание. С учетом продолжающихся более трех недель боев Путин скорректировал тактику и стремится заставить Киев сдать южные и восточные территории страны. "Захватив в 2014 году как Крым, так и районы Донбасса, РФ стремится обеспечить "сухопутный мост" между западной частью России и Крымским полуостровом, а также расширить российский контроль над Донбассом", - пишет газета со ссылкой на высокопоставленных представителей администрации США.

AFP: мощный взрыв на северо-западе Киева

++09.05++

По меньшей мере шесть человек погибли в результате произошедшего минувшей ночью взрыва в торговом центре Retroville на северо-западе Киева, сообщает AFP со ссылкой на находящегося в украинской столице журналиста. По этим данным, в здании произошел мощный взрыв, в результате чего образовалась воронка шириной несколько метров, а автомобили на стоянке разлетелись в дребезги.

++08.50++

В утренней сводке оперативной информации Генштаб ВСУ сообщил о снижении интенсивности применения российскими войсками пилотируемой авиации. За воскресенье, 20 марта, украинские Воздушные силы поразили один российский самолет, четыре беспилотника и две крылатые ракеты. Как отмечается в заявлении, россияне "продолжают террор местного населения и мародерство на временно захваченных территориях", а также вывозят в РФ "бытовую, автомобильную технику, продукты питания и другие материальные средства".

В ВСУ сообщили о продолжении принудительной мобилизации в неподконтрольных Киеву районах Донецкой и Луганской областей. "По имеющейся информации, бюджетные организации Станично-Луганской поселковой общины уведомлены о необходимости прибытия 1 апреля 2022 работников мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет в местный отдел полиции для регистрации. Причин такой регистрации не объясняют", - отмечается далее.

++08.30++

Из порта в Бердянске несколько дней назад исчезли пять судов с несколькими десятками тысяч тонн зерна, заявил председатель Запорожской областной военной администрации Александр Старух во время телемарафона UAвместе. "Жители Бердянска сообщают, что в порту стояли пять кораблей. Некоторые из них были полностью загружены, это мы видим по таможенным документам, некоторые частично загружены", - цитирует его слова "Украинская правда". Сославшись на сообщения очевидцев, Старух казал, что суда "были куда-то отогнаны российскими буксирами".