Шольц в Мюнхене призвал союзников поставить танки Украине

На 359-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий пятницы, 17 февраля (время московское).

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Президент Украины Владимир Зеленский твердо рассчитывает на поражение России в войне против Киева в 2023 году. "Голиаф уже начал проигрывать. Голиаф определенно падет в этом году", - сказал Зеленский в видеообращении к участникам Мюнхенской конференции по безопасности. Он сравнил свою страну с библейским Давидом, которому пришлось дать отпор Голиафу, под ним Зеленский подразумевает Россию. Украинский лидер поблагодарил западные государства за оказание военной помощи в борьбе с российской агрессией: "Альтернативы нашей победе нет, и не должно быть альтернативы нашей решимости". В то же время он считает, что поставки оружия пока не были достаточно быстрыми. Сейчас Путин пытается выиграть время для своей агрессии, при этом он все еще может уничтожить множество жизней, "поэтому нам нужна скорость", сказал Зеленский.

Междлу тем канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) в Мюнхене подтвердил намерение ФРГ довести расходы на оборону до двух процентов ВВП, но не стал комментировать предложения превысить эту отметку.

Макрон: Запад готов к затяжной войне с Россией

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Фото: Odd Andersen/AFP via Getty Images

Президент Франции Эмманюэль Макрон на Мюнхенской конференции по безопасности призвал союзников усилить поддержку контрнаступления Украины против РФ. По словам французского лидера, Запад готов к затяжной войне с Россией. По словам главы французского государства, сейчас - "не время для диалога" с РФ. Макрон призвал страны ЕС инвестировать значительные средства в оборону, укреплять свои сектора оборонной промышленности. Президент Франции также призвал подтвердить "ядерное измерение трансатлантического оборонного союза".

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обвинил французский ритейлер Auchan в том, что тот в лице своего российского подразделения стал "оружием агрессии" против Киева. Еще в прошлом году призвал мир бойкотировать компанию Auchan за то, что она отказалась уйти из России, привело слова министра агентство УНИАН. "Auchan превратился в полноценное оружие российской агрессии", - заявил Кулеба. Реакции компании пока не последовало. The Insider, Le Monde и Bellingcat в совместном расследовании ранее утверждали, что российское представительство с начала войны поставляло товары для российских военных в оккупированных областях Украины.

На всей территории Украины объявлена воздушная тревога

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На всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствует карта, предупреждающая об угрозе с воздуха в Украине.

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Служба разведки Румынии (SRI) изучает подозрительный конверт, полученный посольством России в Бухаресте. Об этом передало агентство AGERPRES. По его данным, специалисты сотрудничают с представителями МВД Румынии.

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Союзники, которые могут поставить Украине танки, должны сделать это сейчас, заявил канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz), добавив, что ФРГ будет способствовать этому решению, обеспечивая логистику и пополнение запасов, а также обучая украинских солдат. "Для меня это - пример того, какого лидерства можно ожидать от Германии", - отметил Шольц на Мюнхенской конференции по безопасности. ФРГ является крупнейшим военным сторонником Украины на территории континентальной Европы, указал Шольц в Мюнхене.

Зеленский считает маловероятным, что Беларусь присоединится к России в войне против Киева

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Президент Украины Владимир Зеленский считает маловероятным, что Беларусь присоединится к России в войне против Киева. Это было бы "большой исторической ошибкой", подчеркнул Зеленский в ходе сессии вопросов и ответов с председателем Мюнхенской конференции по безопасности - Кристофом Хойсгеном (Christoph Heusgen), бывшим советником экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель (Angela Merkel) и бывшим главой миссии Германии при ООН. По словам Зеленского, у него есть данные, что явное большинство населения Беларуси не хочет воевать против Украины.

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Марк Рютте Фото: Lex van Lieshout/ANP/AFP/Getty Images

В вопросе поставок оружия в Украину не должно быть табу. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции в Киеве с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. Таким образом суверенитет Украины будет защищен и поддержан, подчеркнул Зеленский. Рютте в свою очередь заверил, что боевые танки Leopard 1A5 будут направлены Киеву как можно скорее. "Как только первая партия будет готова к бою, она будет поставлена в Украину, мы хотим сделать это как можно скорее", - подчеркнул премьер. По его словам, Нидерланды также готовы принять у себя новый трибунал по российскому вторжению в Украину.

Кабмин РФ одобрил предложение о денонсации соглашения об учреждении генконсульства Чехии в Екатеринбурге

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Кабмин РФ одобрил предложение МИД России о денонсации соглашения об учреждении генконсульства Чехии в Екатеринбурге. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

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Посол Италии в Москве Джорджо Стараче 17 февраля вызван в МИД РФ. Об этом сообщили в российском министерстве. Главе дипмиссии "было выражено недоумение российской стороны в связи с отменой в Итальянской Республике в последнее время выступлений ряда российских исполнителей", заявили в МИД России. Руководство международного фестиваля Pianistico ранее отменило концерты в городах Бергамо и Брешиа российского пианиста Дениса Мацуева, который публично поддерживает политику российских властей. Мэры Бергамо и Брешиа отметили, что попросили об отмене "в знак уважения к страданиям украинского народа".

В МИД России вызван посол Нидерландов в Москве

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В МИД России 16 февраля вызван посол Нидерландов в Москве Хиллес Бесхоор Плух. Об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве. Вызов связан с тем, что в Москве охарактеризовали как "навязчивые попытки нидерландских властей безосновательно возложить на Российскую Федерацию ответственность за авиакатастрофу рейса МН17". Как ранее передал корреспондент DW из Гааги, представители Объединенной следственной группы 8 февраля заявили, что президент РФ Владимир Путин причастен к крушению лайнера, летевшего рейсом MH17, и лично одобрил поставки ПВО на территорию Украины. "Послу заявлено о неприемлемости продвигаемой голландскими властями практики, препятствующей выполнению посольством России в Нидерландах своих прямых функций", - добавили в МИД РФ. В Москве считают, что в отношениях с Нидерландами есть также проблемы на "визовом направлении".

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Беларусь готова выйти на производство штурмовиков при небольшой технологической поддержке РФ, заявил белорусский правитель Александр Лукашенко. На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным Лукашенко заявил, что Минск в 2022 году выполнил все договоренности с Россией в сфере обороны и безопасности. "Все, о чем мы договаривались… в свое время, совсем недавно, месяца три назад, по обороне и безопасности, белорусская сторона 100% выполнила по прошлому году. И даже больше сделали", - сказал Лукашенко.

Писториус: Война в Украине - не просто европейский конфликт

Фото: DW

Министр обороны ФРГ Борис Писториус (Boris Pistorius) заявил, что обсуждение войны России в Украине задаст настрой на Мюнхенской конференции по безопасности, которая открывается 17 февраля и продлится до 19 февраля. Война - "не просто европейский конфликт", но имеет последствия далеко за пределами континента, подчеркнул Писториус. Она оказывает влияние на поставки зерна, цены на энергоносители и инфляцию, констатировал германский министр. Тем временем глава Минобороны Израиля Йоав Галант в Мюнхене заявил, что Иран ведет переговоры примерно с 50 странами о продаже современного оружия, включая беспилотники и высокоточные боеприпасы.

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Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте прибыл с визитом в Киев для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом передало издание NOS. По его данным, глава кабмина возложил венок у "Стены памяти погибших за единство Украины". Позже 17 февраля Рютте проведет переговоры с Зеленским. Ранее премьер Нидерландов посещал Киев в июле 2022 года. В украинскую столицу также прибудет министр внешней торговли и развития сотрудничества Нидерландов Лише Шрайнемахер.

Хроника событий 17 февраля 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 16 февраля 14.00 - 23.59 >>>



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